12 поступков, которые заставляют нас чувствовать себя отпетыми нарушителями (Хотя у закона претензий нет)

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Всем известно, что незнание законов не освобождает от ответственности. Но бывают ситуации, когда наша ответственность зашкаливает настолько, что мы готовы видеть нарушение правил даже там, где их нет. И вместо того, чтобы решительно заявлять о своих правах, втягиваем голову в плечи, как нашкодившие дети, которые точно знают, что их сейчас накажут.

Мы в AdMe.ru и сами не раз попадали в подобные ситуации. Поэтому не смогли пройти мимо треда, комментаторы которого перечислили случаи, когда они чувствовали себя отъявленными нарушителями, хотя на самом деле все было легально.

1. Проходить через металлодетектор, даже если скрывать нечего

У меня есть металлический имплант в лодыжке, так что каждый раз, когда я прохожу через металлодетектор, я волнуюсь, что сейчас он сработает и меня повяжут за контрабанду ножа на голени. © tashvasnormandy / Reddit

Да, когда детектор пищит, ты начинаешь лихорадочно думать обо всех запрещенных предметах. И неважно, есть они у тебя или нет. © mt-2e / Reddit

2. Выбирать в аэропорту «зеленый коридор» без декларирования багажа

Когда проходишь таможню в аэропорту, всегда такое чувство, что ты сделал что-то не так. Например, «А что, если у меня случайно окажется пистолет?» © justanotheranon42069 / Reddit

3. Пытаться завести собственную машину или попасть в свой дом, когда сломался или потерялся ключ

Однажды у нас сломалась машина всего в нескольких километрах от соседнего города. Мы пытались завести ее ключом, но он не срабатывал. Тогда мы стали перебирать в памяти различные лайфхаки и, казалось, перепробовали все, как мой друг вспомнил про своего начальника. По иронии судьбы тот раньше был угонщиком, а сейчас жил как раз в том самом городе, на окраине которого мы заглохли.

Мобильников тогда еще не было, так что мой друг пошел за ним в город. Вернулись они уже вместе, и начальнику моего приятеля понадобилось всего пару минут, чтобы «оживить» машину. За это время мимо нас успело проехать трое полицейских. И ни один из них не остановился, чтобы узнать, в чем дело. Мало ли, может быть, нам нужна помощь. Или вдруг мы вообще угоняем эту тачку. © LiveRealNow / Reddit

4. Везти в машине плачущего ребенка. Своего

Мои родители признались, что, когда я был маленьким, они боялись ездить со мной куда-либо. Они были уверены: если я буду плакать в машине, то люди решат, что меня похитили. © b0pellini / Reddit

5. Включать свет в автомобиле, находясь на пассажирском сиденье

Когда я был маленьким, родители всегда пугали меня, что делать так — противозаконно. Я повзрослел и узнал, что это легально. Все в порядке, ребята, можете включать. © Nectacus / Reddit

6. Самостоятельно заполнять официальные документы

У меня каждый раз такое чувство, что я неправильно понимаю вопросы. И сейчас ка-а-ак напортачу с формулировкой и меня арестуют за нарушение бюрократического протокола. © Madrojian / Reddit

7. Брать бесплатную порцию еды на дегустации

Понятно, что продавцы специально предлагают попробовать еду — в целях рекламы. И нет такого закона, который я нарушаю, когда съедаю дегустационную порцию. Но я буквально не могу не чувствовать себя виноватым, когда съесть-то съел, но покупать ничего не собираюсь. Поэтому я подолгу стою около прилавка и усиленно делаю вид, что всерьез размышляю, купить этот продукт или не купить. И только когда продавец на раздаче теряет ко мне интерес, бочком-бочком пробираюсь к выходу. © orange_cuse / Reddit

8. Прийти в магазин и понять, что в сумке с собой точно такой же продукт, как на прилавке

Именно поэтому я больше не разрешаю детям брать в магазин свои игрушки. Пару месяцев назад мы с моим младшим сыном зашли в гипермаркет по соседству. А ребенок взял с собой из дома игрушечного щенка. И в том магазине оказался точно такой же! Я сказала ему, что положу щеночка к себе в сумку, чтобы мы не запутались. И в тот момент я чувствовала себя на 100 % преступницей. По сути, я не сделала ничего плохого, но подсознательно ждала полицейской сирены и наручников. © nailsinthecityyx / Reddit

9. Выйти из магазина или кафе, так ничего и не купив

Мой кошмар наяву — зайти в магазин, долго искать нужную мне вещь и в конце концов убедиться, что ее нет. В таких случаях я всегда покупаю какую-нибудь мелочь, хотя бы газировку. Конечно, я знаю, что это законно — ничего не купить, но страх быть обвиненным в чем-нибудь плохом сильнее меня. © taylasch / Reddit

10. Называть своего преподавателя по имени

Я поступил в аспирантуру своего же университета. Будучи студентами, мы всегда называли своих преподов по фамилии, добавляя «профессор». А став аспирантами, получили возможность называть их по имени. Когда мне впервые пришлось обратиться к своему руководителю по имени, было жутко неловко. Ведь он читал нам лекции на старших курсах. © BobbyP27 / Reddit

11. Делать что угодно, когда рядом полицейская машина

Да я даже не могу заставить себя посмотреть в их сторону, потому что чувствую: если сделаю это, они решат, что я что-то скрываю. Так что я старательно делаю вид, что их не замечаю. Правда, это, наверное, выглядит еще подозрительнее. © Death_By_Pun / Reddit

12. Радоваться, когда отправил детей к бабушке

В такие моменты я всегда ощущаю себя виноватым за то, что наслаждаюсь тишиной и порядком в доме. © pegasusnutsdotcom / Reddit

Мои дети гостят у бабушки несколько недель летом вот уже 3 или 4 года подряд. Меня грызет совесть за то, что я кайфую все это время. Не понимаю: им же там тоже прекрасно, откуда тогда во мне это чувство вины? © ThrowAwayAcct0000 / Reddit

По нашему опыту, проходить таможню и самостоятельно заполнять документы — это точно не для слабонервных. А у вас бывали случаи, когда вроде нет причины волноваться, что делаешь что-то незаконное, но сердце все равно не на месте?