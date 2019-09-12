Мужчина выиграл в лотерею $ 60 млн, но его дети узнают об этом очень нескоро

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Мир знает сотни историй о победителях лотерей, которые обращались с выигрышем не очень разумно. Чаще всего большие деньги разрушали жизни людей. На таком фоне особенно ярко вырисовывается история Бона Труонга из Канады, который 30 лет играл в лотерею, а став победителем, не приходил за огромным призом почти год.

Команда AdMe.ru искренне желает вам такой же удачи и приглашает познакомиться с человеком, который знает, как следует распоряжаться подобными деньгами.

Бон переехал в Канаду из Вьетнама 30 лет назад. Он бежал от последствий войны и вместе с женой работал не покладая рук, чтобы купить дом и обеспечить своим детям достойную жизнь. Несмотря на завидное трудолюбие, мужчина любит заигрывать с удачей: все 30 лет он покупал лотерейные билеты, указывая в них одни и те же номера — дни рождения и другие важные даты в жизни семьи. Как оказалось, удача иногда отвечает терпеливым: наутро после очередного розыгрыша Бон увидел, что выиграл $ 60 млн.

Мужчина был настолько шокирован, что даже не сразу поверил в свою победу.

«Я пошел в магазин и попросил продавца распечатать выигрышные номера, просто чтобы убедиться в том, что это не сон. Потом взял распечатку домой и в течение дня смотрел на нее. Я не мог в это поверить!» Бон Труонг

А дальше история Бона Труонга перестает быть похожей на обычные новости о выигрыше в лотерею. Вместо того чтобы быстро забрать деньги и начать их тратить, отец троих маленьких детей решил дать эмоциям возможность остыть и долгое время размышлял о дальнейшей судьбе джекпота. И да, своей семье он ничего не сказал.

«Я написал свое имя и номер телефона на билете, положил его в сейф и долго думал над тем, как эта победа изменит мою семью. Мне хотелось убедиться в том, что мы все готовы к этим изменениям». Бон Труонг

По правилам канадской лотереи победитель может забрать чек в течение года после оглашения результатов. Редко кто затягивал со сроками. А вот Бон прибыл в офис компании Lotto Max спустя 10 месяцев. Все это время семья Труонга не знала о победе. На вопрос о том, как же мужчина решил распорядиться огромным богатством, он ответил, что хочет закрыть ипотеку, купить новый дом и отправиться в отпуск. Но после все равно планирует вернуться к работе ландшафтным дизайнером.

«Я по-прежнему молод, по-прежнему силен. Но прямо сейчас, когда мне перечислят выигрыш, я много времени буду уделять своей семье, после чего продолжу трудиться. Как только все планы реализуются, я тут же вернусь на работу». Бон Труонг

Детям Бон по-прежнему не планирует рассказывать о джекпоте. Новоявленному мультимиллионеру важно, чтобы они научились знать цену деньгам и честному труду.

«Может быть, через 10 или 20 лет я им и скажу». Бон Труонг

Давнего друга семьи Труонг, Дона Бишопа, не удивили принятые решения. По его словам, каждый год знакомства с этой семьей давал ему понять: таких трудолюбивых и здравомыслящих людей нужно еще поискать. Сам Бон и не планирует прекращать играть в лотерею. И кто знает, может, удача улыбнется ему еще раз, увидев, как он обращается с ее дарами.