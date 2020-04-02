15+ фруктов без кожуры, которые сделают вашу ленту идеальной

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Кожура фруктов — отличный источник полезных питательных веществ. К примеру, персик потеряет почти 50 % антиоксидантов, если его очистить. Однако находятся люди, которые не знают или игнорируют этот факт и очищают фрукты перед употреблением. К счастью для нас, некоторые из них запечатлевают результат на фото, которые получаются невероятно эстетичными и расслабляющими.

Редакция AdMe.ru предлагает своим читателям уникальную возможность узнать, как выглядят 17 фруктов без кожуры. А если вы перфекционист, загляните в бонус.

1. Хочется проткнуть каждую сочную подушечку зубочисткой

2. «Я почти чувствую его вкус»

3. Хорошо бы получать такие цветы каждый день

4. Интересно, у кого есть столько времени и сил?

5. Как она не забрызгалась соком с ног до головы?

طيب بالله مين فاضي يقشر رمان بهالطريقة😂😂😂



لو أنا كنت خليت المطبخ كلو رمان😂😂😂 pic.twitter.com/2qw2ENsrXk — نَسَب العِتِر (@nasabeleter) January 8, 2015

6. Яблоко «Розовый жемчуг». Лучше названия и не придумать

7. Эта питайя напоминает какой-то магический цветок

8. Ну и как вам полностью очищенное помело?

9. Рамбутан — свирепая внешность скрывает нежную душу

10. Выглядит как чеснок, а на вкус — само совершенство

11. Понятно, почему его называют «тропической звездой»

12. Смотри-ка, киви, не такой уж ты и ворсистый

13. Мы завидуем ловкости рук этого мастера

14. У нас только один вопрос: зачем?

15. Очищенный личи, покрытый своей внутренней кожурой

16. Просто изумительные персики

17. Каждый из нас хотел бы достичь такого уровня совершенства

Бонус: этот очищенный чеснок просто отрада для усталых глаз

Какой фрукт понравился вам больше всего? Очищаете ли вы фрукты перед употреблением?