Как знакомятся, женятся и разводятся пары в Египте
Чтобы жениться, нужно накопить целое состояние, а чтобы развестись — всего лишь трижды произнести одно-единственное слово. Страна, в которой совместное проживание неженатой пары карается законом, а возвращение к бывшей жене возможно только через новый брак. Все это — о далеком и загадочном Египте.
Под таинственным термином «арабский мир» кроется целый ряд стран, в каждой из которых существуют свои правила и порядки. И даже внутри одного государства они могут отличаться в зависимости от региона, образа жизни или религиозных взглядов.
Свадебные традиции современного Египта представляют собой удивительный микс древних обрядов, берущих свое начало еще с эпохи фараонов, заимствованных обычаев из разных стран мира и предписаний ислама.
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Как знакомятся
- Браку в Египте предшествует сватовство. В исламе женщина заключает брак добровольно. Вначале отец жениха договаривается о сватовстве с отцом невесты. Если разрешение получено, то устраиваются смотрины. В некоторых населенных пунктах (как правило, в глубинке) девушки до сих пор полностью покрывают тело одеждой, скрывая все, кроме глаз. Если невесте понравился жених, она может открыть лицо избраннику. После чего мужчина вправе отказаться от женитьбы.
- Брак для египтян — решение серьезное, а развод — явление крайне нежелательное. Чтобы избежать недопонимания в браке, молодые люди часто обсуждают условия будущего брачного контракта. В него можно вписать практически все: право на путешествия, работу, сумму, ежемесячно выдаваемую жене, или обязанность мужа бросить курить.
- Отношения до свадьбы не приняты. Право на совместное проживание дает официальный брак или орфи-контракт. Если полиции сообщат о незаконном проживании пары вместе, сотрудники имеют право проверить помещение. Нарушителям грозит штраф и арест до 3 месяцев.
- Общество Египта с осуждением относится к флирту и демонстрации чувств. Здесь вы редко увидите на улице обнимающуюся пару.
- Невесту чаще всего выбирают родители жениха, но окончательное решение за молодыми. Пользуются популярностью также профессиональные свахи.
- Мусульманин имеет право жениться на христианке, но их дети автоматически считаются мусульманами. Такие союзы нежелательны, но допустимы, а вот брак с атеисткой невозможен. Межконфессиональные браки в Египте большая редкость: в таком случае молодым придется мириться со многими трудностями, их могут отвергнуть семья и общество. Девушка может выйти замуж только за единоверца.
- Отдельно стоит отметить традицию сватовства у бедуинов. Если парню понравилась девушка, он обращается к вождю. Тот приглашает ее к себе с просьбой сделать чай всем собравшимся. Если потенциальная невеста преподнесет жениху сладкий чай, она согласна стать его женой, если нет, это можно считать отказом. В случае согласия за невесту начинают торговаться, а чтобы сэкономить, выискивают недостатки: редкие волосы, плохие зубы.
Как женятся
- Официальная часть свадебной церемонии выглядит весьма прагматично и представляет собой подписание брачного контракта при нотариусе. Во время подписания контракта молодым зачитывают Коран. После этого начинается неофициальная часть программы в виде застолья.
- Не секрет, что Коран разрешает мужчине иметь несколько жен. Но при этом он обязан обеспечивать их должным образом. Чтобы проверить состоятельность будущего мужа, в Египте принято торговаться за выкуп невесты (махр). Кроме этого, жених должен приготовить избраннице традиционный подарок — шабку (чаще всего это золотые украшения). А еще он обязан решить жилищный вопрос.
Но со временем даже самые устойчивые традиции претерпевают изменения. Из-за таких высоких требований для многих молодых людей женитьба становится невозможной, в связи с чем все большую популярность приобретает идея отказа от дорогостоящих подарков.
- Торжество начинается со входа невесты под бой барабанов. Во время свадебной церемонии молодые сидят на возвышении на специальных креслах. Гости зажигают пучки травы, ветви и обходят с ними жениха и невесту. В процессе свадьбы кресла нередко поднимают в воздух.
- Свадьбы в Египте всегда веселые, притом что на них отсутствует алкоголь. Танцы и песни важнее угощений. Формат праздника зависит от взглядов молодых людей: встречаются как более европейские свадьбы с танцовщицами живота и парными танцами, так и консервативные мероприятия с большим количеством ограничений.
- Традиция обмениваться обручальными кольцами, вероятно, также берет начало в Древнем Египте. Только тогда знаковое украшение носили на среднем пальце левой руки, а сегодня — на безымянном.
- Свадебное платье невесты украшает неимоверное количество подъюбников, блесток, перьев, страз и бусин. Традиционный макияж также выполняется по принципу «чем ярче, тем лучше». Лицо неестественно выбеливается тональными средствами.
- Обязательная часть бедуинских свадеб — ритуальные танцы и пышные застолья. Любопытные туристы могут попасть в число гостей — для этого нужно подарить молодым деньги.
- Во время свадебного застолья также обязательно звучит Коран. Читают его под музыкальное сопровождение.
- На свадебных столах присутствуют обязательные традиционные блюда: баранина с рисом под кисломолочным соусом, бинтас-сахн (сладость из теста с маслом и медом), маклюбе (традиционный плов) и чай из гибискуса. Особое место занимает острый свадебный суп со специями. Считается, что он должен вызвать страсть у молодоженов, чтобы потомство появилось как можно скорее.
Как разводятся
- Процедура развода в Египте несложная. Для этого мужчина должен трижды произнести слово «талак» (развод в исламе). Однако, несмотря на простоту процесса, расторжение брака — нечастое явление в этой стране. Согласно традициям ислама, семья священна, и для расставания нужна веская причина. Инициатором разрыва отношений может выступать и женщина.
- Заключить новый брак в Египте можно не ранее, чем через 100 дней после развода.
- «Талак» в первый и второй раз не страшен: после этого пара может беспрепятственно мириться и продолжать семейную жизнь. После третьего раза брак считается недействительным. Если супруги решат помириться, жене необходимо выйти замуж за другого мужчину, развестись с ним, и лишь после этого вновь заключить союз с бывшим мужем.
- У христиан поводом для развода является супружеская измена или обращение в другую веру.
- В Египте не приветствуются разводы, поэтому государственные учреждения (суды, мечети, нотариальные конторы) намеренно затягивают рассмотрение бракоразводного процесса. Это делается для того, чтобы муж и жена пересмотрели свое решение и помирились.
Какие семейные традиции египтян показались вам наиболее интересными?
Фото на превью depositphotos.com, depositphotos.com