17 человек, которые до сих пор пребывают в филологическом шоке от увиденного

С появлением интернета стало легче вычислять тех, кто плохо учил русский язык в школе. Только от этого не становится проще. Таким людям хочется выдавать словари и предлагать побольше читать другие книги. Но столько подарков не выдать всем, поэтому приходится обороняться сарказмом и шутками. Что поделаешь, как-то указать на ошибки все же надо.

Мы в AdMe.ru понимаем, что порой ошибается каждый, но все же уверены, что стремиться к знаниям должен любой из нас.

М-м-м, это что, чашечка свежесваренного...

Вежливый сарказм

Козерог мне не подходит по совместимости

Л — логика

Полезный совет: купите словарь

Главное — выяснить, какое проверочное слово

«Мне не надо „реномтировать телофен“, но не могу перестать думать об этой рекламе»

Как?

Кто-кто требуется?

О времена! О нравы!

Просто нет слов

Без юмора никуда

Не показалось

Где-где?

Эх, ребята, читайте больше книг

Запомните

И не такое бывает

Кружка боли