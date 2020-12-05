16 человек, чьи тату рассказывают историю из их жизни
Татуировка — это больно, красиво и чаще всего навсегда. Поэтому многие люди, перед тем как сделать какой-либо рисунок на своем теле, тщательно размышляют над изображением и местом его расположения.
Мы в AdMe.ru отыскали снимки, где пользователи показывают свои татуировки, которые связаны с особенным событием в их жизни и были навеяны приятным или печальным воспоминанием.
«Я пила чай из этой чашки каждый раз, когда навещала бабушку. Сегодня я сделала тату в виде повязки на руке»
«Татуировка в честь моей умершей в 20-летнем возрасте кошечки»
«Татуировки дружбы»
«Мой пушистый мальчик»
«Портрет моего питбуля Дуга на предплечье»
«Моя новая татуировка навеяна этим фото с котом»
«В детстве мне снились кошмары с этим клоуном»
«Сделал эту татуировку на память о том, как рос мой лучший друг. Он был замечательным щенком. И я все еще скучаю по нему каждый день»
«Тату для меня и моей сестры. Мы против Вселенной»
«Вот мой новый котенок и мое новое тату. Оба чертовски милые»
Девушка со слуховым аппаратом сделала вот такое милое тату
«Многие не знают, что у меня проблемы со слухом. Это напоминание».
«Моя первая татуировка. В память о моих бабушке и дедушке»
«RIP, Оливия»
«Мой лучший мальчик»
«Моя первая поездка была в День велосипеда, и я проехал на велосипеде около 20 км с моим другом. Удивительное воспоминание, которое останется со мной»
«Моя кошка»
А у вас есть на теле значимое тату? Хотели бы себе сделать что-то подобное на память?
Фото на превью dunham-doodles / Reddit