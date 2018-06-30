Тест: кем бы вы были в 1920-е годы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Ревущие двадцатые» — так называли грандиозную эпоху 1920-х годов. В это время развивается мода, свершаются революции, ломаются устои, рождаются новые стили всего и вся: возможно, это было самое бурное десятилетие в истории человечества. Весь мир похож на одну большую вечеринку в доме Джея Гэтсби, и пока ни один гость не подозревает об ужасных событиях будущего, веселье продолжается. Вы когда-нибудь задумывались, живи вы в это время, какую роль вы играли бы на этой вечеринке?

А вот мы в AdMe.ru задумались, пофантазировали и приготовили шуточный и совершенно абсурдный тест по определению вашей личности в эти годы. Отбросьте логику, здравый смысл, накиньте чувства юмора и просто следуйте нашим инструкциям.

Выберите из предложенных выражений то, что кажется вам правильнее остальных:

Лишь джаз и свобода — это все, что нужно современному человеку. Существует всего три столпа счастливой жизни: независимость личности, уверенный взгляд в будущее и почитание традиций прошлого. Не нужно сковывать себя условностями. Долой консервативный мир! Вся наша жизнь — кино! Черно-белое немое кино. И нужно играть в нем правильные роли. Вот бы всю жизнь обсуждать литературу и осушать бокалы! Главное правило моей жизни: нельзя бездействовать и не пить кофе! Нельзя сидеть на месте, если где-то есть несправедливость.

В вариантах ниже вы обнаружите свое прошлое «я»

1. Вы джазовый барабанщик из США

Вы играете в одном из чикагских джазовых биг-бендов. Вы не пьете алкоголь (признаемся, это скорее из-за сухого закона, нежели из-за ваших моральных устоев), танцуете чарльстон, проповедуете религию джаза и защищаетесь от постоянных нападок старшего поколения о неверном пути. Вы импровизируете в своей жизни, так же как и на ударных во время джемов в ночных клубах. Вы мечтаете в один день дать концерт в нью-йоркском Карнеги-холле и даже пока не догадываетесь о грядущей в вашей и в жизни всей страны Великой депрессии. Все, что у вас есть сейчас, это музыка и свобода!

2. Вы главред корейского коммунистического журнала

Вы — потомственный представитель буржуазной интеллигенции Кореи. Вам совершенно не до джаза, чарльстона и прочих простодушных увлечений западного мира. Вы задумываетесь о глобальном: о судьбе своей родины, которую душит ее колонизатор Япония. Вас выводит из себя, что сосед буквально порабощает вашу страну, запрещает изучение языка и практически лишает вас гражданских прав. Конечной точкой становится то, что японцы начинают отбирать весь выращенный в Корее рис для своей «гадостной кухни». После сообщений о рисе вы не выдерживаете и подаетесь в левое крыло национально-освободительного движения, став ярым коммунистом. Помимо продвижения идеи бойкота японских товаров и саботажа работников промышленных заводов, вы возглавляете редакцию подпольного журнала «Корейский коммунист» и бурно занимаетесь противояпонской агитационной деятельностью. Вот такая у вас яркая и необычная судьба.

3. Вы советский рабфаковец

Вы учитесь в одном из технических институтов Москвы, любите культурный отдых: ходите в драмкружок, не пропускаете вечера танцев на Патриарших, слушаете по радио трансляции полуночного боя Курантов Кремлевской башни и чтений Маяковского — в общем, всегда стремитесь быть в гуще событий. Немного о ваших современных взглядах: вы без стыда разгуливаете в общежитии в своих трусиках и гимнастической рубашке, демонстрируя публике всего общежития свое «освобожденное» тело, пропагандируете теорию стакана воды, вам не нужно никаких поводов и условностей, чтобы позволить впрыснуть в себя пиво подле университета, — вы умеете расслабиться безо всяких внешних поводов. В общем, вы — тот, кто строит незакомплексованного человека нового мировоззрения. Ведь вы шагаете левой! левой! левой!

4. Вы французский киношник

«Вся наша жизнь — кино!» С этим девизом по жизни вы и работаете в парижской киностудии Gaumont, да-да, той самой, что практически через век выпустит такие фильмы, как «Леон», «Пятый элемент» и «1+1. Неприкасаемые». Вы находитесь в кипящем центре художественной жизни того времени и того мира, не ограничиваете себя в веселье и алкоголе, любите порассуждать о судьбе искусства, о работах соотечественницы мадам Шанель, о новых 35-миллиметровых пленках и об открытиях Сергея Эйзенштейна из страны, что абзацем выше. Вы в одной тусовке с такими парнями, как Жоан Миро, Бунюэль, Пикассо, Хемингуэй и Фицджеральд. Выходные вы проводите в Gaumont-Palace — самом большом кинотеатре, принадлежащем вашей компании. Особенно вы любите, когда на вечерних сеансах появляются иностранцы, ведь им можно часами рассказывать о том, что ваша страна является родиной кинематографа, ежегодно выпускает около 90 % мировой кинопродукции, а вы — далеко не последний человек в этой системе.

5. Вы удивительный человек, что поменяет судьбу Бразилии

Вы — кофейный барон из Сан-Паулу. Ваш бизнес терпит убытки, ведь кофе не находит прежнего сбыта, а ведущее положение в промышленности теперь занимает текстиль. И поразительно, но никто даже не задумывается о регламентации экономической ситуации и спасении главного достояния Бразилии — кофе. Волею своей необычной судьбы в феврале 1922 года вы оказываетесь в Муниципальном театре Сан-Паулу на Неделе современного искусства, где вас посещает мысль забросить свой убыточный кофейный бизнес. Не зная, куда деть свой радикальный настрой, вы решаетесь податься в искусство. В скором времени вы напишете злободневную поэму о кофейной плантации. Путем осуждения в ней политики вы, сами того не подозревая, приведете страну к подготовке экономических реформ. Вот такая удивительная и выдающаяся судьба своего времени.

6. Вы испанский поэт

Вы испанский писатель поколения 1927 года. Вы со своими друзьями — выкидывающим эксцентричные поступки Сальвадором Дали, думающим перебираться в Мексику Луисом Бунюэлем и вечно задумчивым и грустненьким Федерико Гарсией Лоркой — пытаетесь привести в порядок испанское искусство. Между импульсивными литературными дискуссиями вы щедро обогащаете свое бренное тело вином, смотрите на новоиспеченных каталонских феминисток, подражающих французской моде, на молодежь, которая вдруг променяла фламенко на чарльстон, и посмеиваетесь над импульсивными итальянцами, которые каким-то образом разделились у себя на коммунистов, масонов и фашистов. Ну и конечно, вы даже не подозреваете, что молодой усатый парнишка по имени Франсиско, которого вы так часто видите по воскресеньям в мадридском баре El mundo и даже пару раз давали ему прикурить, вскоре развяжет страшнейшую войну у вас дома, разделив общество похлеще итальянцев.

7. Вы шьете сари и боретесь за независимость Индии

У вас маленькая фабрика по пошиву сари. Но вы отчаянно понимаете, что становитесь банкротом, ведь Англия, будучи колонизатором, установила контроль над системой производства всей Индии, грубо говоря, прибрав к рукам все нашитое вами сари. Английский капитал очень быстро растет, а состояние индийского народа ужасающе... Тогда вы становитесь одним из активистов массовой кампании гражданского неповиновения и практически правой рукой самого Махатмы Ганди. Ваши действия в конце концов приведут Индию к независимости, а вашу фабрику по пошиву сари — к расцвету. Вы — смелый и целеустремленный человек своего времени.