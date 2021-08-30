Кто такой BadComedian и почему простой парень из Подмосковья может повлиять на рейтинг новых фильмов

Почти каждый, кто увлекается современным кино и проводит хотя бы немного времени на YouTube, знает его в лицо. Евгений Баженов, или BadComedian, — кинокритик, чьи часовые разборы кинолент иногда популярнее самих фильмов. В 2018 году Lenta.ru написала: «Сегодня Баженова называют одним из самых влиятельных кинокритиков на YouTube, а каждый его обзор смотрят миллионы людей».