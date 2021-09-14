Я 3 года работала бортпроводником и расскажу, что означают секретные слова, которые совсем не понимают пассажиры

В детстве у каждого из нас были разные мечты по поводу будущей профессии. И многие девочки мечтали стать стюардессой. Перелеты, смена часовых поясов, путешествия в разные страны и города — все это про мир авиации. Такой таинственный, далекий и недоступный, заглянуть в который хочется всегда немного больше, чем это возможно.

Меня зовут Ксения, и я автор AdMe.ru. 3 года я работала бортпроводником в одной из самых известных авиакомпаний страны и успела получить большой опыт. В этой статье я приоткрою завесу тайны бортовой жизни и поделюсь целым авиационным словарем, который порой понятен только небесным работникам.

КВС — командир воздушного судна

В аэропорту нам часто встречаются летные и кабинные экипажи — это пилоты и бортпроводники спешат на рейс или домой. Во главе экипажа обычно шагают пилоты или пилотессы. Все чаще можно встретить представительниц женского пола, которые управляют штурвалом самолета. КВС — это аббревиатура, она расшифровывается как «командир воздушного судна». Среди коллег иногда командира называют «кэп». Правда, сами пилоты не в восторге именно от этого названия.

Паксы

Это слово ну очень часто произносят бортпроводники. Например, когда проводят предполетный брифинг. PAX — это международное обозначение пассажиров на борту. Происходит от словосочетания persons approximately, которое переводится как «примерное количество людей». Отсюда и пошло это краткое «паксы».

Провод

Провод — это проводник или бортпроводник. Такое простоe сокращение, но, если использовать его не в контексте авиации, сложно понять, что речь именно о небесных работниках.

Умка

Слово пошло от английской аббревиатуры UM — unaccompanied minor, что в переводе означает «несопровождаемый ребенок». Обычно это дети и подростки в возрасте до 16 лет, которые путешествуют без сопровождения. В данном случае компания берет такого пассажира под свое наблюдение на время полета.

Тройка

Так именуют набор одноразовых столовых приборов с ложкой, вилкой, салфетками, сахаром и солью. Составляющие могут отличаться, но бортпроводники точно понимают друг друга. При слове «тройка» они точно знают, что нужен набор пластиковых предметов.

Разворотка

Существует стереотип, что бортпроводники только и делают, что летают в командировки в разные страны. Но это вовсе не так. У регулярных авиаперевозчиков есть такие же регулярные рейсы. И часто бортпроводники выполняют полет туда-обратно или разворотный рейс. Так и родилось это часто употребляемое слово «разворотка».

Дэмик

Слово произошло от английского выражения demo kit — демонстрационный комплект. Такой комплект используют бортпроводники для демонстрации аварийно-спасательного оборудования пассажирам. Кстати, это один из этапов предполетной подготовки, поэтому не стоит относиться к нему с пренебрежением.

Поскользнуться

Среди пилотов и бортпроводников это слово используют, если самолет попал в турбулентность или в воздушную яму.

Каша

В авиации словом «каша» называют бортпроводника, ответственного за переднюю кухню на борту. По-другому — главный по питанию в самолете.

Птичка

Птичками в авиации называют самолеты. Бортпроводники очень часто с любовью так обращаются к самолетам, на которых летают: «Сегодня летим на 321-й птичке». Некоторые используют слово «машина». Названий много, но «птичка» звучит уж очень мило.

Кабинет

Кабинетом в авиации называют кабину летного экипажа. Ведь согласно правилам на самолете все полномочия по принятию решений лежат на командире. Конечно, не считая работы с пассажирами. Здесь главенствует старший бортпроводник.

Березка

Березкой в авиации называют бортпроводника, ответственного за продажу товаров на борту. Обычно это бортпроводник с самым маленьким стажем работы в авиакомпании, но может быть и по-другому. Среди коллег это слово укоренилось еще в советское время — по названию магазинов «Березка».

Три топора

Так в авиации называют один из самых больших пассажирских лайнеров — Boeing 777. Ассоциация очень простая: три семерки в ряд визуально и правда напоминают три топора.

Брифинг

Проще говоря, это предполетное собрание экипажа. Старший бортпроводник распределяет обязанности среди коллег (кто отвечает за питание, торговлю, груз, багаж). На брифинге обсуждается тип самолета, особенности рейса, происходит постановка задач на рейс. Кстати, на брифинге чаще всего происходит знакомство бортпроводников друг с другом. Ведь закрепленных экипажей нет.

Экипажка

Среди некоторых пассажиров бытует мнение, что бортпроводникам во время полета не предоставляют питание. Однако это вовсе не так. Для пилотов и бортпроводников вместе с пассажирским питанием загружают и экипажное (отсюда и пошло слово «экипажка»). Обычно оно схоже с рационом питания пассажиров бизнес-класса. Поэтому в самолете никто не остается голодным.

Камни с неба

В авиации это выражение используют, когда описывают погоду. Камни с неба — это сильный дождь. Правда, когда ты находишься в самолете, понять, что идет дождь, можно, только если посмотреть на иллюминатор.