15 человек, которые решили наконец похудеть к лету. Но это не точно

Среднестатистической женщине нужно потреблять 1500 калорий в день, чтобы похудеть, мужчине — 2100. Даже в таких строгих ограничениях можно питаться вкусно, сытно и разнообразно. Но мы-то с вами знаем, что порой руки так и тянутся к шоколадке, а нос уже учуял запах пирожков, которые нажарила соседка, да еще подруга позвала в гости на блины.

Мы в AdMe.ru отлично понимаем людей, которые смеются над своими успешными и не очень попытками сбросить пару килограммов. А в бонусе — тот случай, когда можно с чистой совестью забыть о похудении и поесть котлеток.

Секрет похудения прост: надо всего лишь сжигать калории до того, как съесть их

«Решила сегодня взвеситься после строгой диеты и тренировок. И вот что из этого вышло»

«Боже, дай мне знак, если мне стоит похудеть»

Когда ты на диете, но решил съесть один пончик

Программа по снижению веса

Когда пытаешься обмануть свой мозг и представляешь, что ешь большую пиццу

«Моя девушка купила мороженое, в котором в 2 раза меньше калорий»

«Мое офисное кресло решило, что с него хватит»

«Кажется, это знак, что мне нужно похудеть»

«Вообще я должен сейчас сидеть на диете, но тут акция на гамбургеры. Считаю своим долгом съесть сразу три штуки»

«Решила, что небольшой читмил не повредит»

«Похоже, мой сын считает, что мне пора бы похудеть»

«Папа — мой лучший друг».

Как-то это не совсем похоже на диетическое блюдо

«Хрустящий овощной салат».

«Моя девушка заказала утяжелители для ног, но почему-то получила это. Пытаюсь убедить ее просто отправиться на пробежку с этим вместо утяжелителей»

Все мы немного Даша

Бонус: тот случай, когда можно со спокойной совестью забыть о похудении

Я решила похудеть к лету. Целый месяц питалась правильно, а вес не менялся. Скажу больше: прибавились бока, живот не уходил. Изнурительные тренировки, ограничения в еде, физически выматывающая работа — и все это без толку. А секрет оказался простым: выяснилось, что я беременна. Вот сижу в непонятках, зато булки уплетаю с котлетками. © Подслушано / VK