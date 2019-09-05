15 человек, которые на собственном опыте убедились в существовании закона подлости

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Если какая-нибудь неприятность может произойти, она обязательно произойдет. Так гласит закон Мерфи, в России широко известный под названием «закон подлости». В том, что правило работает, практически каждый убеждался на собственном опыте.

Мы в AdMe.ru отыскали людей, которые не понаслышке знают: планы и реальность совпадают редко. Главное — реагировать с улыбкой на сюрпризы, которые преподносит жизнь. Последнему герою нашей подборки это особенно удалось.

До и после первого дня в школе

Точность измерений — залог результата

«Делал на прошлой неделе заказ канцелярии для офиса. Коллеги попросили заказать красных ручек для выделения текста»

«Не было штатива, поэтому пришлось соединить две фотки, чтобы получить красивую семейную фотографию. Через месяц я заметил...»

Силы были. Наблюдательности не хватило

Надеемся, поездка была не срочной

Зато он патриот

«Мой президент Дональд Трамп живет здесь!»

Просто дед был замаскированной Шахерезадой

Когда самоирония компенсирует любые недостатки

«И тут я понял, почему мама не разрешала мне готовить...»

Любовная лодка разбилась о торт

Чувство, знакомое каждому

В каждой шутке есть доля риска

«Как я сломал ногу»

Просто продолжай свое дело. Вопреки всему

– Кристиан Бистрович. Я сейчас прямо стану мокрым



Он становился все мокрее и мокрее. Но все равно продолжал говорить...https://t.co/kBQcQLrf6W@eugen_evnevich pic.twitter.com/HzQY4VkDKk — Матч ТВ (@MatchTV) August 25, 2019

Вот что значит встречать неприятности лицом к лицу. А как вы реагируете на жизненные фейлы?