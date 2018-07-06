В Иерусалиме есть деревянная лестница, которую 300 лет никто не может сдвинуть

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Но не поймите нас неправильно. Физически вы можете сдвинуть эту лестницу. Однако если вам каким-то образом удастся это сделать, то разгорится самая настоящая война. Почему? Все из-за человеческой природы, религии и упрямства.

AdMe.ru расскажет чуть подробнее, что же это за лестница такая и почему ее никому не позволено двигать.

Лестница стоит перед окном над входом в Церковь Гроба Господня в Иерусалиме. Это одно из святейших мест христианства, которое относится к IV веку нашей эры. Из-за того что церковь считается чуть ли не самым святым местом в мире, по праву здание принадлежит 6 церковным конфессиям. Тут-то и начинается вся неразбериха. Различными частями храма владеют католическая, греческая, армянская, сирийская, эфиопская и коптская церкви. В 1757 году между ними было заключено соглашение, что ничего в церкви не должно меняться без одобрения всех 6 религиозных орденов. Это соглашение соблюдается и сегодня.

Однако в церкви не могут провести даже ремонт, потому что ордены не могут договориться между собой, как будет выглядеть конечный результат, какую стену стоит перекрашивать, а какую нет. То же самое касается той лестницы, которая случайно оказалась тут, когда было подписано соглашение. Лестницу, как и мебель внутри храма, никто не вправе двигать, иначе может начаться самая настоящая религиозная война. Подобное случилось в 2002 году. Один монах сидел на стуле на крыше здания и переместил стул в тень, чтобы не сидеть под палящим солнцем. Поскольку он сделал это без одобрения всех шести, то быстро был признан нарушителем соглашения 1757 года. Началась настоящая бойня между общинами, в которой десятки монахов получили ранения.

Но вернемся к лестнице. Считается, что какой-то каменщик ремонтировал окно и просто-напросто забыл лестницу там. Никто не знает его имени и, что более важно, к какому вероисповеданию он принадлежал. С тех пор 6 орденов не трогают лестницу, потому что считают, что она принадлежит всем. Кстати, эта лестница изображена на многих фресках, начиная со времени заключения соглашения.

Но пару раз лестница все-таки была сдвинута. В 1981 году какой-то шутник пытался ее перенести, но тут же был арестован полицией. Второй раз в 1997 году неизвестный забрал лестницу и исчез на 2 недели. За это время чуть не началась война, людей охватила паника и недоверие к окружающим. Вскоре неизвестный все-таки вернул лестницу. Пару раз ордена договорились сдвинуть лестницу, но только чтобы подмести пол.