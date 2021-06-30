15+ доказательств того, что все случившееся в самолете там и остается, хотя бы до конца полета
Инструкции во время полета — не прихоть пилотов и бортпроводников, а свод обязательных правил, которые помогут сделать ваше пребывание на борту максимально комфортным и безопасным. Эти пункты не взяты из головы работниками авиакомпании, чтобы вас позлить, а продиктованы тысячами происшествий в воздухе. К сожалению, не все это понимают и ведут себя вызывающе по отношению к экипажу самолета, что нередко приводит даже к задержке рейса.
Мы в AdMe.ru разузнали, как пилоты, бортпроводники и пассажиры реагируют на возмутителей спокойствия на борту. А в бонусе предъявим доказательства того, что работники авиакомпании попадают в неприятные ситуации не только в самолете, но и за его пределами.
- Я действующий капитан авиакомпании, летаю уже более 12 лет. Здорово раздражает, когда пассажиры внаглую берут и уносят домой оборудование для обеспечения безопасности в полете. Это может показаться невинной шалостью, но у нас на борту все подотчетно. Каждый раз, когда что-то пропадает, нам приходится звонить в службу технического обслуживания и заказывать недостающие элементы. Однажды пассажир надул спасательный жилет прямо на борту и вызвал тем самым часовую задержку рейса, потому что нам пришлось после приземления разбираться с полицией и заказывать новый жилет. © Jpinlondon / Reddit
- Раздражает, когда тыкают или хватают, чтобы привлечь мое внимание! Не надо меня домогаться, особенно если я говорю с другим пассажиром, — я не брошу другого пассажира, пока с ним не закончу. Вас услышат, если вы просто позовете или помашете, но не нужно ко мне прикасаться. Однажды меня так разозлило чье-то непрекращающееся тыканье, что я повернулась, посмотрела неугомонному пассажиру в глаза и спросила: «Что тебе нужно»? © dazey_chain / Reddit
- Я не бортпроводник и не пилот, но много лет летал по работе. Больше всего меня обескураживает то, как много людей не представляют, как складывать свои вещи в багажные корзины. Почему это так сложно? Если ваша куртка или ручная сумка в них не помещаются — положите под сиденье. Зачем стоять и тщетно пытаться все туда впихнуть? © WATTHEBALL / Reddit
- Один раз, когда я летел на самолете, люди начали вставать, пока мы двигались к выходу на посадку. Видимо, пилоту об этом сообщили, он нажал на тормоз, и некоторые пассажиры попадали в проход. Капитан объявил в микрофон, что не двинется с места, пока люди не вернутся на свои места и не пристегнутся ремнями безопасности. Нарушители подчинились, а остальные сидели молча, как маленькие дети, на которых накричал отец. © AhFFSImTooOldForThis / Reddit
- Мой худший опыт общения с клиентами — это когда нам пришлось отложить вылет из-за плохой погоды. Я сидел и спокойно пил кофе, как вдруг один парень из тех, чей рейс не вылетел вовремя, подбежал ко мне и начал кричать, потому что в его айфоне было написано, что мы можем лететь. Хотя на самом деле все северо-восточное направление было закрыто для полетов из-за сильных гроз. Но парень решил, что это просто я плохо работаю. © 121guy / Reddit
- Я бы сказала, что одна из самых раздражающих вещей — это когда люди игнорируют наши инструкции относительно правил безопасности или сопротивляются им. Я ненавижу постоянно повторять, что нельзя ставить сумку в проходе, а ноутбук нужно убирать во время взлета и посадки, или что вы должны оставаться на месте, пока значок ремня безопасности включен. И нет, это не подлежит обсуждению. © Airsteps350 / Reddit
- Всех бортпроводников раздражает, когда люди ходят в туалет во время посадки, но бесит нас не то, что вам резко приспичило, когда всем нужно оставаться на месте, а то, что вы подвергаете себя риску, игнорируя опасность. А еще не хотим оформлять всякие документы, если вы получите травму во время попадания в турбулентность или при жесткой посадке. © mrsbeequinn / Reddit
- Лучший пассажир — это тот, который сразу говорит мне, с чем ему принести напиток, а не ждет, пока я обо всем расспрошу. Когда бортпроводник интересуется, что вы хотели бы выпить, — будьте конкретны! Кофе с 1 порцией молока и 3 пакетиками сахара, кока-кола со льдом, вода с капелькой клюквы. Так вы поможете мне сэкономить время и перейти к следующему пассажиру. © doordonot19 / Reddit
- Летели экономклассом, а рядом села девушка с шикарным букетом. Потом в салон зашла дама и начала возмущаться, ведь у нее аллергия. Ей предложили пересесть, тогда она заявила, что пересесть должна девушка с букетом. Стюардесса ушла, а вернувшись, сообщила, что прямо сейчас девушка может взять свой букет и пересесть в первый класс. Тогда дама, заявившая про аллергию, начала возмущаться, что место досталось не ей, но ее все проигнорировали. Я считаю, что правосудие восторжествовало! © amzitosnup / Reddit
- Однажды во время полета один высокий парень стоял в передней части самолета, делая разминку, и громко болтал с человеком, сидящим рядом. Когда люди шли в туалет, он каждый раз выглядел удивленным: «О, тебе нужно пройти, хорошо, сейчас я попробую сеть». То же самое ждало человека на обратном пути из туалета. Я понимаю, что высоким людям тяжело переносить полет, но думаю, что весь самолет хотел крикнуть ему: «А ну-ка, сядь!» © BaconReceptacle / Reddit
- Раздражает, когда спрашивают, как проехать в аэропорт, получить багаж, выехать на трассу, найти арендованный автомобиль. У меня нет ответов, зачастую я даже не понимаю, в каком городе нахожусь, когда вы засыпаете меня своими бесчисленными вопросами. © poser765 / Reddit
- Моя мама работает стюардессой, я часто слышу ее жалобы на то, что люди складывают друг в друга пластиковые стаканчики и миски, которые идут вместе с едой, и пытаются упихать это вместе с подносом в тележку. Но эти подносы входят обратно только в том виде, в каком они были выданы, и никак иначе. Порыв хороший, но бортпроводникам не до смеха. © Tsunami6866 / Reddit
- Я летчик и обычно после полета стою у кабины экипажа и прощаюсь с пассажирами, когда они выходят. Многие люди спрашивают, сколько мне лет. Меня это не особо беспокоит, мне даже будет грустно, когда они перестанут это делать. Но мне не нравится, когда меня треплют по голове или пытаются ущипнуть за щеку. Серьезно, я не ваш внук, я ваш капитан. © Airport_Hobo_ / Reddit
- Мы отправились в медовый месяц на Мальдивы, и половина самолета оказалась в футболках с надписью «муж и жена» и другими видимыми признаками того, что они только что поженились. Я полагаю, что таким недвусмысленным намеком они пытались выбить у экипажа бесплатное повышение класса обслуживания. Я была счастлива, что мы так не сделали. © sarcastinymph / Reddit
Бонус № 1
- Моя жена работает в кассе крупной авиакомпании. Однажды спортсменка колледжа, опоздавшая на рейс, начала ругать сотрудников аэропорта. Она не понимала, почему ей не дают подняться на борт, кричала, что из-за них пропустит олимпийские отборочные соревнования. Знаете, на сколько она опоздала? Появилась только через 2 часа после взлета. © Tthelaundryman / Reddit
Бонус № 2
- Я пилот крупной американской авиакомпании, к счастью, у меня есть усиленная дверь, которая отделяет меня от путешествующей публики, но они все равно умудряются меня достать. Бесит, когда пассажиры останавливают меня прямо в терминале и внезапно спрашивают о своем рейсе. Я не обладаю универсальными знаниями о каждом рейсе каждой отдельной авиакомпании. Обратите внимание на табло вылета или просто загуглите номер своего рейса. © PlaneShenaniganz / Reddit
А с какими трудностями в общении с экипажем самолета сталкивались вы?