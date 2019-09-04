Как выглядели 13 женщин, которые творили историю, в кино и на самом деле

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Когда мы читаем книги и смотрим фильмы про знаменитых исторических личностей, то часто идеализируем их внешность. Так, например, Клеопатру играли такие красотки, как Моника Беллуччи, Софи Лорен и Элизабет Тейлор, хотя сама египетская царица обладала достаточно посредственными внешними данными: крупный нос, тонкие губы и невысокий рост — всего 152 см.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядели женщины, которые изменили историю, в реальной жизни и в кино.

1. Елизавета I — Марго Робби

Королева Англии и Ирландии Елизавета I была последней из династии Тюдоров. Годы ее правления называют золотым веком Англии, так как именно за этот период произошел значительный расцвет английской культуры. Строгую и властную королеву сыграла австралийка Марго Робби. Специально для роли в фильме «Две королевы» актрисе надевали рыжий парик и выбеливали лицо, чтобы добиться максимального исторического подобия.

2. Мария Стюарт — Сирша Ронан

Мария I, более известная как Мария Стюарт, правила Шотландией с 1561-го по 1567 годы и являлась королевой Франции в 1559–1560 годах. В исторической драме «Две королевы» Марию сыграла Сирша Ронан. Специально для этой роли актриса учила французский язык — это было обязательное условие.

3. Эва Перон — Мадонна

Эва Дуарте де Перон вошла в историю как жена президента Хуана Перона и первая леди Аргентины. Женщина полюбилась аргентинцам благодаря своей заботе о малоимущих, поддержке больниц и приютов. В биографической киноленте «Эвита» 1996 года Эву воплотила сама Мадонна. Певицу утвердили на роль после того, как она отправила письмо режиссеру, где описывала, как сильно похожи их с Перон жизни: в детстве девочки потеряли родителей, но смогли самостоятельно добиться мировой известности.

4. Мария-Антуанетта — Кирстен Данст

Королева Франции и супруга Людовика XVI Мария-Антуанетта прославилась своей взбалмошностью, изобретением модных аксессуаров и любовью к пирожным. Про жизнь Ее Высочества снято много фильмов, одним из самых удачных считается одноименная драма «Мария-Антуанетта», где главная роль досталась Кирстен Данст. По мнению кинокритиков, у актрисы получилось передать игривый нрав юной королевы, хотя ее наивность значительно утрирована.

5. Эдит Пиаф — Марион Котийяр

Французскую певицу знают во всем мире благодаря таким ее песням, как Non, je ne regrette rien и La Vie en rose. Фильм-биография «Жизнь в розовом цвете» показывает самые значимые моменты из жизни Эдит Пиаф, которую сыграла Марион Котийяр, за что и получила заслуженный «Оскар».

6. Джейн Остин — Энн Хэтэуэй

Знаменитая писательница Джейн Остин прославилась на весь мир благодаря своим романам в жанре реализма, которые сочетают глубокие сюжеты и тонкую иронию. В 2007 году в прокат вышел фильм «Джейн Остин», в котором роль талантливой британки досталась оскароносной актрисе Энн Хэтэуэй. Для максимального воплощения в свою героиню актриса брала уроки ораторского искусства и училась играть на пианино.

7. Королева Виктория — Джуди Денч

Викторию называют монархом великой чести и морали, а также Бабушкой Европы: она женила своих детей на представителях других европейских династий, что позволило Соединенному Королевству укрепить свое экономическое положение. В фильме «Виктория и Абдул» королеву сыграла британская актриса Джуди Денч, которая за эту роль была номинирована на «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров в категории «Лучшая женская роль».

8. Вероника Франко — Кэтрин Маккормак

Венецианская куртизанка Вероника была внесена в «Перечень всех основных и наиболее уважаемых куртизанок Венеции». Девушка была чрезвычайно образована: она играла на лютне и спинете, хорошо разбиралась в литературе и даже сама писала стихи. В 1998 году в прокат вышел фильм «Честная куртизанка», рассказывающий о жизни Вероники Франко. Главная роль досталась английской актрисе Кэтрин Маккормак.

9. Мария Болейн — Скарлетт Йоханссон

Мария Болейн — старшая сестра английской королевы Анны Болейн. Ей приписывают роман с Генрихом VIII (мужем сестры) и также называют любовницей французского короля Франциска I. Любовные интриги королевского двора показаны в исторической драме «Еще одна из рода Болейн», где Марию играет Скарлетт Йоханссон. Несмотря на внешнее подобие, историки отмечают, что образ не является точным, так как героиня показана слишком романтичной и милой.

10. Вирджиния Вулф — Николь Кидман

Британскую писательницу Вирджинию Вулф, которую называют лучшей романисткой XX века, в фильме «Часы» сыграла сама Николь Кидман. Специально для этой роли актрисе делали накладной нос, ей даже пришлось научиться писать правой рукой (Кидман левша). Николь настолько хорошо воплотила писательницу на экране, что даже была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль.

11. Эмили Дикинсон — Синтия Никсон

Американская поэтесса Эмили Дикинсон стала популярной лишь после смерти. При жизни же ее стихи подвергались жесткой критике, всего было опубликовано не более 10 произведений. В фильме «Тихая страсть» образ Эмили Дикинсон достался американской актрисе Синтии Никсон.

12. Изабелла Кастильская — Мишель Хеннер

Изабелла I Кастильская являлась королевой Кастилии и правила почти 30 лет. Благодаря ее браку с Фердинандом II Арагонским, Испания начала объединяться в единое и могущественное государство. Про жизнь королевы сняли сериал на 3 сезона под названием «Изабелла», главную роль в котором сыграла испанка Мишель Хеннер.

13. Джин Харлоу — Гвен Стефани

Американскую актрису Джин Харлоу называют секс-символом 30-х годов. Именно у нее впервые появилось прозвище Платиновая Блондинка — за роль в одноименном фильме. Сыграть Харлоу в фильме «Авиатор» режиссера Мартина Скорсезе доверили такой же чувственной кареглазой блондинке — певице Гвен Стефани.