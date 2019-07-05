14 искрометных твитов от людей, которые поняли эту жизнь чуть лучше остальных
Одни делятся в соцсетях фотографиями, другие — рецептами пирогов, а третьи — краткими афоризмами и бесценными житейскими мудростями с нотками иронии, которые ежедневно целыми пачками приходят к нам в голову.
Кто-то из авторов твитов поделился практическими советами, а кто-то проявил наблюдательность и креативность касательно вещей, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. AdMe.ru просто не смог пройти мимо некоторых особенно удачных постов. Теперь оцените их и вы.
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А какие житейские мудрости вы могли бы добавить от себя?
Фото на превью D0CT0EBCKNN / Twitter