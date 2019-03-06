Парень, не понаслышке знакомый с медициной, развенчал мифы об ОРВИ (и рассказал о том, как не заболеть)

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Кто-то, болея ОРВИ, предпочитает ходить к врачу и выполнять его рекомендации, другие выбирают просто побыть дома, укрывшись теплым пледом. А вот Павлу Франкову из Санкт-Петербурга так надоело болеть, что он решил разобраться в теме, касающейся этого осенне-зимнего недуга. Помогали ему в этом многочисленные родственники-врачи. Своими знаниями парень поделился в треде в твиттере. Он дал ценные советы о том, как нужно себя вести, чтобы не заболеть, и рассказал, почему все-таки стоит сделать прививку от гриппа.

AdMe.ru взял на вооружение рекомендации Павла. Надеемся, что и вам эта информация окажется полезной.

Общие сведения об ОРВИ

Как лечиться?

Способы профилактики ОРВИ

Общие сведения о гриппе и способы его профилактики

Бонус

А как вы обычно лечитесь? Может быть, у вас есть секретное эффективное оружие против ОРВИ? Расскажите об этом в комментариях.

Фото на превью Pavel Frankov / Twitter

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