14 доказательств того, что для преображения вещей достаточно немного фантазии и терпения
Самым дорогим предметом мебели считается кабинетное бюро «Бадминтон» — часть гарнитура из черного дерева, который был создан в XVIII веке. В 2004 году этот шкаф высотой почти 4 метра был приобретен князем Лихтенштейна на аукционе за $ 36,7 млн. Конечно же, покупка подобных вещей доступна считаному количеству людей, однако сделать своими руками что-то не менее уникальное может каждый из нас.
Мы в AdMe.ru по-настоящему восхищаемся людьми, в чьих руках даже самые невзрачные вещи превращаются в произведения искусства.
«Посмотрите, как мы с женой преобразили нашу лестницу!»
Подробности преображения.
«Сделал для жены мини-огород, защищенный от кроликов»
Подробнее о создании огородика.
«Я вручную сделала этот кожаный переплет для ежедневника в соответствии с традиционными техниками»
Этапы работы.
«Я сделал полку для хранения 42 консервных банок»
Как создавалась полка.
Старой лодке подарили новую жизнь
Подробности преображения лодки.
«Мы превратили обычные бокалы в нечто грандиозное, и это было довольно легко»
Как создавались бокалы.
Стол-камин
Процесс создания стола.
«Сделал кофемашину своими руками»
Как делали кофемашину.
«Я реставрировал этот 100-летний диван в 1970-х и еще раз обновил его в 2019-м»
Подробности преображения дивана.
«Сделал этот прудик для карпов кои в своем маленьком дворе»
«Я увидел этот скворечник в книге и решил сделать такой же»
Подробности «строительства» можно узнать здесь.
«Наша „терраса“ практически обрушилась, и я решил сделать новую»
История преображения террасы.
«Я с нуля сделал это рабочее место длиной 4,5 метра»
Как создавалось рабочее место.
Чтобы сделать эту скамейку, нужно несколько строганых досок, клей для дерева, саморезы и защитная пропитка для дерева
Получилось у нас вдохновить вас на переделку? Или у вас уже есть вещи, преображенные собственными руками?
Фото на превью AustinAustin2019 / reddit