История Марии Монтессори — гениального педагога, которая бросила своего сына

Вокруг личности Марии Монтессори не утихают споры. Некоторые в восторге от ее педагогической системы, другие же не понимают, как можно доверять учению женщины, которая отдала собственного сына чужим людям. Но правда, как всегда, где-то посередине.

Нам в AdMe.ru интересна судьба этой неординарной женщины, и мы изучили подробности ее жизни, которая была полна постоянной борьбой с условностями и стереотипами.

Итальянка, которая стала врачом, несмотря на травлю окружающих

Итальянка Мария, дочь чиновника, росла смышленым ребенком, увлекалась точными науками и уже в детстве мечтала быть врачом или инженером. Но вот только отец вовсе не считал, что она должна получать образование: женщине оно ни к чему. Тем более тот факт, что женщина хочет стать врачом, казался совершенно немыслимым для общества Италии конца XIX века. Мария была непреклонна, она сдала сложные экзамены и поступила в медицинскую школу. Биографы предполагали, что ее приняли просто от неожиданности: раньше такой практики просто не было. Когда Монтессори училась на врача, студенты считали ее присутствие рядом неприличным. Потому что она была женщиной, и одногруппники и преподаватели открыто выражали неприязнь. На практике вскрытия все тела были мужскими и обнаженными. Где это видано, чтобы при таком присутствовала девушка? Ей приходилось проходить практику в одиночестве и выдерживать насмешки. Но, несмотря на тяжелую психологическую атмосферу, ее успехи в учебе нельзя было не заметить, и девушка имела возможность проходить интересную ей практику в больницах. Последние 2 года обучения Мария изучала педиатрию и психиатрию, работала в службе скорой помощи, педиатром-консультантом. Она стала экспертом именно в детской медицине и одной из первых женщин в истории Италии получила звание доктора наук.

И решила спасать детей, которых считали безнадежными

Работая с разными детьми как педиатр, посещая в ходе работы приюты, Мария заметила, что некоторые формы умственной отсталости, которые в то время считались абсолютным приговором, вполне можно компенсировать. С такими детьми можно работать и они будут развиваться — решила целеустремленная женщина и принялась изучать труды врачей и педагогов. На их основе и опираясь на свой опыт, она начала по крупицам создавать свою систему. Выступая на конгрессах, она говорила, что такая проблема детей — это больше педагогика, чем медицина, и она хочет сделать свой выбор в пользу работы с детьми как наставник, а не как врач. Ее работу заметили, и, когда был создан Ортофренический институт — специальное заведение для подготовки учителей к обучению детей с умственными недостатками, — Монтессори была назначена заместителем директора. Мария создавала свои методики и тут же применяла их на детях специального класса, который был создан при институте. Туда принимали ребят, которые в обычных школах числились в отстающих из-за особенностей своей психики, и далеко не всегда это была умственная отсталость. Первые успехи педагоги отмечали, когда эти дети легко сдавали экзамены, которые были ориентированы на «нормальных детей».

Детский сад, работающий по системе Марии Монтессори. Германия, 1925 год.

Тайны личной жизни и расставание с сыном

На фоне успехов Монтессори эта глава ее жизни выглядит печально. Еще работая врачом, Мария познакомилась с коллегой Джузеппе Монтессано. Вне брака она родила от него сына, замуж так и не вышла и стремилась сохранить отношения и ребенка в тайне. Она отдала сына в приемную семью. Не потому, что не любила. Просто он был рожден вне брака, а значит ее ждал статус матери-одиночки. И сделать карьеру, к которой она так стремилась, такой статус бы не позволил. Это была «постыдная страница» в жизни приличной женщины. Конечно, такое решение далось ей тяжело, она пережила длительную депрессию, стала рьяной католичкой. И когда сын уже стал взрослым, Мария забрала его к себе. Марио простил мать, мало того, он поддерживал все ее идеи, работал при ней переводчиком, а позже продолжил ее дело и всю жизнь горячо отстаивал принципы методики Монтессори. Во взрослом возрасте он признавался: ему всегда было очень обидно, что Марию считали плохой матерью. Он сам никогда так не считал, всегда знал, кто эта женщина, даже до того, как она ему призналась, ждал встреч и был счастлив.

Мария Монтессори и Марио Монтессори с друзьями в Индии.

Как началась дорога к известности во всем мире

Мария продолжала свое образование, выступала за права детей и женщин, работала над методиками. Она понимала, что эти принципы можно применять и в воспитании полностью здоровых детей, но это не удавалось сделать, пока ей не предложили поработать с детьми в бедных кварталах. С этого предложения началась история «домов ребенка», которые работали по особой системе и постепенно стали появляться по всей Италии. Монтессори очень помогало то, что ее идеями прониклись влиятельные люди, поэтому она ощущала поддержку и быстро двигалась вперед.

Она стала выезжать за пределы Италии, авторитет рос, и в конце концов некогда тихую студентку-медика стали признавать на уровне политических лидеров стран. Ее школы открывались по всему миру.

Каковы же основные принципы системы, которая так запала в душу людям? Они довольно просты: ребенок должен иметь выбор, чем он хочет заниматься, развивать самостоятельность и ответственность. Но искать ответы на свои вопросы в себе, учиться чувствовать свои потребности и склонности. Взрослый может помогать, но ни в коем случае не направлять и не давить. Пришли и тяжелые времена. Во время Второй Мировой войны Мария отказывалась вводить в школах уроки, которые были связаны с идеологией фашизма. За это она подвергалась преследованиям, вместе с сыном какое-то время жила в Индии, где нашла новое вдохновение для развития системы. Вернувшись в Европу после войны, она уже до конца жизни жила в Нидерландах.

У Монтессори много последователей, ее система до сих пор интересна людям, а неоднозначность личности только подогревает интерес.