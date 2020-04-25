14 доказательств того, что для преображения вещей достаточно немного фантазии и терпения

10 0 19 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Самым дорогим предметом мебели считается кабинетное бюро «Бадминтон» — часть гарнитура из черного дерева, который был создан в XVIII веке. В 2004 году этот шкаф высотой почти 4 метра был приобретен князем Лихтенштейна на аукционе за $ 36,7 млн. Конечно же, покупка подобных вещей доступна считаному количеству людей, однако сделать своими руками что-то не менее уникальное может каждый из нас.

Мы в AdMe.ru по-настоящему восхищаемся людьми, в чьих руках даже самые невзрачные вещи превращаются в произведения искусства.

«Посмотрите, как мы с женой преобразили нашу лестницу!»

«Сделал для жены мини-огород, защищенный от кроликов»

Подробнее о создании огородика.

«Я вручную сделала этот кожаный переплет для ежедневника в соответствии с традиционными техниками»

«Я сделал полку для хранения 42 консервных банок»

Как создавалась полка.

Старой лодке подарили новую жизнь

Подробности преображения лодки.

«Мы превратили обычные бокалы в нечто грандиозное, и это было довольно легко»

Как создавались бокалы.

Стол-камин

Процесс создания стола.

«Сделал кофемашину своими руками»

Как делали кофемашину.

«Я реставрировал этот 100-летний диван в 1970-х и еще раз обновил его в 2019-м»

Подробности преображения дивана.

«Сделал этот прудик для карпов кои в своем маленьком дворе»

«Я увидел этот скворечник в книге и решил сделать такой же»

Подробности «строительства» можно узнать здесь.

«Наша „терраса“ практически обрушилась, и я решил сделать новую»

История преображения террасы.

«Я с нуля сделал это рабочее место длиной 4,5 метра»

Как создавалось рабочее место.

Чтобы сделать эту скамейку, нужно несколько строганых досок, клей для дерева, саморезы и защитная пропитка для дерева

Получилось у нас вдохновить вас на переделку? Или у вас уже есть вещи, преображенные собственными руками?