Парень, не понаслышке знакомый с медициной, развенчал мифы об ОРВИ (и рассказал о том, как не заболеть)

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Кто-то, болея ОРВИ, предпочитает ходить к врачу и выполнять его рекомендации, другие выбирают просто побыть дома, укрывшись теплым пледом. А вот Павлу Франкову из Санкт-Петербурга так надоело болеть, что он решил разобраться в теме, касающейся этого осенне-зимнего недуга. Помогали ему в этом многочисленные родственники-врачи. Своими знаниями парень поделился в треде в твиттере. Он дал ценные советы о том, как нужно себя вести, чтобы не заболеть, и рассказал, почему все-таки стоит сделать прививку от гриппа.