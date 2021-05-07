История любви великого композитора и актрисы, которые впервые встретились в молодости, а вместе смогли быть лишь спустя 50 лет
В 2014 году в Александро-Невском соборе в Париже венчалась пара. Жениху было 82 года, невесте немногим меньше — 74. Это были композитор Мишель Легран и актриса Маша Мериль, от знакомства до начала супружеской жизни которых прошло 50 лет. Все это долгое время композитор и актриса заводили романы, пытались строить семьи, разводились, забывались в творчестве, но, как оказалось, никогда не упускали друг друга из виду.
Мы в AdMe.ru очень вдохновились силой чувств, пронесенных парой через половину века, которые все-таки были вознаграждены несколькими счастливыми годами совместной жизни в зрелом возрасте.
Княжна Гагарина и композитор Легран
Маша Мериль происходит из русского княжеского дома Гагариных. Она родилась в Марокко, куда эмигрировала ее семья из России. Позже училась в Сорбонне, посещала актерские курсы в Нью-Йорке.
Впервые о Маше заговорили как о талантливой актрисе в 1964 году, когда девушка исполнила главную роль в фильме «Замужняя женщина».
Композитор Мишель Легран, как и Маша, родился в семье эмигрантов: у него армянские корни. С 11 лет Мишель начал изучать музыку в Парижской консерватории. Международная музыкальная сцена встретила Мишеля овациями в 1954 году, когда композиции его альбома I Love Paris возглавили музыкальные чарты.
В России наибольшую известность Мишелю подарил фильм «Шербурские зонтики», для которого композитор написал музыку.
Они встретились еще в далеком 1964-м
Международный кинофестиваль собрал под палящим бразильским солнцем сотни людей, влюбленных в искусство. Там и произошло знакомство Мишеля и Маши. Ей было 24, ему 32. К 1964 году и он, и она уже имели своих поклонников и некий профессиональный авторитет. Как позже признавалась девушка, они влюбились с первого взгляда. Любовь настоящая, чистая и почти детская. Актриса откровенно и не раз говорила, что их чувства тогда оставались исключительно в пределах платонических отношений и бесконечных прогулок вдоль побережья Атлантического океана.
Молодые люди провели несколько дней вместе и расстались, пообещав, что больше никогда не появятся в жизни друг друга. Маша и Мишель были несвободны, и каждый имел свои обязательства: он уехал к жене, она — к жениху.
Потом пара рассталась на 50 лет
После расставания каждый вернулся в привычную жизнь, чтобы продолжить своим путем идти к славе и успеху. Девушка стала известной актрисой, каждую роль которой горячо обсуждают. С 1959 по 2019 год она снялась в 149 фильмах. В конце 60-х Маша основала свою продюсерскую компанию Machafilm. На этот же период пришелся и ее роман с тогда недавним выпускником ВГИКа, а сегодня известным режиссером Андроном Кончаловским.
В 1969 году актриса вышла замуж за итальянского продюсера Джана Витторио Бальди. Переехала в Рим, украсив собой итальянский кинематограф. Однако отношения с мужем складывались непросто и вскоре закончились разводом.
Слава Мишеля быстро распространилась за пределы европейского континента. Так, в Соединенных Штатах он успешно работал со звездами джаза Майлзом Дэвисом и Стэном Гетцем. Мишель Легран написал более 200 музыкальных произведений для телевидения и кино. Он получил 3 «Оскара» и 5 премий «Грэмми». У Мишеля было несколько браков и 4 детей. Сыновья, вдохновленным именем и наследием отца, пошли по его стопам, посвятив свои жизни музыке.
А в 2014 году Маша и Мишель поженились
Бразильское знакомство могло превратиться в классическую курортную историю. О ней пара могла бы вспоминать с улыбкой спустя годы либо забросить в архивы памяти, где образы постепенно тускнели бы и теряли резкость. Но получилось иначе. Единственная встреча не осталась мимолетным и незначительным приключением. Ведь через 50 лет после знакомства Мишель Легран начинает ходить на все спектакли, в которых играет Маша.
Мадам Мериль не в силах игнорировать Мишеля, и их отношения начинают стремительно развиваться. Дальше — венчание, ради которого католик Легран переходит в православие. Потом молодожены работают вместе над оперой. Ему принадлежит музыка, ей — слова. О своих отношениях со знаменитым композитором в 2018 году актриса написала книгу «Мишель и я».
Пара была вместе 5 лет, до смерти композитора в 2019 году.
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