Русская девушка 9 лет живет в Индии и пытается привыкнуть к местным традициям

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Знакомьтесь, это блогер Анна Тихая. Она родилась и выросла в Москве, но уже почти 9 лет живет в Южной Индии - в городе Пондичерри.

Хотите вместе с AdMe.ru прочитать выдержки из блога «Индийская жена», который Анна ведет в «Живом журнале»? Такие факты об этой стране вряд ли публикуют в обычных путеводителях и справочниках для туристов.

1. Картошка — это не отдельное блюдо

В Индии картофель воспринимается исключительно как ингредиент овощного соуса, который подается к рису. Приготовила я как-то картошечку с овощами. Приходит муж, восхищается и спрашивает: «А с чем мы это есть будем?» Теперь я к картошке варю еще и рис. Сама его не ем, но молча и с недоверием наблюдаю, как муж мешает рис с картошкой и с аппетитом это все уплетает.

2. Муравьи и гекконы живут в доме на правах собственников

Вытравить из дома насекомых и мелких ящерок практически невозможно. Специальная обработка помогает на пару недель, а потом все возвращается на круги своя. Местные жители относятся к этой проблеме философски и не закатывают истерику, увидев, что в их тарелке копошится очередной муравей. Полноправный житель нашего дома — ящерка геккон. Он уже подругу привел и семью создал, и все на наших глазах. Замечаем мы его по характерному потрескиванию и оставляемых на самых разных поверхностях «подарочках».

3. В салонах красоты предлагают отбеливание кожи и эпиляцию

Основные показатели красоты — светлая кожа, большие яркие глаза, длинные блестящие волосы. На это и ориентирована местная бьюти-индустрия. Самые популярные салонные процедуры — отбеливание, восковая эпиляция по всему телу, маникюр, педикюр и разнообразные спа для волос. Дома многие мажут лицо куркумой, веря, что она удаляет с кожи маленькие волоски. Поэтому на улице часто встречаются матроны с абсолютно желтыми лицами. Вот уж не знаю, что хуже: лишняя растительность или желтый цвет лица.

4. Женских консультаций здесь не существует

Гинекологи либо принимают при крупных госпиталях, либо ведут частную практику. Ни там, ни там на учет пациенток никто не ставит и медицинские карты не заводит. На приеме доктор выслушивает все, что ты хочешь ему сказать. После этого делает пометки на небольшом клочке бумаги и на таких же клочках выписывает рецепт или направление на обследование. Что делать с этими клочками — только твое дело, у тебя их потом даже не спрашивают.

5. Мужская дружба включает объятия и прогулки за ручку

В Индии понятие «мужская дружба» более емкое, чем в других странах. Друзья здесь часто обнимаются и прогуливаются, держась за руки. Причем они не просто поддерживают друг друга под локоток, а тесно переплетают пальцы. Можно увидеть друзей, гуляющих в обнимку, а еще чаще они ездят вдвоем на мотоцикле. И тот, что сзади, нежно обнимает того, что спереди, что-то набалтывает ему на ушко — и они вместе заливисто хохочут. Лапочки...

6. В жарком и влажном климате полагается мыться несколько раз в день

Индийцы тщательно заботятся о личной гигиене. Среднестатистический семьянин принимает душ как минимум раз в день (а в жаркий сезон — и все 4 раза). Многие наносят на тело сандаловый тальк. Волосы моют тоже часто, после мытья иногда приглаживают их кремом для волос с содержанием кокосового масла. И обязательно надевают свежую рубашку.

7. Индийцы ни за что не прикоснутся к вчерашней еде

Это обусловлено памятью о том времени, когда холодильников еще не было и вчерашний рис действительно мог стать причиной пищевого отравления. Индийские домохозяйки и по сей день готовят еды ровно на один прием пищи. Холодильник используется только для хранения ингредиентов, но не готовых блюд. Они могут клясться и божиться, что завтра обязательно доедят, и просить не выбрасывать остатки. Но на следующий день найдут 1 000 и 1 повод не есть вчерашнее блюдо либо просто проигнорируют его наличие на столе.

8. Здесь нет туалетной бумаги, зато всегда есть где помыть руки

Во многих кафе и ресторанах есть специальная комната для мытья рук до и после еды. В зависимости от посещаемости места там может быть от 1 до 10 раковин. Да, индийцы не используют туалетную бумагу. Да, они едят руками (точнее, только правой, потому что левая предназначена для подмывания). Но при этом руки у них всегда чистые.

9. В обществе считается неприемлемым иметь отношения до брака

За исключением 4-5 крупнейших городов типа Дели и Мумбая, в остальной части Индии концепция «друг — подружка» отсутствует как данность. В большинстве случаев супруг подбирается родителями, до этого же никаких амурных историй за будущими молодоженами замечено быть не должно. Причем брак может случиться как в 20, так и в 30 лет. Свои влюбленности и душевные метания обсуждать не принято. Если кто-то это и делает, то только в строжайшей тайне и исключительно с близкими друзьями, которые никогда не выдадут.

10. Первый вопрос при встрече: «А вы поели?»

Если вы вдруг зашли к кому-то в обеденное время, вас сначала посадят за стол и до отвала накормят, а потом уже будут спрашивать о цели визита. У приезжих знакомство с тамильским языком обычно начинается с вопроса "Сапотингла?", что значит "Вы поели?". При любой встрече двух знакомых и даже незнакомых людей диалог (на мой неискушенный слух) происходит следующий:

- Здравствуйте!

- Здравствуйте-здравствуйте!

- Откушамши ли вы?

- Да уже откушамши-откушамши.

11. Заявления, справки и завещания печатают прямо на улице

В Индии у многих до сих пор нет доступа ни к компьютеру, ни к печатной машинке, так что официальные документы приходят оформлять у специальных секретарей. Шла по улице и увидела сидящую под навесом группу с печатными машинками. Не смогла сдержать улыбку, потому что в России печатные машинки последний раз видела уже лет 20 назад. И то убранными на шкафы у родителей.

12. На седьмом месяце беременности женщина возвращается в родительский дом

Считается, что с этого срока беременная не может полноценно заниматься мужем и хозяйством, поэтому ей следует поменьше двигаться и есть много полезной еды. А к своему супругу она возвращается, когда малышу исполнится 3 месяца. К тому времени молодая мама должна освоиться с новой ролью и прийти в себя после родов. Нет нужды говорить, что точный день отъезда и возвращения домой должен быть выбран по совету астролога, а внешний вид женщины при переезде четко оговорен традициями.

13. Родильные залы не отличаются особой стерильностью

Местные врачи прекрасно понимают все риски и буквально с первого момента нахождения в госпитале начинают колоть роженицам антибиотики. Для профилактики, а то мало ли что. И делают это до самой выписки. Интересная деталь: в больнице не кормили. А муж привозил то, что я люблю: сэндвичи с овощами, шоколадные круассаны и йогурты. Самое интересное, что ребенок был в полном порядке и против круассанов, казалось, совсем не возражал.

14. В кафе подают большие и сытные порции

Стандартный индийский обед называется “тали”. Официант приносит блюдо с металлическими пиалами, которые полагается выставить на стол. В освободившееся блюдо перекладывают рис и добавляют к нему соусы (по очереди или в любых сочетаниях). В завершение обеда идут сладости и чай, который в Индии пьют сваренным на молоке и с большим количеством сахара. Самый дорогой обед в ресторане стоит 220 рупий, или около 200 рублей. В местах попроще тали можно заказать и за 80 рупий, то есть меньше 70 рублей.

15. Многие семьи не особо радуются рождению девочек

Все дело в даури — приданом невесты. Это может быть дом, квартира, хороший автомобиль (можно несколько), бизнес или приличная сумма денег на счет жениха. Если семья не обеспечит девушку приданым, она рискует вовсе не выйти замуж. Индийское правительство уже законодательно запретило сообщать беременным пол их будущего ребенка. Даже мне, европейской будущей маме, доктора ничего не говорили, опасаясь привлечения к уголовной ответственности.

16. В Индии есть мусульманки, которые носят разноцветные одежды

Многие из нас привыкли, что мусульманские женщины в качестве верхней одежды носят только черную бурку (паранджу). В Индии же дело обстоит совершенно по-другому. Попав в Мумбай, я оказалась, мягко говоря, удивлена обилием на улицах девушек-мусульманок в одежде всех цветов радуги, похожих на разноцветные пасхальные куличики. Уже потом я узнала, что такой наряд называется "рида" и бывает самых разных цветов и дизайнов.

17. Маникюр полагается делать в строго определенное время

В Индии не принято стричь волосы и ногти после захода солнца. Это правило соблюдают как жители деревень, так и образованные горожане. Муж из каких-то своих источников взял информацию, что ничего себе отстригать нельзя по вторникам и пятницам. Обычно у нас происходит диалог вроде такого:

— Слушай, ну что такого страшного случится оттого, что я сделаю себе маникюр?

— Любой индиец тебе скажет, что ты повышаешь концентрацию плохой энергии в нашем доме.

18. Папы не увиливают от обязанностей по воспитанию детей

В каждой индийской семье в среднем по 2-3 ребенка. Здесь обожают детей: их наряжают, балуют, берут с собой в кафе, рестораны или на вечерние прогулки по набережной. Часто можно увидеть отца, разъезжающего по делам вместе с маленьким ребенком. С ним же он пойдет пить кофе с мужиками в уличном кафетерии. И все будут уделять малышу внимание, разговаривать с ним и по очереди держать на руках.

19. Отсутствие волос на голове — знак того, что ты побывал в храме Вишну

В городе Тирупати располагается знаменитый храм лорда Венкатешвары (Вишну). Он известен на весь мир благодаря тому, что сюда стекаются люди со всей Индии принести свои волосы в дар богу. За каждого желающего побриться надо было заплатить 50 рупий и взамен получить талончик и лезвие. В зале по периметру сидели десятки парикмахеров, а в центре располагались скамейки для ожидающих. Я уверенно подошла к освободившемуся месту, села перед парикмахером и склонила голову. Он перехватил волосы в два хвоста и начал орудовать лезвием. Оставшись без волос, мы первым делом перефотографировались и остались неожиданно довольны результатом.