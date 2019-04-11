16 твитов от людей, для которых вся наша жизнь — это один большой повод съязвить
Не зря умение видеть позитив в любой мелочи считается важным: оно заметно облегчает жизнь не только человеку, который овладел этим ценным навыком, но и всем людям вокруг. Те, кто освоил это искусство в совершенстве, готовы сострить по любому поводу в любой момент. Целая социальная сеть была создана именно ради их замечаний и комментариев — иногда добрых, иногда не очень, но часто крайне забавных.
Мы в AdMe.ru обожаем пользователей твиттера за бесконечное остроумие. Насладитесь их шутками и вы.
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А у вас есть знакомые, которым палец в рот не клади? Какая их шутка запомнилась вам больше всего?
Фото на превью nek_romance / Twitter