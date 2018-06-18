Звезды, чьи фишки в макияже стоит взять на вооружение этим летом

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Чтобы понять, каким трендам следовать в этом сезоне, совсем не обязательно штудировать журналы в поисках советов от экспертов моды. Лучше всего обратить внимание на то, как выглядят знаменитости, особенно когда они позируют на красной дорожке. Это касается не только одежды, но также причесок и макияжа. Почему бы не подсмотреть у них пару интересных приемов, чтобы затем применить их на себе и стать звездой на летней вечеринке?

AdMe.ru нашел для вас 15 самых модных фишек звездного макияжа, а также несколько советов по их созданию.

15. Смоки-стрелки Беллы Хадид

По словам одного из визажистов Беллы Патрика Та (Patrick Ta), он просто влюблен в этот образ. Хотите нарисовать себе такие же необычные стрелки? Мы нашли для вас видео, где подробно показано, как это можно сделать.

14. Фиолетовые тени Скарлетт Йоханссон

Во время премьеры фильма «Мстители: Война бесконечности» актриса привлекла внимание не только новой татуировкой, но и яркими тенями. Идея этого образа принадлежит визажисту Фрэнки Бойду (Frankie Boyd), который на своей странице в инстаграме рассказал о палетке теней и других продуктах, которыми он воспользовался для создания макияжа Скарлетт.

13. Цветная тушь Хлои Грейс Морец

Цветная тушь в этом сезоне на пике моды и наверняка придется по душе девушкам, которые желают быть похожими на сказочных принцесс. Во всяком случае так считает визажист Май Куин (Mai Quynh), которая и сотворила для Хлои этот «конфетный» образ.

12. Помада и румяна оттенка фуксии Керри Вашингтон

Чтобы добиться такого же эффекта, не обязательно искать румяна в цвет помады. Можно воспользоваться старым трюком визажистов — использовать для губ и щек одно и то же средство.

11. Белый лайнер Марго Робби

Интересный прием — заменить классический черный лайнер на белый. Если вы готовы к такому эксперименту, то вот видеоурок вам в помощь.

10. Сияющие нюдовые тени Зои Кравиц

Нюдовый макияж глаз идеально подойдет на каждый день, но стоит добавить к теням немного блеска — и в таком виде можно смело отправляться на вечеринку, как это и сделала Зои.

9. Сливовая помада с эффектом «металлик» Рианны

Пожалуй, Рианна умеет носить темную помаду как никто другой и делает это уже не первый сезон, однако это не значит, что такой прием совсем не подойдет вам. Нужно всего лишь подобрать идеальный оттенок и правильно его нанести — в этом вам помогут советы экспертов.

8. Ярко-розовые «кошачьи глаза» Эмили Ратаковски

Еще один яркий тренд в макияже глаз, которого не стоит опасаться. Главное — уравновесить тени нейтральной помадой, как это сделал визажист Хьюн Ванго (Hung Vanngo).

7. Голубой лайнер Габриэль Юнион

Особенно эффектно такой лайнер выглядит в сочетании с суперобъемными ресницами. Как повторить макияж Габриэль, вы можете узнать из этого урока.

6. Ресницы а-ля 1960-е Сары Полсон

Драматический объем никогда не будет лишним — по крайней мере если речь идет о ресницах. Для достижения этого эффекта можно использовать накладные ресницы.

5. Золотистые тени Селены Гомес

Золотистый глиттер на веках — почему бы и нет? Как и в случае с ярко-розовыми тенями, подобный прием хорошо смотрится в сочетании с нейтральной помадой.

4. Изумрудные тени Эшли Грэм

Нанося тени такого цвета, не следует усердствовать с контурингом. А для помады можно выбрать естественный розовый оттенок.

3. Стразы Эмбер Херд

Интересный и очень простой прием, который стоит попробовать. Добавьте немного стразов, и даже самый скромный макияж тут же превратится в праздничный.

2. Цветные «смоки айс» Кристен Стюарт

Вместо привычных для такого макияжа глаз серых или черных теней Кристен выбрала цветные, к тому же с эффектом «металлик». Как правильно нанести такие тени, показано в этом видео.

1. Красная помада Ирины Шейк