16 человек, чьи тату рассказывают историю из их жизни

Татуировка — это больно, красиво и чаще всего навсегда. Поэтому многие люди, перед тем как сделать какой-либо рисунок на своем теле, тщательно размышляют над изображением и местом его расположения.

Мы в AdMe.ru отыскали снимки, где пользователи показывают свои татуировки, которые связаны с особенным событием в их жизни и были навеяны приятным или печальным воспоминанием.

«Я пила чай из этой чашки каждый раз, когда навещала бабушку. Сегодня я сделала тату в виде повязки на руке»

«Татуировка в честь моей умершей в 20-летнем возрасте кошечки»

«Татуировки дружбы»

«Мой пушистый мальчик»

«Портрет моего питбуля Дуга на предплечье»

«Моя новая татуировка навеяна этим фото с котом»

«В детстве мне снились кошмары с этим клоуном»

«Сделал эту татуировку на память о том, как рос мой лучший друг. Он был замечательным щенком. И я все еще скучаю по нему каждый день»

«Тату для меня и моей сестры. Мы против Вселенной»

«Вот мой новый котенок и мое новое тату. Оба чертовски милые»

Девушка со слуховым аппаратом сделала вот такое милое тату

«Многие не знают, что у меня проблемы со слухом. Это напоминание».

«Моя первая татуировка. В память о моих бабушке и дедушке»

«RIP, Оливия»

«Мой лучший мальчик»

«Моя первая поездка была в День велосипеда, и я проехал на велосипеде около 20 км с моим другом. Удивительное воспоминание, которое останется со мной»

«Моя кошка»