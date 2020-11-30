16 случаев, которым самое место в кино, а они произошли в реальной жизни

Кто из нас не любит захватывающие фильмы, в которых сюжет развивается непредсказуемо, а крутые спецэффекты только добавляют элемент неожиданности? Но иногда и в жизни встречаются истории, которым, казалось бы, место на большом экране: дома с тайными комнатами, романтичные поступки, предложения руки и сердца на рассвете и даже уникальные находки.

Мы в AdMe.ru верим, что в жизни есть место для чудес и поступков, которые круче сюжетов любых фильмов. А вы?

«Сегодня я побывал в доме, в котором кладовка спрятана за тайным входом»

Никогда не стоит вестись на стереотипы о женской слабости

«Моя бабушка празднует свой 110-й день рождения»

«Случайно попал дротиком прямо в другой дротик, когда играл в дартс»

«Утром мой отец сфотографировал этот рассвет на работе, и я решил, что это стоит выложить в сеть»

Первое кольцо от парня было велико. Спустя время он сделал девушке неожиданный сюрприз

Комета, пролетающая над волнами тумана

«Папа сделал мне студию макияжа. А ведь он никогда ничего не строил до этого»

«Мы с братом на парапланах среди Альп»

«Я сорвал джекпот и отправил ленту из билетов в машину, которая их подсчитывает, еще до того, как все билетики вылезли»

«Мой брат обручился с прекрасной женщиной на прошлой неделе»

Когда кто-то точно знает, как разбавить однообразный дорожный поток

Кажется, будто эта радуга начинается на перекрестке

«В Ганцевичском районе происходят довольно загадочные события»

След медведя на покрытии бассейна

«Это я с родным отцом в России. Я из Новой Зеландии, где меня усыновили. Он и не подозревал, что я существую»