14 ответов детей, заслуживших пятерку за находчивость

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О непосредственности детей слагают легенды. А их находчивости позавидует любой взрослый: ей не страшен даже кошмар всех школьников — контрольная. Гениальные ответы в тетрадках подтвердят это на 100 %.

AdMe.ru нашел 14 доказательств того, что детская смекалка — непобедимая вещь. Предлагаем немного поучиться ей у тех, кто проводит в стенах школы большую часть дня (как вы догадались, мы не про учителей).

Я и математика

Шантаж — дело тонкое

Зато честно

Да иди ты, логика

Без вариантов

В школе дали задание нарисовать открытку с поздравлениями

Подождите хвататься за голову: ребенок просто путает буквы «Б» и «Д»

Ну и что тут учителю непонятно?

— Что можно делать в игре, но нельзя в реальной жизни?

— Превращаться в козла.

— Как можно утешить друга, если он получил двойку?

— У меня тоже «два».

— Какая сила на Земле самая мощная?

— Любовь.

Ответ был 0,007 кг

«0, Джеймс Бонд кг».

— Первое, что сделала королева Елизавета II после восхождения на трон, — это...

— Села.

Задание: назовите эти фигуры

«Джейд, Шарлотт, Чарли, София, Хэрриет, Эмили, Мария».

Бонус: в выпускных альбомах американские школьники могут оставить любую подпись

Уверены, у каждого родителя и учителя есть история с гениальным детским ответом. Почему бы не поделиться ими в комментариях?