Почему фигура на фото часто смотрится хуже, чем в жизни. И как перестать выглядеть нелепо на снимках

Наверняка вы не раз замечали, что человек с приятной внешностью и стройной фигурой на фотографии может превращаться в нечто нелепое и бесформенное. В какой-то момент даже начинает казаться, что зеркала нас обманывают и на самом деле мы выглядим так же неэстетично, как и на получившихся снимках.

Мы в AdMe.ru внимательно прочитали заметки блогера под псевдонимом Креативный Кот, чтобы разобраться, как не портить свои фото. И выяснилось, что ошибок при позировании не так уж и много и их довольно легко исправить.

1. Прижатые к телу руки

Если человеку не совсем комфортно на фотосессии, он часто начинает зажиматься. Слишком сильно прижимает руки к телу или скрещивает ноги. Все это делает фигуру некрасивой и расплывчатой, добавляет лишних килограммов и убивает напрочь всю грацию. На примере моего фото видно, что достаточно было чуть-чуть выставить руку вбок, чтобы она не превратилась в бесформенную лепешку. В итоге конечность выглядит в 2 раза толще, чем есть на самом деле. Выбирайте расслабленные позы, в которых никакие части тела не трутся друг об друга. А летом, когда вы в открытой одежде, не помешает обратить внимание на зажим в области подмышек: складка в этой зоне выглядит непривлекательно, а избавиться от нее в фотошопе бывает очень сложно.

2. Прижатые друг к другу ноги

Многие девушки любят положить одну ногу на другую и прижать их. Им это кажется эстетичным. Но на самом деле смотрится некрасиво: поза довольно скучная. К тому же, сжимая ноги, вы делаете их визуально толще. Мне очень нравится, как я получилась на фото в клетчатой юбке, но здесь есть недостаток в виде пережатых голеней. Хотя вариант с передавленными бедрами смотрелся бы куда хуже. Все же лучше избегать даже таких ситуаций. Если очень хочется положить одну ногу на другую, сделайте это, не сжимая их. Главное, чтобы бедра не терлись друг об друга, создавая невнятную лепешку.

Посмотрите: ноги выглядят намного лучше, чем со сдавленными бедрами или голенями. В идеале они вообще не должны соприкасаться друг с другом.

3. Неправильный выбор освещения для селфи

Далеко не у каждого дома найдутся приборы для профессионального освещения фотосессий. А поэтому лучше всего делать селфи у окна. Солнце — самый мощный и качественный источник света, который сделает вашу фотографию намного лучше. Идеальная погода для селфи — пасмурный день. Когда солнце вроде бы есть, но при этом свет не лупит прямо в лицо, а рассеивается благодаря облакам и тучам. Фотографии получаются «мягкими», без бликов и резких теней.

4. Непонимание, где находится глазок камеры

Я заметила, что некоторые люди делают, мягко говоря, странные селфи: лицо находится где-то внизу экрана, а большую часть фотографии занимает стена. Как у них это получается — настоящая загадка для меня. Делаю вывод, что многие из них просто не понимают, где именно находится камера в телефоне. А расположена она в самом верху. Поэтому если держать руку с телефоном слишком низко, то в кадр будут попадать стены и потолок. Ну а лицо окажется внизу. Стоит ли говорить, что смотрится это плохо? На хорошем фото глаза должны находиться в верхней трети экрана. Если вкратце, правило такое: мысленно делите экран на 3 части и следите за тем, чтобы глаза были в верхней из них.

5. Перебор с косметикой

Если речь идет об обычных прогулочных фото, то лучше всего будет смотреться нюдовый макияж. Тот самый, при наличии которого обычно говорят: «Ты такая красивая без косметики! Зачем тебе вся эта штукатурка?» Ну да, ну да. Ядреный макияж уместен только на творческих фотосъемках. Но хорошо ли он смотрится на «живых» снимках? Когда и губы красные, и глаза со смоки, и ресницы километровые. Лучшее решение для прогулочных фотографий — ухоженные брови, любимый цвет помады, тушь, немного тона, немного румян. Так лицо будет выглядеть естественно, а не превратится в нарисованную маску, как у куклы.

6. Действия, приводящие к появлению второго подбородка

Неважно, есть у вас лишний вес или нет: при неправильном ракурсе двойной подбородок вылезает даже у самых юных и худеньких девушек. А в зрелом возрасте приходится следить за этим намного тщательнее. Избегайте вида снизу, не опускайте лицо, чтобы между подбородком и шеей не образовывалась неприятная складка. Делаем селфи, держа телефон только прямо или чуть-чуть сверху. Чтобы избежать складок на лице, советую не трогать его руками. Если хочется поднести руку к лицу, пусть это будет легкое и ненавязчивое движение. Но сминать свои щеки не нужно. Тем более с возрастом, когда кожа теряет былую упругость.

7. Привычка стесняться своей фигуры

Если у вас есть лишний вес, лучше надевать на фотосессию что-то летящее или оверсайз. Я не призываю закутываться в бесформенные мешки, не подумайте. Мой вес сейчас 49 кг, но я сама постоянно ношу одежду оверсайз, потому что считаю это красивым. Полные женщины часто говорят, что свободный крой визуально делает их еще больше. Но это заблуждение. Свободный крой прекрасно смотрится абсолютно на любом типе фигуры. И если женщина с лишним весом наденет на фотосессию летящее платье и оверсайз-джинсовку, она будет выглядеть намного более выгодно, чем в короткой облегающей футболке, да еще и с нелепыми принтами.

8. Попытка спрятаться за сумочку

Это мое маленькое жизненное наблюдение: на обычных прогулочных фотографиях женщины часто хватаются за свою сумку, как за спасательный круг. Я думаю, этот пункт вытекает из предыдущего: нет осознания своей привлекательности, поэтому этот аксессуар выступает в роли спасителя. Не нужно принимать какие-то позы, искать интересные ракурсы. Можно просто вцепиться обеими руками в сумку — и фотография готова. А ведь достаточно всего лишь расслабиться, кинуть сумку рядом или повесить на плечо. И не забыть при этом принять свободную и незажатую позу, которая покажет, что вы красивая и уверенная в себе женщина.

9. Неумение расслабить нижнюю часть лица

Обычно девушки редко чувствуют себя комфортно на фотосессии. Они ведь все-таки не профессиональные модели. Вот тут на помощь и приходит слегка приоткрытый рот. Расслабляется нижняя часть лица, а губы делаются более пухлыми. Лицо становится более утонченным, нежным, томным и даже слегка загадочным. Но ключевое слово здесь «слегка». Да-да, именно это не учитывают многие девушки, начитавшиеся о правилах позирования. Некоторые открывают рот так широко, что туда поместится половина галактики. И тут уже вся эстетика полностью пропадает, а лицо начинает выглядеть нелепо. В общем, из крайности в крайность бросаться не нужно.

10. Привычка надевать на съемку «все лучшее и побольше»

Меня поражают эти наигранные якобы «живые» фотосессии, когда люди пытаются выдать себя за кого-то другого. Особенно сильно это заметно на новогодних кадрах. Из гардероба достают самое нарядное и блестящее платье, в котором никогда никуда не ходят, добавляют километровые каблуки — и на фотосъемку. Мужа тоже в пиджак, как без этого. И все такие нарядные и такие ненастоящие. Наденьте то, что вы любите носить в повседневной жизни. Пусть это будет черная водолазка или розовая толстовка. В такой одежде вы будете чувствовать себя уверенно и сможете расслабиться. То же самое и с обувью: никаких каблуков, если вы не привыкли ходить на них. Поверьте, на фотографии видно, когда человеку хоть чуть-чуть некомфортно.

11. Попытка создать себе прическу как у модели

О волосах могу сказать то же самое: локоны, залитые тоннами лака, выглядят инородно и неестественно. Сделайте самую обычную прическу, с которой ходите в жизни. Раньше для всех снимков я крутила кудри щипцами. Ну не могла я себе представить, как можно пойти и пофоткаться с самыми обычными прямыми волосами. Всегда укладывала прядку к прядке, чтобы все было идеально и ни один волосок не торчал. А ведь вся красота в естественности: пусть волосы лежат не очень аккуратно, разлетаются на ветру, попадают на лицо. Не нужно переживать из-за каждой выбившейся прядки.

12. Непонимание того, что любой снимок — это целостная картина

Если вы попросите кого-нибудь вас сфотографировать, то заметите, что некоторые люди никогда не обращают внимания на то, что попадает в кадр. Они могут подобрать хороший ракурс, чтобы ваше лицо и фигура выглядели более привлекательно, но сзади вас может быть все что угодно: парень в оранжевых шортах, переполненная урна, магазин зоотоваров, нелепый баннер, грязные стены. А что мы имеем в итоге? Хорошую фотографию, которую хочется поставить на аватарку, но нельзя. Типа «смотрите, вот я на фоне перевернутой урны». Но есть и другой тип людей: они выверяют картинку, стараются, чтобы на фоне было все самое красивое, умещают в кадр памятники и интересные здания. А вы в этот момент можете стоять с перекошенным лицом, зевать, моргать. Фотограф этого не замечает, потому что просто не смотрит на вас. Нужно понимать, что любая фотография (профессиональная или обычная прогулочная) — это целостная картина. В ней важно сразу все: и локация, и человек.

А вы всегда удачно получаетесь на фото или стесняетесь и стараетесь лишний раз не попадать в кадр?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.