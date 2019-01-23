Тест: Сможете ли вы угадать страны и города по их прозвищам?

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В какой стране самое голубое небо, а в какой — бессчетное количество озер? Как можно побывать в Париже, не посещая Францию? И какой город самый миролюбивый на планете? Обо всем этом можно узнать по одним только метким прозвищам, которые путешественники и коренные жители придумывают для разных локаций.

AdMe.ru решил проверить с помощью теста, насколько легко можно догадаться, какая именно страна или город скрываются за оригинальными народными эпитетами. В каждом подзаголовке вы найдете распространенное прозвище туристического места. А ниже — два варианта соответствующего ему географического названия, из которых необходимо выбрать один верный.

1. Поднебесная

Подробнее — здесь.

2. Страна голубых фьордов

Подробнее — здесь.

3. Молочная ферма Европы

Подробнее — здесь, здесь и здесь.

4. Страна утренней свежести

Подробнее — здесь.

5. Страна, в которой все есть

Подробнее о крылатом выражении и его корнях — здесь.

6. Страна льда и пламени

Подробнее — здесь.

7. Страна голубого неба

Подробнее — здесь.

8. Страна большого белого облака

Подробнее — здесь.

9. Страна тысячи озер

Подробнее — здесь.

10. Страна небесных гор

Подробнее — здесь.

11. Столица мира

Подробнее — здесь.

12. Париж Южной Америки

Подробнее — здесь.

13. Матерь мира

Подробнее — здесь.

14. Город тигров

Подробнее — здесь.

15. Запретный город

О названии, которое нередко относят и ко всему городу в целом, не только к отдельной его части, — здесь.

На сколько вопросов вам удалось ответить правильно? Поделитесь в комментариях. Возможно, вам самим довелось посетить какие-то из указанных городов или стран. Как вы считаете, насколько точно подходят им эти народные прозвища?