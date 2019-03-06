Парень, не понаслышке знакомый с медициной, развенчал мифы об ОРВИ (и рассказал о том, как не заболеть)
Кто-то, болея ОРВИ, предпочитает ходить к врачу и выполнять его рекомендации, другие выбирают просто побыть дома, укрывшись теплым пледом. А вот Павлу Франкову из Санкт-Петербурга так надоело болеть, что он решил разобраться в теме, касающейся этого осенне-зимнего недуга. Помогали ему в этом многочисленные родственники-врачи. Своими знаниями парень поделился в треде в твиттере. Он дал ценные советы о том, как нужно себя вести, чтобы не заболеть, и рассказал, почему все-таки стоит сделать прививку от гриппа.
AdMe.ru взял на вооружение рекомендации Павла. Надеемся, что и вам эта информация окажется полезной.
Общие сведения об ОРВИ
Как лечиться?
Способы профилактики ОРВИ
Общие сведения о гриппе и способы его профилактики
Бонус
А как вы обычно лечитесь? Может быть, у вас есть секретное эффективное оружие против ОРВИ? Расскажите об этом в комментариях.
Фото на превью Pavel Frankov / Twitter