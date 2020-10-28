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История Марии Монтессори — гениального педагога, которая бросила своего сына

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Вокруг личности Марии Монтессори не утихают споры. Некоторые в восторге от ее педагогической системы, другие же не понимают, как можно доверять учению женщины, которая отдала собственного сына чужим людям. Но правда, как всегда, где-то посередине.

Нам в AdMe.ru интересна судьба этой неординарной женщины, и мы изучили подробности ее жизни, которая была полна постоянной борьбой с условностями и стереотипами.

Итальянка, которая стала врачом, несмотря на травлю окружающих

© EAST NEWS

Итальянка Мария, дочь чиновника, росла смышленым ребенком, увлекалась точными науками и уже в детстве мечтала быть врачом или инженером. Но вот только отец вовсе не считал, что она должна получать образование: женщине оно ни к чему. Тем более тот факт, что женщина хочет стать врачом, казался совершенно немыслимым для общества Италии конца XIX века.

Мария была непреклонна, она сдала сложные экзамены и поступила в медицинскую школу. Биографы предполагали, что ее приняли просто от неожиданности: раньше такой практики просто не было. Когда Монтессори училась на врача, студенты считали ее присутствие рядом неприличным. Потому что она была женщиной, и одногруппники и преподаватели открыто выражали неприязнь. На практике вскрытия все тела были мужскими и обнаженными. Где это видано, чтобы при таком присутствовала девушка? Ей приходилось проходить практику в одиночестве и выдерживать насмешки.

Но, несмотря на тяжелую психологическую атмосферу, ее успехи в учебе нельзя было не заметить, и девушка имела возможность проходить интересную ей практику в больницах. Последние 2 года обучения Мария изучала педиатрию и психиатрию, работала в службе скорой помощи, педиатром-консультантом. Она стала экспертом именно в детской медицине и одной из первых женщин в истории Италии получила звание доктора наук.

И решила спасать детей, которых считали безнадежными

© EAST NEWS

Работая с разными детьми как педиатр, посещая в ходе работы приюты, Мария заметила, что некоторые формы умственной отсталости, которые в то время считались абсолютным приговором, вполне можно компенсировать. С такими детьми можно работать и они будут развиваться — решила целеустремленная женщина и принялась изучать труды врачей и педагогов.

На их основе и опираясь на свой опыт, она начала по крупицам создавать свою систему. Выступая на конгрессах, она говорила, что такая проблема детей — это больше педагогика, чем медицина, и она хочет сделать свой выбор в пользу работы с детьми как наставник, а не как врач.

Ее работу заметили, и, когда был создан Ортофренический институт — специальное заведение для подготовки учителей к обучению детей с умственными недостатками, — Монтессори была назначена заместителем директора.

Мария создавала свои методики и тут же применяла их на детях специального класса, который был создан при институте. Туда принимали ребят, которые в обычных школах числились в отстающих из-за особенностей своей психики, и далеко не всегда это была умственная отсталость. Первые успехи педагоги отмечали, когда эти дети легко сдавали экзамены, которые были ориентированы на «нормальных детей».

© akg-images / EAST NEWS

Детский сад, работающий по системе Марии Монтессори. Германия, 1925 год.

Тайны личной жизни и расставание с сыном

На фоне успехов Монтессори эта глава ее жизни выглядит печально. Еще работая врачом, Мария познакомилась с коллегой Джузеппе Монтессано. Вне брака она родила от него сына, замуж так и не вышла и стремилась сохранить отношения и ребенка в тайне. Она отдала сына в приемную семью. Не потому, что не любила. Просто он был рожден вне брака, а значит ее ждал статус матери-одиночки. И сделать карьеру, к которой она так стремилась, такой статус бы не позволил. Это была «постыдная страница» в жизни приличной женщины. Конечно, такое решение далось ей тяжело, она пережила длительную депрессию, стала рьяной католичкой. И когда сын уже стал взрослым, Мария забрала его к себе.

Марио простил мать, мало того, он поддерживал все ее идеи, работал при ней переводчиком, а позже продолжил ее дело и всю жизнь горячо отстаивал принципы методики Монтессори.

Во взрослом возрасте он признавался: ему всегда было очень обидно, что Марию считали плохой матерью. Он сам никогда так не считал, всегда знал, кто эта женщина, даже до того, как она ему призналась, ждал встреч и был счастлив.

© Wikimedia

Мария Монтессори и Марио Монтессори с друзьями в Индии.

Как началась дорога к известности во всем мире

Мария продолжала свое образование, выступала за права детей и женщин, работала над методиками. Она понимала, что эти принципы можно применять и в воспитании полностью здоровых детей, но это не удавалось сделать, пока ей не предложили поработать с детьми в бедных кварталах. С этого предложения началась история «домов ребенка», которые работали по особой системе и постепенно стали появляться по всей Италии.

Монтессори очень помогало то, что ее идеями прониклись влиятельные люди, поэтому она ощущала поддержку и быстро двигалась вперед.

© akg-images / EAST NEWS

Она стала выезжать за пределы Италии, авторитет рос, и в конце концов некогда тихую студентку-медика стали признавать на уровне политических лидеров стран. Ее школы открывались по всему миру.

© ASSOCIATED PRESS / East News

Каковы же основные принципы системы, которая так запала в душу людям? Они довольно просты: ребенок должен иметь выбор, чем он хочет заниматься, развивать самостоятельность и ответственность. Но искать ответы на свои вопросы в себе, учиться чувствовать свои потребности и склонности. Взрослый может помогать, но ни в коем случае не направлять и не давить.

Пришли и тяжелые времена. Во время Второй Мировой войны Мария отказывалась вводить в школах уроки, которые были связаны с идеологией фашизма. За это она подвергалась преследованиям, вместе с сыном какое-то время жила в Индии, где нашла новое вдохновение для развития системы.

Вернувшись в Европу после войны, она уже до конца жизни жила в Нидерландах.

© Getty Images

У Монтессори много последователей, ее система до сих пор интересна людям, а неоднозначность личности только подогревает интерес.

Мы впечатлены историей этой сильной женщины. А как вы относитесь к ее решению отдать своего сына?

Фото на превью EAST NEWS
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