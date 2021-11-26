16 переписок, в которых люди переиграли собеседника так, что остается лишь сказать: «Раунд!»

В наши дни переписки в мессенджерах по работе и с близкими во многом вытеснили живое общение. Конечно, беседы с людьми вживую не сравнятся с набором текста, но все же у обмена сообщениями есть и свои плюсы. К примеру, у вас появляется больше времени на то, чтобы придумать остроумный ответ или изящно осадить собеседника.