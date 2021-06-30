15+ доказательств того, что все случившееся в самолете там и остается, хотя бы до конца полета

Инструкции во время полета — не прихоть пилотов и бортпроводников, а свод обязательных правил, которые помогут сделать ваше пребывание на борту максимально комфортным и безопасным. Эти пункты не взяты из головы работниками авиакомпании, чтобы вас позлить, а продиктованы тысячами происшествий в воздухе. К сожалению, не все это понимают и ведут себя вызывающе по отношению к экипажу самолета, что нередко приводит даже к задержке рейса.