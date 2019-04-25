15 блистательных твитов, в которых заключена непередаваемая суть женской дружбы

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Вы женщина и считаете, что женской дружбы не существует? Что ж, можно смело заявить, что вы просто еще не встретили свою родственную душу. Иначе как объяснить такое количество искрометных постов в интернете о взаимовыручке, солидарности и командной работе, которыми полны взаимоотношения между другими девушками?