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Не зря умение видеть позитив в любой мелочи считается важным: оно заметно облегчает жизнь не только человеку, который овладел этим ценным навыком, но и всем людям вокруг. Те, кто освоил это искусство в совершенстве, готовы сострить по любому поводу в любой момент. Целая социальная сеть была создана именно ради их замечаний и комментариев — иногда добрых, иногда не очень, но часто крайне забавных.