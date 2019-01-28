15 кадров, на которых вы увидите то, с чем раньше никогда не сталкивались

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А вы когда-нибудь задумывались о том, сколько еще неизведанного в этом мире? И хотя у нас есть доступ к абсолютно любой информации, некоторые вещи до сих пор могут вызвать у каждого человека искреннее удивление. Ведь невозможно не изумиться, видя, к примеру, как по прихоти природы лед превращается в вуаль, а следы от шин — в настоящую картину.

Мы в AdMe.ru постоянно ищем для своих читателей что-то новенькое и надеемся, что в этот раз тоже не разочаруем вас.

Есть 2 типа людей

В случае опасности — детей в охапку и бежать

Ледяная вуаль

Запаска

Ошейник против волков

«Пока я был в ванной, мой ребенок заплакал и вдруг резко замолчал. Я решил проверить его»

«Жена показала зайчика на потолке перед сном. Спокойной ночи мне»

Windows в реальной жизни

Следы от шин на площадке автошколы

Звезда по имени Солнце

Когда не нашел оригинальных запчастей

Попробуй Африку на вкус

Вот такие сугробы бывают в Воркуте

«Гора» с кружкой обычного размера и его жена

На тот случай, если вы не знали, как выглядит Tesla снизу

Что из увиденного впечатлило вас больше всего?

Фото на превью Prostoilogin / pikabu

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