Когда-то этот парень спал на улице. А теперь он играет на чемпионате мира по футболу и останавливает самого Роналду

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В сборной Ирана есть один необычный игрок — Алиреза Бейранванд (Alireza Beiranvand). Чтобы исполнить свою мечту, этому парню пришлось уйти из дома и жить на улице, работать уборщиком на автомойке и пройти через другие сложности.

AdMe.ru предлагает узнать его необычную историю и вдохновиться примером стойкости, мужественности и работоспособности.

Алиреза родился в простой семье кочевников и в детстве проводил много времени на поле, приглядывая за овцами. Мальчику было скучно, и там он придумал себе увлечение: кидал камни и куски глины на дальние расстояния. Вряд ли он тогда подозревал, что спустя годы этот навык ему очень пригодится.

Вскоре мальчишка по-настоящему увлекся футболом. Больше всего ему нравилось защищать ворота. Но отец был категорически против этого увлечения сына, а однажды от злости даже разорвал его перчатки и форму. Будучи еще подростком, Алиреза занял немного денег у родни и убежал из дома в столицу страны, Тегеран, чтобы попробовать свои силы в настоящем футбольном клубе.

Парню тогда крупно повезло: тренер Хоссейн Фейз предложил тренироваться в команде «Вахдат». Иногда футболисту приходилось спать прямо у дверей собственного клуба. Алиреза хватался за любую работу и успел потрудиться на ткацкой фабрике, на автомойке, в пиццерии, подрабатывал уборщиком. Это было невероятно трудно: парень практически не спал, уделяя все свободное время тренировкам. Он понимал, что так долго продолжаться не может, и его мечта таяла на глазах. Но трудолюбие сделало свое дело. Алирезу позвали играть в профессиональный клуб «Нафт Тегеран», и здесь он раскрылся во всей красе. Его профессионализм быстро заметили и тренеры, и партнеры по команде, а детское увлечение по метанию камней переросло в настоящую фишку: Алиреза прославился своими голевыми передачами через все поле.

Пройдя через множество испытаний, футболист работал на поле как проклятый, и такое трудолюбие не осталось без внимания. Он вытеснил всех прочих кандидатов на позицию вратаря, что неудивительно: в 12 из 13 отборочных матчей к чемпионату мира в России Алиреза не пропустил ни одного мяча. Это блестящий показатель для вратаря.

И хотя сборной Ирана не удалось выйти из группы, все-таки она очень достойно выступила на чемпионате мира по футболу в России. В последней групповой игре у Алирезы получилось совершить, казалось бы, невозможное и навсегда войти в историю футбола своей страны. Вратарю удалось отбить пенальти (11-метровый удар с точки прямо по воротам) в исполнении игрока сборной Португалии и обладателя 5 «Золотых мячей» Криштиану Роналду.