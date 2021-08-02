11 новых слов и выражений, без которых уже не понять, что пишут все эти люди в интернетах

Язык — это живая структура, которая постоянно меняется. Кого-то бесят сленговые словечки, кто-то увлеченно их коллекционирует, как мы. Надеемся, такая подборка поможет вам больше понимать своих детей и людей в интернете.

Мы в AdMe.ru объясняем, как отличать биасов от булочек. А в бонусе учим, как делать саранхэ по-русски.

Лед в моих венах

Лед в моих венах — по-английски эта фраза звучит как Ice in my veins. Так говорят про человека, который даже под большим давлением остается спокойным: для победы он должен быть собран и использовать всю свою силу и решительность. У фразы есть жест и даже автор — американский баскетболист Д’Анджело Расселл. «Не связывайтесь со мной, в моих венах лед». © ionoff24 / Twitter

Душный

Душный (человек) — тот, с кем неуютно, неудобно общаться, хотя вроде бы ничего особенно плохого в нем нет. В широком смысле так говорят о ситуации, предмете. «Какой Гюго в „Соборе Парижской Богоматери“ душный, я не могу». © katyamannn / Twitter «Злилась, ворчала, ненавидела, но доделала особо сложный и душный заказ, который потрепал мне нервы в последние 3 недели». © fellvein / Twitter

Биас

Биас — любимчик из группы. Пришло из корейского K-pop. Контекст: кто твой биас из «Иванушек International»?

ЛП

ЛП — ну тут все просто: это лучшая подруга. Особого тайного смысла это сокращение не несет, как и всем известные НГ и ДР. «Приползла к ЛП на ночь, и мы, как обычно, залипли на Stray Kids, пхпхпх. Угадайте, кто ее биас? Правильно, Сынмин». © krevetkens / Twitter Примерный перевод AdMe.ru: «Пришла на ночевку к лучшей подруге, и мы, как обычно, стали смотреть выступление Stray Kids, ахахах. Угадайте, кто ее любимчик? Правильно, Сынмин (имя вокалиста)».

Булочка

Булочка. Казалось бы, зачем людей сравнивают с хлебобулочными изделиями? Если о парне пишут «Он такая булочка», имеется в виду, что он очень милый. В интернете ходит легенда, что все пошло с сатирической статьи под названием «Красивая булочка с корицей слишком хороша для этого мира». Фраза понравилась пользователям, и ее стали использоваться для описания милого персонажа из книг и игр. Сейчас булочками часто называют артистов из Азии. «Чимин — заряжающая энергетика, артистизм, харизма, булочка с корицей. Все, что нужно знать о Чимине». © sugar_scarf_ / Twitter А теперь высший пилотаж: Чимин из BTS может быть и биасом, и булочкой одновременно.

Задонатить

«Задонатить» — это словечко часто употребляется геймерами. По сути, это добровольное пожертвование. В широком смысле используется в контексте «дать денег за товар / услугу, сколько не жалко». «У Мадонны скоро день рождения, и я каждый раз вспоминаю о том, что в прошлом году она предложила всем, кто хочет ее поздравить, задонатить в ее благотворительный фонд, деньги из которого идут на помощь жителям Малави. Мы не заслуживаем ее». © sinful_brain / Twitter «У меня тут образовалась куча старых, но приличных вещей, в основном посуды, которая раздается самовывозом за донейшен или даром. Кому-нибудь нужно?» © Taillian / Twitter

Биполярочка

Биполярочка — слово произошло от названия психического расстройства (биполярное расстройство). Но на сленге так говорят о людях, которые противоречат сами себе, часто меняют свое мнение. «Хочу пойти гулять, но мне так лениво, а еще не хочется одной, но не хочу с людьми. Биполярочка, выйди, ты мешаешь». © winds_south / Twitter «У погоды биполярочка, что ли? Сначала гроза и темнота, как в ночь, потом резко солнце и чистое небо. Потом опять дождь». © milentainm2 / Twitter

Би лайк

Би лайк — от англ. be like — «быть как»: вести себя как, говорить как и т. д. «Мужики би лайк: прости, что ухожу из семьи к молодой бариста из Cofix, просто с ней я чувствую себя живым». © RomaBordunoff / Twitter «А вы тоже из тех людей, которые би лайк: „У меня важная встреча в 16 часов, я буквально ничего не успею сделать до этого, ибо буду активно ожидать“?» © MrsBirina / Twitter

Софт

Софт — от англ. soft — «мягкий», «чистый»: человек, который располагает к себе и вызывает приступ умиления. И все в него немножечко влюблены. «На прическу здесь вообще молюсь, ох уж эта челочка. Он здесь такой софт прям». © filologinya1 / Twitter

Синяя кепка, ложка и зуб

Эмодзи синяя кепка, ложка и зуб. Кепка пришла из английского сленга и означает обман (capping — лгать). Но русские пользователи часто используют его аналог — ложка. Скорее всего, это взято из мема «ложки не существует» из «Матрицы».

Одним словом, если вы видите под постом в TikTok много эмодзи кепок и ложек, что-то там нечисто. А зуб — это, наоборот, хорошо. Это означает правду — можно запомнить по аналогии с «зуб даю».

Фанючить

Фанючить — от англ. fan — фанат. Не путать с «канючить». Фанючить — это значит фанататеть по человеку из-за его красивой внешности. В широком смысле — вообще фанатеть по чему-то. «Дин Винчестер научил меня тому, что сколько бы лет тебе ни было, ты можешь фанючить по мультикам и аниме, носить дурацкие штаны с хот-догами, разыгрывать людей и петь любимые песни во весь голос, при этом не обращая внимания на чужое мнение». © ssmoll_bean / Twitter

Бонус: сердечко-саранхэ по-русски

Сердечко из пальцев обозначает «я люблю тебя» и называется саранхэ. Этот жест пришел из Кореи, и его знают все поклонники BTS. Но зачем тогда в России сначала смачно проводят пальцем под носом? Оказывается, по одной из версий, это пошло из-за клише в аниме, где от избытка чувств у героев постоянно идет кровь из носа. Так что, когда человек делает этот жест, это он вам не соплю протягивает, а свою любовь.