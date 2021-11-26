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16 переписок, в которых люди переиграли собеседника так, что остается лишь сказать: «Раунд!»

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В наши дни переписки в мессенджерах по работе и с близкими во многом вытеснили живое общение. Конечно, беседы с людьми вживую не сравнятся с набором текста, но все же у обмена сообщениями есть и свои плюсы. К примеру, у вас появляется больше времени на то, чтобы придумать остроумный ответ или изящно осадить собеседника.

Мы в AdMe.ru поражаемся людям, чей талант — мастерски ставить точку в виртуальных диалогах и находить ответы на любые вопросы, даже поистине каверзные.

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А ваши диалоги в мессенджерах часто оканчиваются так, что хочется тут же сделать скриншот и показать всем вокруг? Какая переписка особенно врезалась в память?

Фото на превью mynameisinfinity / Pikabu
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