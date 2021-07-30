Как снимают отечественную версию «Форта Боярд» и кому удалось вынести из сокровищницы миллион рублей

Легендарное французское шоу «Форт Боярд» приковывало внимание зрителей к экранам начиная с 1990 года. В исторической крепости разворачивались какие-то немыслимые события: испытания с пауками и скорпионами, блуждания в лабиринтах и задания от таинственного старца. Несложно догадаться, что русская версия шоу тоже зашла на ура — слишком уж всем было интересно, как поведут себя в экстремальных ситуациях наши знаменитости.

Мы в AdMe.ru вряд ли бы рискнули пройти по канату или войти в клетку со змеями, но зато всегда готовы написать статью о приключениях отважных покорителей форта. А из бонуса к ней вы узнаете, как Паспарту подшутил над Ольгой Бузовой.

*** В 1998 году на НТВ вышел пробный русский сезон — всего из 3 игр. До этого телекомпания показывала только французские выпуски шоу. А первыми участниками отечественной версии стали сами сотрудники канала. В 2002 году «Форт Боярд» перекочевал на канал «Россия», а к съемкам стали активно привлекать знаменитостей — актеров, телеведущих, спортсменов и музыкантов. *** Игорь Жижикин, Руслан Нигматуллин, Алена Свиридова и Светлана Мастеркова, игравшие в одной команде в сезоне 2006 года, получили 87,5 кг золотых боярдов. В пересчете на рубли получилось 1,2 млн. *** Знаменитости обычно отправляют свои выигрыши на благотворительность. Так, в 2019 году команда «Уральские пельмени» вынесла из сокровищницы сумму, эквивалентную ₽ 479 тыс. Эту сумму они запланировали перевести в детские благотворительные фонды. *** Кстати, съемка одного выпуска шоу стоит недешево. В сезоне 2019 года одна программа обходилась организаторам почти в ₽ 5 млн.

*** Ведущими проекта в разные годы были Леонид Ярмольник, Николай Валуев, Сергей Шнуров и другие знаменитости. *** Одна из соведущих шоу, Екатерина Коновалова, рассказывала, что все время хотелось помочь игрокам. Она даже несколько раз помогала командам открывать заветные капсулы с подсказками, потому что у участников от волнения тряслись руки, а драгоценное время стремительно утекало. Вот только режиссер не оценил этого энтузиазма и каждый раз ругал Екатерину за самодеятельность. *** Практически бессменным исполнителем роли старца Фура во французской версии программы стал актер Ян Ле Гак. А вот в русском варианте «Форта Боярд» роль мудрого обитателя башни исполняли разные актеры, каждый из которых создавал свой образ. Василий Ливанов был капитаном Фура, Александр Адабашьян — звездочетом, Александр Филиппенко — скрягой, а Виктор Вержбицкий — магом.

*** В одном из сезонов шоу сокровища форта пыталась добыть сборная Большого театра. Ведущие сразу отметили хорошую физическую подготовку танцоров, которые запросто ходили по канату и быстро проходили самые сложные конкурсы. Николай Цискаридзе даже рискнул прыгнуть со стены форта на подвешенной над океаном тарзанке. *** Одним из самых взрослых участников российского проекта стала Роза Сябитова — соведущая программы «Давай поженимся!». На момент съемок ей было 57 лет. *** В одном из выпусков шоу снимался сын Александра Филиппенко. Молодому музыканту Паштету предстояло проехать на велосипеде по канату, натянутому над сокровищницей с тиграми. Ведущие рассказывают, что актер, исполнявший роль старца Фура, переживал за сына и напряженно следил за его «воздушным путешествием» из своей башни. *** Впрочем, с безопасностью в форте Боярд все строго. За кулисами шоу работают более 150 человек, и отдельная бригада следит за тем, чтобы участники не получили травмы во время съемок. Например, вот как проверяют катапульту.

*** У ведущих шоу тоже есть свои страхи. Например, Сергей Шнуров боится высоты. В интервью он признавался, что его пробирала дрожь, когда участники шли по канату со страховкой. А сам бы он ни за что не решился пройти такое испытание. *** Съемки сезона 2021 года стартовали во Франции в День взятия Бастилии. За сокровищами форта охотились российские знаменитости — музыканты, актеры и известные блогеры. Среди них были Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Валя Карнавал, Юлия Коваль и Дмитрий Красилов — он же танцор «Пухляш», запомнившийся зрителям оригинальной хореографией в одном из клипов группы Little Big. *** Ведущим нового сезона стал Сергей Бурунов. И это его первый опыт в подобной роли. На своей странице в Instagram популярный актер признался, что до сих пор не может поверить в случившееся: «Когда программа появилась на российском телевидении, я вместе со всей страной не мог оторваться от экрана. Все эти тигры, сокровища, Паспарту, старец Фура. Здесь все по-настоящему. Участникам действительно сложно проходить задания. Все выходят с испытаний расцарапанными, мокрыми, но по-детски счастливыми».

*** Раньше интеллектуальное испытание, в котором нужно было правильно ответить на вопрос загадочного обитателя башни, проходило довольно мирно: достаточно было выслушать вопрос и в ограниченное время определиться с ответом. Но сейчас ответ старцу Фура участники дают в экстремальных условиях. Вот вам одна такая загадка: она живет на глубине вод, а по ночам может упасть. Правильный ответ: звезда. Вот только думать над этим заданием предлагалось чуть ли не в свободном полете. *** Вот как вспоминает свой разговор со старцем телеведущая Дана Борисова: «Прощай, земля, да здравствует небо над фортом Боярд. Отвели меня в телефонную будку, старец Фура загадал загадку, и моя будка взлетела в небо, переворачиваясь и на 360 градусов, и сверху вниз, и в разные стороны. Подрыв вестибулярки. И загадку, кстати, в такой мясорубке не угадала».

Бонус: «Кто такая Бузова?»

В 2019 году в России побывал французский актер Андре Буше, ставший настоящим символом шоу «Форт Боярд». Исполнитель роли Паспарту надел футболку с шуточной надписью «Бузова? Не слышал про такую». А Ольга воскликнула: «Тот самый Паспарту! Вы помните?» Оказалось, что Андре Буше хорошо запомнил Ольгу Бузову во время съемок во Франции. Участница, которая безумно боялась змей, смогла победить свой страх и с успехом прошла остальные испытания. Уже после шоу актер, который профессионально занимается музыкой и работает в жанре рок-н-ролла, решил специально познакомиться с творчеством певицы.