Мы сравнили, как выглядят вещи с подиумов на моделях и на звездах. И не можем понять, кто покорил наши сердца

14 2 6 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие мечтают о платье от известного дизайнера, однако наряды от-кутюр носить совсем непросто, ведь часто они неудобны в повседневной жизни. К тому же модели обладают довольно однотипными фигурами, поэтому нам сложно представить, как тот или иной костюм будет смотреться на конкретной девушке. К счастью, на помощь приходят звезды, которые выбирают для выхода в свет вещи от лучших мировых дизайнеров.

Мы в AdMe.ru решили проверить, могут ли наряды с модных показов выглядеть эффектно не только на манекенщицах.

1. Модель Alexander McQueen и Розамунд Пайк

На первый взгляд может показаться, что это довольно странное платье невозможно адаптировать под реальную жизнь. Но вот Розамунд Пайк на собственном примере доказала, что ей это под силу. Актриса отказалась от причудливого головного убора и широкого пояса, и в итоге у нее получился элегантный, почти классический образ.

2. Модель Elie Saab и Дженнифер Лопес

Дизайнер Elie Saab славится своими вечерними нарядами, которые считаются символом женственности и чувственности. Глядя на изысканный образ Дженнифер Лопес, можно убедиться, что платье выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры. На ней очень уместно смотрится и глубокое декольте, и высокий вырез. При этом певица решила не надевать повязку на голову, что сделало образ более утонченным.

3. Модель Chanel и Марго Робби

В далеком 1994 году Клаудия Шиффер вышла на подиум в эффектном струящемся платье от Chanel. Через много лет, в 2020-м, Марго Робби решила вспомнить эту коллекцию и появилась на церемонии вручения «Оскара» в аналогичном винтажном наряде. Правда, актриса почему-то отказалась от корсета и насыщенного темно-синего цвета, который был бы ей очень к лицу. В итоге образ получился несколько другим, но не менее оригинальным.

4. Модель Tom Ford и Зендая

Зендая смогла «приручить» довольно необычный топ от Tom Ford и стала похожа в нем не на инопланетянку, а на восточную принцессу. Также девушке отлично подошел яркий неоновый цвет наряда. Кроме того, глядя на точеную фигуру звезды, становится ясно, что она и сама вполне может выходить на подиум в качестве модели.

5. Модель Louis Vuitton и Хлоя Грейс Морец

Перед нами практически классический образ — «белый верх, темный низ». Неудивительно, что такой беспроигрышный вариант смотрится прекрасно на обеих девушках. Пожалуй, единственным отличием стал тот факт, что актриса Хлоя Грейс Морец предпочла носить юбку на талии, а не на бедрах.

6. Модель Chanel и Дакота Джонсон

На подиуме это серебристое платье выглядело слишком нарочитым и немного напоминало кольчугу. Дакота Джонсон приняла верное решение, когда решила отказаться от удлиненного кардигана. В итоге актриса не слилась с нарядом, а лишь подчеркнула свою фигуру.

7. Показ Lanvin и Гвинет Пэлтроу

Небесно-голубое платье от Lanvin село на Гвинет Пэлтроу как влитое. Благородный синий цвет и струящаяся ткань удачно подчеркнули фигуру актрисы, а широкий пояс выделил тонкую талию. Кроме того, Гвинет очень грамотно подобрала аксессуары — массивные серьги и кольцо удачно дополнили лаконичный наряд.

8. Модель Gucci и Кейт Бланшетт

Надевая такое броское платье, всегда есть опасность затеряться на его фоне, но Кейт Бланшетт доказала, что не вещи красят человека, а человек — вещи. В итоге у актрисы получился прекрасный образ в стиле барокко. А вот тот факт, что дива решила отказаться от сумочки через плечо, сыграл ей только на руку, поскольку этот аксессуар визуально делил фигуру наискосок.

9. Модель Zuhair Murad и Кэтрин Зета-Джонс

Это роскошное платье от Zuhair Murad одинаково хорошо смотрится и на блондинке, и на шатенке. Только модель в нем больше похожа на нимфу, а Кэтрин Зета-Джонс — на царицу. Также актриса отказалась от летящего шлейфа, что сделало ее образ более приближенным к жизни.

10. Модель Givenchy и Хантер Шафер

Смелый наряд напоминает то ли причудливое оперение жар-птицы, то ли сияние радуги. Надевая это платье, важно, с одной стороны, не потеряться в нем, а с другой — не выглядеть нелепо. Актриса Хантер Шафер справилась с задачей на отлично, и в результате получился яркий и броский образ.

11. Модель Moschino и Лиззо

Казалось бы, это платье вообще не было предназначено для того, чтобы его надел кто-либо, кроме модели на подиуме. Этот наряд скорее был шуткой дизайнеров. Тем не менее Лиззо выбрала именно его для своего выхода в свет. В итоге мы можем оценить не только роскошные формы певицы, но еще и ее отличное чувство юмора.

12. Модель Valentino Couture и Кэти Перри

Это нежное платье с нотами просто обязано было попасть в гардероб какой-нибудь певицы. К счастью, на него обратила внимание Кэти Перри и продемонстрировала публике и отличный вкус, и отличную фигуру. Единственное изменение, которое претерпел наряд, — это отсутствие длинных рукавов.

13. Модель Giambattista Valli и Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон выбрала довольно смелый образ, когда надела мини-платье-топ Giambattista Valli, ведь многие могли бы заметить, что подобный наряд больше подходит для юных девушек. Однако, поскольку актриса находится в прекрасной форме, то платье смотрится на ней вполне уместно. К тому же юбка-трапеция хорошо уравновешивает фигуру.

14. Модель Chanel и Эмма Стоун

Броское платье в ретростиле Эмма Стоун решила преподнести по-своему, придав образу более современный вид. Во-первых, актриса заменила ботильоны на изящные босоножки, а во-вторых, отказалась от связки длинных бус. Что тут можно сказать? Браво, Эмма.

15. Модель Alexis Mabille Couture и Дита фон Тиз

Такое облегающее платье особенно эффектно смотрится на фигуре «песочные часы», так что оно как будто специально создано для Диты фон Тиз. На звезде бурлеска этот наряд смотрится даже более удачно, чем на модели. Возможно, что свою роль также сыграли прическа и макияж.

16. Модель Elie Saab и Рита Ора

Певица обладает более выдающимися формами, чем модель с показа, так что кажется, что роскошное дизайнерское платье смотрится на ней более выигрышно. Кроме того, у Риты очень подходящий оливковый оттенок кожи, который удачно оттеняет пудровый цвет наряда.

17. Модель Valentino и Флоренс Пью

Это платье напоминает экзотический цветок — у него очень необычный фасон и яркий цвет, который идет далеко не всем. Однако Флоренс Пью удалось создать неповторимый и очень запоминающийся образ — актриса лишь немного удлинила наряд и опустила воротник, чтобы не было ощущения, что у нее нет шеи.

18. Модель Stephane Rolland и Хайди Клум

Сложно сравнивать наряды, когда в качестве звезды тоже выступает модель. Тем не менее Хайди Клум как будто надела совершенно другое платье. Если на подиуме этот наряд больше походил на бесформенную портьеру, то Хайди сумела сделать образ очень чувственным и продемонстрировала всем свои стройные ноги.

19. Модель Zuhair Murad и Кейт Бекинсейл

Еще одно платье, которое требует округлых форм. На подиуме наряду как будто чего-то не хватало, а вот на Кейт Бекинсейл он смотрится намного удачнее. К тому же насыщенный красный цвет явно к лицу актрисе.