15 человек, которые смогли поверить в сказку о гадком утенке
Каждый из нас сильно меняется по сравнению с детством и подростковым возрастом. Но у некоторых эти метаморфозы становятся настолько глобальными, что их не узнать. Кто-то даже не прикладывает к этому усилий и благодарит судьбу, а для кого-то превращение в прекрасного лебедя — это еще и титанический труд.
И те и другие могли бы с легкостью стать героями новых сказок по сюжету «Гадкого утенка». И мы в AdMe.ru радуемся, что у каждой из них есть свой хеппи-энд.
«Надо мной смеялись почти все детство. Победив анорексию, я все-таки пришла к принятию себя и здоровому образу жизни»
«Как же я благодарна переходному возрасту»
«В 15 и в 18 лет. Думаю, сейчас я выгляжу лучше»
«12 vs. 25. Я прошла долгий путь, восстанавливая ментальное здоровье после постоянных издевательств, и хочу поддержать тех, кто еще только на пути к принятию себя»
2005 vs. сейчас
«13 vs. 23. Спасибо брекетам и зрению, которое пришло в норму»
Всего 7 лет прошло
«В 12 я просто покорял девичьи сердца в своих спортивных очках и строгом костюме с бабочкой. Сейчас немного изменился: ни очков, ни бабочки»
Что-то меняется, а что-то — нет
Удивительно, как борода, смена стиля и возраст могут изменить внешний вид
«Не передать, как я рада этой трансформации»
Прошло 3 года, а столько всего изменилось!
«2010 vs. 2020. Раньше никогда не интересовалась своим внешним видом. А сейчас добилась таких изменений благодаря спортзалу, здоровому питанию и, конечно же, грамотному макияжу»
«„До и после“ моей жены впечатляет»
«12 vs. 22. Не скажу, что сейчас всем доволен, но по крайней мере прическа стала лучше!»
Как сильно вы изменились с детства? Покажите свои фотографии «до» и «после»!
Фото на превью Megaprana / Reddit