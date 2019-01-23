Тест: Сможете ли вы угадать страны и города по их прозвищам?
В какой стране самое голубое небо, а в какой — бессчетное количество озер? Как можно побывать в Париже, не посещая Францию? И какой город самый миролюбивый на планете? Обо всем этом можно узнать по одним только метким прозвищам, которые путешественники и коренные жители придумывают для разных локаций.
AdMe.ru решил проверить с помощью теста, насколько легко можно догадаться, какая именно страна или город скрываются за оригинальными народными эпитетами. В каждом подзаголовке вы найдете распространенное прозвище туристического места. А ниже — два варианта соответствующего ему географического названия, из которых необходимо выбрать один верный.
1. Поднебесная
2. Страна голубых фьордов
3. Молочная ферма Европы
4. Страна утренней свежести
5. Страна, в которой все есть
Подробнее о крылатом выражении и его корнях — здесь.
6. Страна льда и пламени
7. Страна голубого неба
8. Страна большого белого облака
9. Страна тысячи озер
10. Страна небесных гор
11. Столица мира
12. Париж Южной Америки
13. Матерь мира
14. Город тигров
15. Запретный город
О названии, которое нередко относят и ко всему городу в целом, не только к отдельной его части, — здесь.
На сколько вопросов вам удалось ответить правильно? Поделитесь в комментариях. Возможно, вам самим довелось посетить какие-то из указанных городов или стран. Как вы считаете, насколько точно подходят им эти народные прозвища?
Фото на превью Depositphotos, Depositphotos