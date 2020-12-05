15 детских посланий, историю создания которых хочется узнать подробнее

У каждого из нас с детства хранятся потрепанная анкета для друзей, открытки с признаниями или разрисованный блокнот. Мы с удовольствием перечитываем «заметки» в них, вспоминая себя маленькими. Кто-то, продолжая семейную традицию, собирает первые творения уже своих чад. С развитием информационных технологий бумажные письма, записки теряют популярность, а вот детские каракули на клочке бумаги становятся еще ценнее.

Разноцветные строчки, буква Д в виде домика или добавление рисунка — все это мир детской непосредственности в подборке записок от AdMe.ru.

«Это лучшая открытка на 8 Марта в моей жизни»

«Мой воспитанник уехал из детского дома в приемную семью. Через полгода я получила от него эту открытку. Видеть такие аккуратные буквы от первоклассника, с которым вместе учили алфавит, — главный подарок».

«У дочери выпал зуб, это был 1-2-й классы. Она ждала, когда зубная фея его заберет. А я все упускала этот момент. Наверное, ребенок решил, что фея не может найти зуб. Утром на столе были записка и фантик»

Когда в семье хозяйственный сын. Или отец

«Я рассталась с парнем и сидела на скамейке у дома заплаканная. Сосед, 6 лет, вручил мне порванную бабочку из бумаги со словами: „У нее отвалилось крыло, но она же не плачет“»

Питомца даже нарисовали, чтобы быстрее нашелся

«В 1-м классе дочь заполнила расписание уроков, написав не время, а впечатления. И я решила сохранить дневник, чтобы подарить ей его в 11-м классе»

Расписка Димы о том, что он будет ежедневно читать

«Годы идут, а ничего так и не изменилось»

«В детстве любила прятать разные секретики в помазке дедушки. Спустя много лет нашла ребус самой себе. Угадаете, что я зашифровала?»

«В том числе и Катя»

Первоклашки нарисовали учителя в знак уважения. Послания могут быть и такими, если плохо умеешь писать, а выразить свои чувства очень хочется

«Старшая сестра около 30 лет хранит первую открытку от меня, которую получила во время учебы в другом городе»

21 день суматохи и недосыпа вожатых в летнем лагере стоил того

«Подруга разбирала старый диван и нашла записку своего младшего брата. Тогда ему было 5 лет»

Ребенок, который подумал не только о себе