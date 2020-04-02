15+ фруктов без кожуры, которые сделают вашу ленту идеальной
Кожура фруктов — отличный источник полезных питательных веществ. К примеру, персик потеряет почти 50 % антиоксидантов, если его очистить. Однако находятся люди, которые не знают или игнорируют этот факт и очищают фрукты перед употреблением. К счастью для нас, некоторые из них запечатлевают результат на фото, которые получаются невероятно эстетичными и расслабляющими.
Редакция AdMe.ru предлагает своим читателям уникальную возможность узнать, как выглядят 17 фруктов без кожуры. А если вы перфекционист, загляните в бонус.
1. Хочется проткнуть каждую сочную подушечку зубочисткой
2. «Я почти чувствую его вкус»
3. Хорошо бы получать такие цветы каждый день
4. Интересно, у кого есть столько времени и сил?
5. Как она не забрызгалась соком с ног до головы?
6. Яблоко «Розовый жемчуг». Лучше названия и не придумать
7. Эта питайя напоминает какой-то магический цветок
8. Ну и как вам полностью очищенное помело?
9. Рамбутан — свирепая внешность скрывает нежную душу
10. Выглядит как чеснок, а на вкус — само совершенство
11. Понятно, почему его называют «тропической звездой»
12. Смотри-ка, киви, не такой уж ты и ворсистый
13. Мы завидуем ловкости рук этого мастера
14. У нас только один вопрос: зачем?
15. Очищенный личи, покрытый своей внутренней кожурой
16. Просто изумительные персики
17. Каждый из нас хотел бы достичь такого уровня совершенства
Бонус: этот очищенный чеснок просто отрада для усталых глаз
Какой фрукт понравился вам больше всего? Очищаете ли вы фрукты перед употреблением?
Фото на превью c4gam1ng / reddit