Как знакомятся, женятся и разводятся пары в Египте

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Чтобы жениться, нужно накопить целое состояние, а чтобы развестись — всего лишь трижды произнести одно-единственное слово. Страна, в которой совместное проживание неженатой пары карается законом, а возвращение к бывшей жене возможно только через новый брак. Все это — о далеком и загадочном Египте.

Под таинственным термином «арабский мир» кроется целый ряд стран, в каждой из которых существуют свои правила и порядки. И даже внутри одного государства они могут отличаться в зависимости от региона, образа жизни или религиозных взглядов.

Свадебные традиции современного Египта представляют собой удивительный микс древних обрядов, берущих свое начало еще с эпохи фараонов, заимствованных обычаев из разных стран мира и предписаний ислама.

AdMe.ru собрал самые интересные из них. Наслаждайтесь.