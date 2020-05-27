15 СМС от людей, которые знают, как создать интригу
С появлением мессенджеров в нашей жизни стало еще больше переписок, а значит, и больше возможностей наткнуться среди килобайтов текста на что-то неожиданное и остроумное. Например, можно узнать, что некоторые люди совсем не понимают метафоры, фраза «я ухожу» не всегда означает именно это, а понятие «кусочек торта» вообще у каждого свое.
Мы в AdMe.ru думаем, что, попадись в наших переписках нечто подобное, мы бы немедленно сделали скриншот и выложили куда-нибудь.
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Честно говоря, в жизни мы довольно редко сталкиваемся с чем-то забавным в мессенджерах. А у вас случаются интересные переписки, которые хотелось заскринить или показать знакомым?
Фото на превью TripGod96 / reddit, depositphotos