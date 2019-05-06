Как выглядит обычный день из жизни королевы Елизаветы II

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У английской королевы, если верить журналистам, всего один выходной в году — Рождество. Все остальные дни проходят одинаково и отличаются лишь количеством запланированных мероприятий. Впрочем, иногда случаются и свободные будни, на которые не назначено ни одной встречи.

Мы в AdMe.ru попытались реконструировать рабочий королевский день c раннего утра до поздней ночи.

Утро

Королева обычно просыпается около 8:30, а ровно к 9:00 ее личный секретарь готовит знаменитый красный портфель, в котором находятся сводки спецслужб, разведки и различные правительственные документы.

В это же время под окнами специальный человек играет мелодии на волынке. Должность волынщика появилась еще в начале XX века при королеве Виктории. Тем временем супруг королевы заканчивает свой завтрак, а Ее Величество предпочитает трапезничать в одиночестве. Выяснить, из чего состоит завтрак Елизаветы Второй, не так уж и просто. Повара и слуги не общаются с прессой, хотя иногда кое-кто из уволенных сотрудников дает интервью. Например, бывший королевский повар сообщил журналистам, что утренняя трапеза в Букингемском дворце почти ничем не отличается от завтрака простых граждан Великобритании: кукурузные хлопья

горсть сухофруктов

тост с вареньем

вареное яйцо

чай с молоком Во время завтрака королева читает свежие газеты, в которых особо важные места уже подчеркнуты секретарем. Общеизвестно, что монаршая семья трепетно относится к своим снимкам в прессе. Отчасти это происходит из-за древних представлений об идеальном монархе: каждый член семьи на фотографиях в газете или журнале должен выглядеть безупречно. В противном случае до редакции издания в скором времени дойдет королевское неудовольствие. Зато Елизавете Второй не чужда самоирония и она с юмором относится к карикатурам на саму себя, если они сделаны качественно.

После завтрака королева изучает содержимое красного портфельчика, а затем принимается за написание писем. Это делается чернильной ручкой и на особой бумаге. Королева благодарит каждого человека, у которого ей удалось побывать на приеме, а также глав государств, в чьи страны она приезжала по случаю официальных мероприятий. Кроме того, во дворец приносят огромное количество писем от простых граждан. Причем адресаты бывают разные: англичане, американцы и даже россияне. Отвечать на них также считается королевской обязанностью. Разумеется, писем нужно огромное множество, и Елизавета Вторая одна не справляется. Помогает ей специально обученная придворная дама. Если день относительно свободен, королева выгуливает любимых корги. Иногда она самостоятельно готовит им еду — кроличье или куриное мясо с добавками. Стоит сказать, что тех самых собак породы вельш-корги при дворе уже не осталось. В 2018 году умер последний представитель. Оставшиеся собаки называются дорги: они метисы корги и таксы.

День

Любимейшее занятие королевы — верховая езда, от которой она не отказывается и в преклонном возрасте. При этом монаршая особа никогда не надевает жокейский шлем, а предпочитает ему шелковый платок. Кроме того, известно, что каждый день она читает газету Racing Post, которая посвящена заводчикам лошадей.

Королева любит водить автомобиль, но за рулем ездит только по своим поместьям на зеленом «ягуаре». Интересно, что и тут у Елизаветы Второй есть собственный стиль — она никогда не пристегивается.

Если выдается свободное время, королева может посидеть на берегу со спиннингом в руках. Страсть, очевидно, передалась ей от матери, которая была заядлым рыбаком. Это хобби разделяет и монарший супруг — принц Филипп. А вот к лошадям муж королевы относится скептически. В числе известных увлечений королевской особы и садоводство. Елизавета Вторая собственными руками выращивает свеклу, фасоль сорта «пурпурная королева» и лук-порей. Считается, что своим примером она пытается привить англичанам страсть к выращиванию экологически чистых овощей и фруктов.

К 16:00 вся семья пьет чай с бутербродами и печеньем. Если верить повару, больше всего Елизавета Вторая любит бисквитные торты с фруктовой или шоколадной начинкой. Не отказывается она и от имбиря или меда.

Неизменной атрибутикой чайной церемонии являются «джемовые пенни»: бутерброды размером с монетку, сделанные из мякоти хлеба и начиненные вареньем из малины. Обычно чай пьют в отдельном шатре, куда допускаются только важные персоны. В этом заключается еще одна традиция: королева предельно вежлива с окружающими, но держится отстраненно. Об этом свидетельствует и тот факт, что Елизавета Вторая ни разу за время своего правления не давала репортерам интервью. Около 18 часов, аккурат перед ужином, она принимает ванну. Это старинная привычка монарших особ Англии. Утром ванна также принимается, но вода более холодная, чтобы взбодриться, а уже вечером — теплая.

Вечер

Всякому хорошему ужину предшествует аперитив. Ее Величество выбирает джин и дюбонне, а ее супруг предпочитает пиво. Вкусы у членов семьи разные, но сходятся в одном: никто из них не жалует шампанское. Хотя в поместье в Виндзоре они открыли производство собственного игристого вина. На ужин обычно подают блюда, изготовленные из дичи или рыбы, которые были пойманы на территории поместий. К экзотической пище королева относится с холодком.

Кстати, известна одна полумифическая история о трапезе королевы. Однажды Елизавета Вторая отправила на кухню дольку лимона, которую за ужином никто не съел, с просьбой использовать ее в каком-то другом блюде. Это отнюдь не скопидомство: королева выросла в военное время и знает, что такое голод. Поэтому она не любит, когда продукты выбрасывают. Заканчивается вечер обычно официальными приемами — они начинаются около 19:30 и длятся вплоть до ночи. Если никаких мероприятий не предусмотрено, то королева может провести остаток времени за телевизором. Спать она отправляется около полуночи, чтобы набраться сил к следующему дню, который снова будет похож на предыдущий.