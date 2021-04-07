15+ историй, доказывающих, что детям 90-х есть что поведать остальному миру

Мой отец всегда любил рыбалку. Он приносил много небольших окушков, ершей и еще каких-то рыбех, названий которых я сейчас и не помню. Но мы с братом, будучи мелкими, всегда ждали с нетерпением его возвращения не из-за рыбы. Конечно, прикольно было наблюдать, когда кучка подмороженных рыбешек вываливалась в воду и несколько из них оживали и начинали гонять по тазику. И все же это было не главным... «А смотрите, что вам зайчик послал...» — и мы с братом наперегонки неслись к отцу, с грацией фокусника выуживающему из рыбацкого ящика заветный пакетик, в котором могло оказаться все что угодно: пара конфет, сушки, печенюхи в виде животных, кислые зеленые яблочки, а иногда, о боже, даже бутерброды с колбасой! И наплевать было, что все то же самое есть на кухне, что стоит только зайти и взять... У этих «зайкиных посылочек» был совершенно иной, особенный вкус. Вкус крепкого мороза, речного простора и счастливого детства. © KnopkaPsiha / Pikabu