17 человек, которые до сих пор пребывают в филологическом шоке от увиденного
С появлением интернета стало легче вычислять тех, кто плохо учил русский язык в школе. Только от этого не становится проще. Таким людям хочется выдавать словари и предлагать побольше читать другие книги. Но столько подарков не выдать всем, поэтому приходится обороняться сарказмом и шутками. Что поделаешь, как-то указать на ошибки все же надо.
Мы в AdMe.ru понимаем, что порой ошибается каждый, но все же уверены, что стремиться к знаниям должен любой из нас.
М-м-м, это что, чашечка свежесваренного...
Вежливый сарказм
Козерог мне не подходит по совместимости
Л — логика
Полезный совет: купите словарь
Главное — выяснить, какое проверочное слово
«Мне не надо „реномтировать телофен“, но не могу перестать думать об этой рекламе»
Как?
Кто-кто требуется?
О времена! О нравы!
Просто нет слов
Без юмора никуда
Не показалось
Где-где?
Эх, ребята, читайте больше книг
Запомните
И не такое бывает
Кружка боли
А какие ошибки в письме и речи больше всего раздражают вас?
Фото на превью MiPeFi / Pikabu
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