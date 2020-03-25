17 пользователей сети, которые владеют мастерством кулинарии в совершенстве

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Выручка от продажи готовых блюд в 2020 году составит, предположительно, $ 240 млн. Но все еще есть те, кто предпочитает готовить дома и делает это восхитительно, несмотря на всю сопутствующую рутину. Пользователи Reddit поделились своими кулинарными лайфхаками, и их находки могут быть интересны и вам.

AdMe.ru уверен в том, что в сети есть еще много ценных хитростей для быта, о которых стоит знать и нашим читателям.

«Я наморозила шарики из томатной пасты. Лет на 5, наверное, хватит»

«Добавьте немного коричневого сахара в яйцо, если хотите карамелизировать французский тост»

«Наморозила трав в оливковом масле, так что всю зиму готовлю блюда с зеленью. Кому картошечки с укропом?»

«Используйте измельченные бобы вместо панировки из сухарей для курицы. Так вы получите хрустящую корочку, но в ней будет меньше углеводов»

«Я обычно беру большую упаковку чеснока, замораживаю. Отламываю квадрат, когда нужно что-то приготовить»

«Терка для сыра сломалась, так что овощечистка помогла мне справиться с пармезаном»

«Оставьте пустой середину блюда перед заморозкой. Благодаря этому оно разморозится быстрее и равномернее»

«Если вам нужно яйцо идеальной формы, пожарьте его в луковом колечке»

«Замораживайте бекон перед тем, как вам нужно его мелко нарезать»

«Мы покупаем замороженный шоколадный торт, и я разрезаю его на куски перед тем, как поставить в морозилку. А затем просто достаем по кусочку»

«Импровизированная шумовка для снятия грязной пенки с бульона»

«Если хотите, чтобы блюдо пахло цитрусовыми, но не имело острого привкуса, используйте кожуру вместо сока»

«Держу мясные шарики в морозилке, чтобы улучшить замороженную пиццу»

«Если пользуетесь рисоваркой, приготовьте в ней сразу кусочки лосося, чтобы сэкономить время»

«Идеальный бекон: 5 минут в микроволновке (30–45 секунд на один ломтик) под бумажным полотенцем. Затем — на сковороде. Так быстрее, и кусочки бекона не съеживаются»

«Нож для удаления сердцевины яблока отлично подходит для помидоров»

«Приготовила замороженный йогурт с ягодами, кусочками шоколада и кокосовой стружкой. Всего 104 калории в одной пластинке»

Какие у вас есть кулинарные секреты? Что вам упрощает процесс готовки?