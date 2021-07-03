15 человек рассказали, в какой момент поняли, что отхватили себе ту самую вторую половинку

Мы все бывали влюблены. Многие влюбляются и заводят отношения не раз и не два за всю жизнь, а некоторые — однажды и навсегда. Возможно, какие-то мелочи дают понять, что это именно тот человек, с которым хочется провести все свои дни и ночи.

Мы в AdMe.ru решили почитать истории людей и узнать, что самое милое и отчаянное делали их возлюбленные.

Разогревала мужчине ужин. Микроволновка плохо погрела. Тут, говорю, еще дно не крутится. Он поел, встал и говорит: «Отъехать надо, скоро вернусь». Ну ладно, думаю, мало ли по работе. И тут он возвращается с новой микроволновкой! Вот, говорит, а то не дело.

Начинаю подозревать, что у нас все серьезно. © chertovka00 / Twitter

Начинаю подозревать, что у нас все серьезно. © chertovka00 / Twitter Вместе с мужем 15 лет. И вот муж решил рассказать, как он понял, что я его люблю: «Когда мы сидели на террасе на море, ты вдруг замерла и шепнула: „Не двигайся“. А через секунду я увидел, как ты с моей головы руками скидываешь огромного паука».

А я с детства дико боюсь гадов и насекомых, без всякого кокетства. Я посмотрела на Олега, предвкушая увидеть смеющиеся глаза, но увидела только вполне серьезный взгляд. И тут поймала себя на мысли, что любовь все-таки в мелочах. © Helicopter22 / Pikabu

А я с детства дико боюсь гадов и насекомых, без всякого кокетства. Я посмотрела на Олега, предвкушая увидеть смеющиеся глаза, но увидела только вполне серьезный взгляд. И тут поймала себя на мысли, что любовь все-таки в мелочах. © Helicopter22 / Pikabu Она была моей первой девушкой. Нам было 16 лет. Я шел ей навстречу и, увидев ее, не мог перестать улыбаться, думал, у меня лицо лопнет. Тогда я все понял. Это было в августе 1971 года. И я все еще влюблен в нее. © P35-HiPower / Reddit

«Сегодня я еле проснулась в 8 утра на пару и запаниковала, что опаздываю. А муж, оказывается, уже „сидит“ на моей паре в Zoom и еще принес завтрак в постель»

У меня есть брат-близнец, с которым мы с детства не ладим. Всю жизнь дико бесило, что нас все путают, даже лучшие друзья. Но одна моя девушка выделилась: когда увидела общее фото, как-то нахмурилась, а потом так неуверенно спросила: «А вы с ним не родственники случайно, а то как-то похожи?» Я в шоке, сказал, мол, близнецы, нас все путают. Она долго возмущалась, что мы совсем разные, только немного похожи. Теперь она моя жена — единственный человек, разглядевший во мне меня. © Подслушано / Ideer

В ресторане, где работал мой парень, проходил конкурс красоты какой-то, так этот дурачок украл грамоту и подписал ее для меня. Кажется, я нашла лучшего парня в мире. © sophikokh1 / Twitter

Я на 8-м месяце, стараюсь больше ходить. Перед тем как забрать ребенка из сада, решила прогуляться по парку и вляпалась в кучу. Прибежала домой, переодела обувь, грязные кроссовки выбросила на балкон (помыть позже), опаздывала в сад. Вернулись с ребенком из сада — стоят мои кроссовки как новенькие: красивые, чистые и не вонючие. Муж вымыл. Для кого-то это просто пустяк, но именно такие поступки для меня это очень круто. © Tati.ua / Pikabu

«Мужчина: „На, возьми мой носок, чтобы не натирало“»

Она не бросила меня, когда у меня был нервный срыв и начались галлюцинации из-за бессонницы. Она не только лучшая жена, но и просто удивительный человек. © guiltybyproxy / Reddit

Я пригласил ее на ужин и собирался удивить запеченной курочкой. Но вернулся с работы и увидел на кухне бардак, который оставил мой сосед. Приехала девушка, и мне пришлось объяснять ей, что ужин откладывается. Она просто предложила помочь и, пока я мыл посуду, сама приготовила еду. Тогда я понял, что это моя женщина. © zombdad81 / Reddit

Я неделю практически не вылезаю из кровати из-за накатившей тревоги, хожу в чем попало, выгляжу как мох. Муж каждые 10 минут: «А кто это у меня тут лучший в мире? Мое сокровище! Моя красавица! А кого это я сейчас зацелую? Принести тебе еду? А водичку?» © pirozhenshchina / Twitter

«Мой муж — это просто чудо!»

Я с 20 лет вижу мир серым. Не вижу цвета, различаю только по разной яркости. Это произошло после неудачной операции на глаза, повредили нервы. Смириться с этим мне помогла моя жена, а на тот момент девушка, она стала моим гидом. Она всегда рассказывала мне, что и какого цвета вокруг. Ориентируясь на память и ее слова, я разукрашивал свой черно-белый мир. «Золотое с прозрачным камешком», — ответила она на мой вопрос, какого цвета обручальное кольцо в моих руках, и вдруг заплакала от счастья. © Подслушано / Ideer

Мой муж — святой человек! Каждый раз, почувствовав, что я нервничаю, он дает мне в руки пинцет и позволяет выдергивать волоски из щетины на своем лице. Меня это дело очень успокаивает, а он терпит, пока я не расслаблюсь окончательно. Приносит себя в жертву ради любви! © Подслушано / Ideer

Мы с мужем почти никогда не ссоримся. Но вот однажды мы вдруг оказались по разные стороны баррикад по какому-то принципиальному вопросу. В этот момент муж впервые за несколько лет вместо ласковой кошечки увидел вдруг разъяренную рысь, завис на минуту, а потом выдал: «Вернись, пожалуйста, в режим обожания меня». После этого ссора сошла на нет и вопрос тоже как-то сам решился. © magnolia79 / Pikabu

«Жена приготовила мне особый блин, чтобы подбодрить перед моим адвокатским экзаменом»

«Учеба».

Так получилось в моей жизни, что родителям было не до меня и, когда подошла к концу учеба в школе, мне не дали денег на выпускной. На него я пришла в старом тетином платье. Пока все гуляли в кафе до утра, я ругалась с парнем на лавочке и утром ушла спать. Прошло 4 года. У меня теперь другой парень. Недавно я пришла домой, а там стоят свечи, накрыт стол и играет музыка с темой выпускного. Любимый надел на меня ленту выпускника и пригласил на танец. Я рыдала белугой. Это лучший выпускной спустя 4 года! © Подслушано / Ideer

У меня было важное собеседование в другом городе, но из-за снегопада мой поезд отменили. Я позвонила парню поплакаться — тогда мы были знакомы всего несколько дней. Он забронировал нам отель, помог мне собраться и отвез меня на машине в этот город. Когда я спросила его, зачем он приложил столько усилий, он ответил, что понимал, как я мечтаю об этой работе. Он всегда знает, как сделать меня счастливой. © pixelunicorns / Reddit

Я только переехала в Москву. Зарплату задерживали, денег хватало на жилье и макарошки. А будущий муж всегда приходил в гости и приносил курицу, зефирки и туалетную бумагу. Сначала я удивлялась набору и даже подтрунивала над ним. А потом оказалось, что он сам не ел, сидел на одной перловке, но мне продукты таскал. Искал работу, денег не было. А когда работал в коллективе, всегда приносил мне тортик или шоколадку, если у кого-то праздник был. Сам не ел. © Tchegulay / Pikabu

«Когда меня еще не было, мама нарисовала кольцо — сама что-то там придумала. А папа нашел рисунок, заказал такое кольцо и подарил ей»