История любви великого композитора и актрисы, которые впервые встретились в молодости, а вместе смогли быть лишь спустя 50 лет

В 2014 году в Александро-Невском соборе в Париже венчалась пара. Жениху было 82 года, невесте немногим меньше — 74. Это были композитор Мишель Легран и актриса Маша Мериль, от знакомства до начала супружеской жизни которых прошло 50 лет. Все это долгое время композитор и актриса заводили романы, пытались строить семьи, разводились, забывались в творчестве, но, как оказалось, никогда не упускали друг друга из виду.

Мы в AdMe.ru очень вдохновились силой чувств, пронесенных парой через половину века, которые все-таки были вознаграждены несколькими счастливыми годами совместной жизни в зрелом возрасте.

Княжна Гагарина и композитор Легран

Маша Мериль происходит из русского княжеского дома Гагариных. Она родилась в Марокко, куда эмигрировала ее семья из России. Позже училась в Сорбонне, посещала актерские курсы в Нью-Йорке. Впервые о Маше заговорили как о талантливой актрисе в 1964 году, когда девушка исполнила главную роль в фильме «Замужняя женщина».

Композитор Мишель Легран, как и Маша, родился в семье эмигрантов: у него армянские корни. С 11 лет Мишель начал изучать музыку в Парижской консерватории. Международная музыкальная сцена встретила Мишеля овациями в 1954 году, когда композиции его альбома I Love Paris возглавили музыкальные чарты. В России наибольшую известность Мишелю подарил фильм «Шербурские зонтики», для которого композитор написал музыку.

Они встретились еще в далеком 1964-м

Международный кинофестиваль собрал под палящим бразильским солнцем сотни людей, влюбленных в искусство. Там и произошло знакомство Мишеля и Маши. Ей было 24, ему 32. К 1964 году и он, и она уже имели своих поклонников и некий профессиональный авторитет. Как позже признавалась девушка, они влюбились с первого взгляда. Любовь настоящая, чистая и почти детская. Актриса откровенно и не раз говорила, что их чувства тогда оставались исключительно в пределах платонических отношений и бесконечных прогулок вдоль побережья Атлантического океана. Молодые люди провели несколько дней вместе и расстались, пообещав, что больше никогда не появятся в жизни друг друга. Маша и Мишель были несвободны, и каждый имел свои обязательства: он уехал к жене, она — к жениху.

Потом пара рассталась на 50 лет

После расставания каждый вернулся в привычную жизнь, чтобы продолжить своим путем идти к славе и успеху. Девушка стала известной актрисой, каждую роль которой горячо обсуждают. С 1959 по 2019 год она снялась в 149 фильмах . В конце 60-х Маша основала свою продюсерскую компанию Machafilm . На этот же период пришелся и ее роман с тогда недавним выпускником ВГИКа, а сегодня известным режиссером Андроном Кончаловским. В 1969 году актриса вышла замуж за итальянского продюсера Джана Витторио Бальди. Переехала в Рим, украсив собой итальянский кинематограф. Однако о тношения с мужем складывались непросто и вскоре закончились разводом.

Слава Мишеля быстро распространилась за пределы европейского континента. Так, в Соединенных Штатах он успешно работал со звездами джаза Майлзом Дэвисом и Стэном Гетцем. Мишель Легран написал более 200 музыкальных произведений для телевидения и кино. Он получил 3 «Оскара» и 5 премий «Грэмми» . У Мишеля было несколько браков и 4 детей. Сыновья, вдохновленным именем и наследием отца, пошли по его стопам, посвятив свои жизни музыке.

«Один мой сын — композитор. Другой — певец. У каждого из них своя жизнь. Одна дочь занимается конным спортом, участвует в соревнованиях. Вторая руководит курсами вождения». Мишель Легран

А в 2014 году Маша и Мишель поженились

Бразильское знакомство могло превратиться в классическую курортную историю. О ней пара могла бы вспоминать с улыбкой спустя годы либо забросить в архивы памяти, где образы постепенно тускнели бы и теряли резкость. Но получилось иначе. Единственная встреча не осталась мимолетным и незначительным приключением. Ведь через 50 лет после знакомства Мишель Легран начинает ходить на все спектакли, в которых играет Маша. Мадам Мериль не в силах игнорировать Мишеля, и их отношения начинают стремительно развиваться. Дальше — венчание, ради которого католик Легран переходит в православие. Потом молодожены работают вместе над оперой. Ему принадлежит музыка, ей — слова. О своих отношениях со знаменитым композитором в 2018 году актриса написала книгу «Мишель и я». Пара была вместе 5 лет, до смерти композитора в 2019 году.

«Говорят много глупостей по поводу возраста — что это некий итог, обретение мудрости... Тогда как возраст — это строго наоборот. Это обретение свободы. С годами мы становимся по-хорошему бесстрашными, как бывает, наверное, в ранней юности. У нас никого и ничего не осталось, кроме нас самих. И планов на будущее. И надежды. И потребности радоваться». Маша Мериль