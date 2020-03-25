15 СМС-переписок с непредсказуемым сюжетным твистом
Переписки в наше время — это огромный плацдарм для создания лаконичных шедевров как драматического, так и комедийного характера. Например, чего только стоят вполне конкретные ситуации с недопониманием друг друга или с нарочно введенной в беседу интригой, призванной сбить собеседника с толку.
Мы в AdMe.ru обожаем эти запоминающиеся и юморные мини-истории и рады, что пользователи по-прежнему не забывают вовремя сделать скриншот.
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Наверняка вы тоже сохраняете скриншоты запоминающихся переписок, поделитесь ими для нашей следующей статьи?