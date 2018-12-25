Люди, которые поразили нас в 2018 году

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В преддверии Нового года принято подводить некие итоги и вспоминать самые яркие события и людей, которые сделали что-то выдающееся. Одни из наших героев давно знамениты, другие только покоряют звездные вершины, а кто-то и вовсе не предполагал, что станет известным в уходящем году. Так или иначе, всех их объединяет одно — они сумели по-настоящему нас поразить.

AdMe.ru хотел бы рассказать о людях, которые своими поступками произвели сильное впечатление и заставили говорить о себе в 2018 году.

1. Илон Маск

Основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск становился героем новостей в 2018 году не один раз. Во-первых, у него теперь есть самая мощная в мире ракета-носитель Falcon Heavy. Запуск ракеты Маск сопроводил отличным шоу — полезной нагрузкой стал красный Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. Во время запуска ракеты в автомобиле играла песня Дэвида Боуи Space Oddity. Во-вторых, SpaceX впервые смогла повторно использовать ступень своей ракеты Falcon 9. После запуска первая ступень успешно приземлилась на специальную платформу в Тихом океане. В будущем это позволит сократить расходы на отправку аппаратов в космос приблизительно в 100 раз.

Hey it's your UBER driver here..I am outside. pic.twitter.com/dWni49BBZn — 𝟝 ℙ𝕚𝕩𝕖𝕝𝕤 𝕊𝕥𝕦𝕕𝕚𝕠 (@Reno_Web_Design) February 7, 2018

2. Колинда Грабар-Китарович

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в 2018 году стала настоящей звездой благодаря прошедшему чемпионату мира по футболу. Президент прилетела поддержать футболистов в Россию экономклассом как обычный болельщик. Во время матча с Россией в 1/4 финала она так искренне болела за свою команду и подбадривала игроков, что просто влюбила в себя большинство зрителей. Когда стало ясно, что Хорватия впервые в истории вышла в полуфинал, Колинда Грабар-Китарович отправилась в раздевалку и лично поздравила игроков.

3. Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе

Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе получили в этом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине за революционный метод лечения рака. Ученые-иммунологи описали разные механизмы маскировки раковых клеток в организме и выявили особые белки, которые тормозили работу иммунитета. На основе их исследований были изобретены несколько препаратов, которые позволяют приостановить развитие болезни на последней стадии, когда организм поражен метастазами. Пока речь идет лишь об определенных видах рака, но это все равно большой прорыв в онкологии. Кто-то из пациентов сможет прожить дольше на 6–8 лет, а кто-то достигнет полной ремиссии.

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

4. Сборная России по футболу

Прошедший чемпионат мира по футболу наверняка надолго останется в памяти болельщиков благодаря непривычно хорошей игре нашей сборной. Футболистам предрекали неудачу, ведь в контрольных матчах они играли совсем неубедительно и потеряли несколько важных игроков из-за травм. Несмотря на эти обстоятельства, во время чемпионата сборная России сначала обыграла соперников из Саудовской Аравии и Египта с ощутимым перевесом, а потом и вовсе победила в серии послематчевых пенальти сборную Испании и вышла в 1/4 финала. На глазах у миллионов болельщиков родилась новая команда, которая удивила весь мир и заставила вновь поверить в себя.

5. Экапол Чантавонг

Тренер футбольной команды, который помог 12 школьникам выжить в пещере. Этим летом в Таиланде подростки и их 25-летний тренер Экапол Чантавонг зашли в пещеру, но сильный ливень мгновенно затопил выход из нее. Они оказались заперты и провели под землей почти 2 недели. В спасательной операции были задействованы около тысячи человек. Всех узников пещеры удалось спасти. Как считают родители школьников, это полностью заслуга тренера. Дело в том, что Экапол Чантавонг — бывший буддийский монах, и его навыки в медитации помогли команде выжить в холодной темной пещере практически без еды.

6. Студентка, которая оплатила долг приюта для животных ради бездомного котенка

Этой осенью соцсети буквально взорвала история о том, как студентка, которая пожелала остаться неизвестной, оплатила долг местного волонтерского сообщества «Бездомные животные Майкопа» перед ветеринарной клиникой. Девушка принесла бездомного котенка, но зоозащитники не смогли его принять, потому что у них накопился большой долг перед клиникой — 340 тысяч рублей. Тогда студентка пошла и погасила весь долг. Как выяснилось позже, она копила деньги на покупку машины. Зоозащитники забрали котенка и дали ему кличку Золотой. Сейчас он проходит лечение в ветеринарной клинике и ему ищут новых хозяев.

7. Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ, который разрешает женщинам страны водить автомобили. Запрет действовал с 1950-х годов и был связан в частности с тем, что по местным законам женщины обязаны прикрывать лицо, а во время вождения это небезопасно. Саудовская Аравия была единственной в мире страной, где женщинам было запрещено водить машину на законодательном уровне. Первые водительские права жительницы Саудовской Аравии стали получать в начале июня.

8. Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии. Она родом из известной грузинской семьи политических эмигрантов, родилась и выросла во Франции и почти 30 лет проработала дипломатом во французском МИДе. В Грузию Зурабишвили приехала в 2003 году в качестве посла Франции, а в марте следующего года стала министром иностранных дел Грузии. На выборах президента она баллотировалась как независимый кандидат.

9. Тимоти Шаламе

Впервые Тимоти Шаламе появился на больших экранах в 2014 году в роли второго плана в фильме «Интерстеллар». Уже тогда о нем заговорили как о подающем большие надежды актере. В прошлом году вышла драма «Зови меня своим именем» с Тимоти в главной роли, и это сделало юного актера настоящим открытием года. В свои 22 года он уже стал претендентом на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» — кстати, самым молодым с 1939 года. Также за последнее время он снялся в таких ярких проектах, как «Леди Берд», «Жаркие летние ночи», «Красивый мальчик». Сейчас Тимоти называют одним из наиболее перспективных и талантливых молодых голливудских актеров.

10. Гэри Олдмен

Британский актер Гэри Олдмен наконец-то получил долгожданный «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Несмотря на множество блестящих ролей, для Олдмена это лишь вторая номинация на премию «Оскар» — первая была за фильм «Шпион, выйди вон!» в 2011 году. Вместе с Гэри Олдменом за эту награду боролись Тимоти Шаламе, Дэниел Дэй-Льюис, Дэниел Калуя и Дензел Вашингтон.

11. Эзра Миллер

Впервые об Эзре Миллере узнали после фильма «Что-то не так с Кевином». Далее была драма «Хорошо быть тихоней» и роль Флэша в «Лиге справедливости» и «Отряде самоубийц». Однако именно в 2018 году 26-летний Миллер стал настоящей звездой, любимцем прессы и завсегдатаем светских хроник. О нем заговорили благодаря выходу в прокат второй части «Фантастических тварей», когда актер появлялся на премьерных показах в весьма эпатажных нарядах. Также в этом году мы узнали, что Эзра еще поет и играет в квир-инди-группе Sons of an Illustrious Father и живет с семьей на ферме в Вермонте.

Бонус: Филипп Киркоров

Мы не смогли обойти вниманием Филиппа Киркорова, который несколько раз удивлял нас в этом году. Своеобразная «перезагрузка» его карьеры началась с провокационного клипа «Цвет настроения синий», где 52-летний «король российской поп-музыки» предстал в совершенно неожиданном образе. Сейчас число просмотров видео превысило 52 млн, а песня возглавила чарты iTunes в России. При этом сиквел на этот клип тоже с участием Киркорова — «Цвет настроения черный» — собрал больше 83 млн просмотров. Кажется, все это положило начало новому и необычному периоду в творчестве певца.