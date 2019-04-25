15 блистательных твитов, в которых заключена непередаваемая суть женской дружбы
Вы женщина и считаете, что женской дружбы не существует? Что ж, можно смело заявить, что вы просто еще не встретили свою родственную душу. Иначе как объяснить такое количество искрометных постов в интернете о взаимовыручке, солидарности и командной работе, которыми полны взаимоотношения между другими девушками?
AdMe.ru восхищается проявлениями искреннего дружеского общения, о которых рассказывается ниже. Продолжите ли вы утверждать, что женщины не умеют дружить, когда ознакомитесь с этими твитами?
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.