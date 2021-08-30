Кто такой BadComedian и почему простой парень из Подмосковья может повлиять на рейтинг новых фильмов
Почти каждый, кто увлекается современным кино и проводит хотя бы немного времени на YouTube, знает его в лицо. Евгений Баженов, или BadComedian, — кинокритик, чьи часовые разборы кинолент иногда популярнее самих фильмов. В 2018 году Lenta.ru написала: «Сегодня Баженова называют одним из самых влиятельных кинокритиков на YouTube, а каждый его обзор смотрят миллионы людей».
Мы в AdMe.ru попытались понять, как простой парень из Подмосковья смог стать самым известным кинокритиком русскоязычного YouTube и как ему удается удерживаться на этой позиции уже 10 лет.
- Евгений Баженов родом из Башкортостана. До 12 лет он жил в Стерлитамаке, а потом вместе с родителями переехал в Дедовск (Московская область).
- После школы Баженов поступил в Российский государственный торгово-экономический университет на факультет коммерции и маркетинга. Темой его диплома были вирусные видео.
- В 2013 году Баженов окончил университет, получив диплом маркетолога. Но по профессии не проработал ни дня.
- Когда Евгений учился на последнем курсе, он пришел на телевидение: был редактором на телеканале «Россия 24» и читал закадровый текст в коротких дайджестах.
- Через год Баженов уволился. Он решил развивать канал и попробовать себя в роли стендап-комика. С 2013 по 2014 год Евгений гастролировал по России.
- Евгений — один из ветеранов русского YouTube. Свой канал блогер завел, когда учился на 3-м курсе в далеком 2011 году.
- Концепция деятельности, по словам Баженова, возникла просто: «Я нагло решил своровать идею у запада. Подтолкнула лютая ненависть к плохому кино. Сначала одним из мотиваторов было просто желание критиковать. А потом я подумал, что можно делать обзоры, и пошло-поехало».
- BadComedian никогда не хвалит фильмы. Все его выпуски — колкие, разгромные обзоры произведений отечественного и зарубежного кинематографа. Например, он в пух и прах разнес «Голодные игры», 2 последние части «Терминатора», проект Бондарчука «Притяжение» и даже довольно популярную отечественную ленту «Движение вверх».
- Первый полноценный обзор был посвящен индийской версии ужастика «Кошмар на улице Вязов». Здесь Баженов вещает почти 12 минут и пока не появляется в кадре. Все происходящее комментирует закадровый голос. Но с каждым новым выпуском становится видно, как блогер оттачивает свои навыки и приобретает уверенность.
- Сейчас BadComedian делает обзоры, которые по качеству монтажа и спецэффектов даже круче самих фильмов. Баженов не просто рассказывает на камеру о киноленте в студийной обстановке, но и снимает постановочные эпизоды, едко пародируя исходный материал.
- Со временем хронометраж видеообзоров значительно вырос. К примеру, ролик о кинокартине «Союз спасения» длится чуть больше часа. Киноблогер ответственно подошел к подготовке: изучил множество источников и выложил видео, которое больше напоминает увлекательный урок истории.
- По словам Баженова, процесс создания выпуска длится немало времени: «Съемки, как домашние, так и натурные, в среднем занимают 3 дня. Гораздо больше времени уходит на подготовку сценария и монтаж. Так, перед обзором „Движения вверх“ я прочитал 3 книги, пересмотрел гору документалок и фильмы подобного жанра».
- Съемки каждого выпуска требуют не только времени, но и денег: «Например, обзор „Терминатора“ — нам на четверых билеты до Ростова-на-Дону и обратно, еда, эффекты, превью, еще что-то — обошелся в чуть больше ₽ 100 тыс.».
- Зрители любят творчество BadComedian за безжалостный сарказм, качественную подготовку и превосходную реализацию. Например, для обзора фильма «Т-34» команда Евгения Баженова даже арендовала танк. «На его фоне другие кинокритики с YouTube остаются просто говорящими головами», — говорят эксперты.
- Еще одна причина такой популярности в том, что BadComedian — нетипичный блогер. Он никогда не включает в свои ролики рекламу, а его доход в основном складывается из зрительских пожертвований и зависит от количества просмотров. «И наглеть — вставлять еще рекламу? Ну что я с этими деньгами делать буду?» — объясняет свою позицию блогер.
- Именно поэтому Евгению Баженову доверяет многомиллионная аудитория (последний обзор посмотрели больше 12 млн пользователей). Под влиянием творчества BadComedian зрители могут уронить или, наоборот, поднять рейтинги фильмов на популярных сайтах.
- Показательный случай произошел в 2014 году. Баженов одним обзором разрушил карьеру режиссера «Кавказской пленницы!» Максима Воронкова, который с тех пор не снял ни одного фильма. Блогер не стеснялся в выражениях, назвав происходящее «эпитафией карьере всех участвующих».
- Три года назад подписчики блогера обрушили на «КиноПоиске» рейтинг популярного отечественного фильма «Движение вверх». Это произошло просто потому, что их кумир выпустил разгромный видеоролик, в котором безжалостно раскритиковал кино.
- Разумеется, Баженов сталкивается со встречной критикой. Но даже Никита Михалков, который неоднократно попадал в обзоры, в 2018 году назвал BadComedian «очень талантливым парнем».
- Несмотря на всю свою популярность, Евгений Баженов не любит делиться подробностями личной жизни. Но поклонники знают, что с 2016 года кинокритик встречается с Катей Клэп. Это одна из самых известных девушек-видеоблогеров на российском YouTube. В 2021 году пара обручилась.
А вы смотрели обзоры BadComedian? Как считаете, справедливо ли блогер ругает современное кино?
Фото на превью evgenbad / Instagram
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