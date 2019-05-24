История Кирка Дугласа и его жены, которые доказали, что и среди звезд бывают крепкие браки

18 0

12

3.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Больше полувека вместе — до такой даты еще нужно дожить. Знаменитому Кирку Дугласу и его жене Анне Байденс это удалось. В этом году они празднуют свою 65-ю годовщину семейной жизни. Пара прошла через все, что могла предложить жизнь: войну, славу, богатство, измены, смерть сына. Но они сохранили самое главное — любовь.

Нам в AdMe.ru так понравилась история Кирка и Анны, что мы решили рассказать и вам об этой удивительной паре. Возможно, жизненные принципы людей, которые прожили в счастливом браке 65 лет, пригодятся тем, кто хочет сберечь свою любовь.

Кирк

Кирк не был сыном звездных родителей. Он вырос в очень бедной семье эмигрантов, которые в 1910 году приехали в Америку в поисках лучшей жизни из нынешней Беларуси. В семье было семеро детей: Кирк и шесть его сестер. Ничто тогда не говорило о будущей блестящей карьере актера: бедняк, да еще и еврей по происхождению, он регулярно подвергался антисемитским нападкам и насмешкам со стороны сверстников. Однако Кирк понимал, что без труда и упорства никуда не пробьешься даже с большим талантом. Но уж чего-чего, а этого у дерзкого мальчишки было предостаточно. Его не пугали трудности и тяжелая работа: любыми путями он хотел вырваться из нищеты и стать актером. Парень шел напролом к своим целям.

Анна

Анна родилась в Германии, в довольно зажиточной семье, и получила прекрасное образование. Ее путь не был так тернист, как у Кирка, однако и ей пришлось познать горечь потерь и пережить тяготы войны. В подростковом возрасте вместе с родителями она переехала из тогда уже нацистской Германии в Бельгию. Во время Второй мировой войны Анна перебралась в оккупированный нацистами Париж, чтобы работать переводчиком и специалистом по связям с общественностью во французской киноиндустрии. Она знала несколько языков, обладала яркой внешностью, была умна и амбициозна — двери открывались перед такой женщиной.

Встреча

Когда Кирк увидел Анну на съемках фильма, где он играл главную роль, он был уже очень известным. «Она была самой трудной женщиной, которую я когда-либо встречал! Я имею в виду, что я ведь был настоящей кинозвездой! И я пригласил ее на ужин, а она сказала: „Ой, спасибо, но я так устала!“, — возмущался Кирк. — Я тогда ругался про себя последними словами!» Кирк был взбешен и в то же время заинтригован этой женщиной, которая не пала в его объятия сразу же после приглашения. Анна не шла из его головы. Съемки продолжались, Кирк делал все новые и новые попытки завязать отношения с бесстрастной немкой, но дело не сдвигалось с мертвой точки. Причина же ее холодности была довольно проста. «Конечно, он был очарователен и сексуален. Но я много раз видела, как молодые женщины влюбляются в американских кинозвезд, которые после бурного романа возвращаются домой к своим жизням и женам, а их возлюбленным остаются только их фотографии, — поясняла она. — Я не хотела быть еще одной жертвой романтики. Я пережила войну в оккупированном Париже и инстинктивно понимала, как защитить себя от опасных ситуаций».

Свадьба

По окончании съемок Кирк, не желая расставаться с Анной, предложил ей работать с ним дальше — обеспечивать информационную поддержку его фильму. Она согласилась. Кирк знал, что это будет исключительно деловое соглашение и ничего больше. Но Анна так сильно интересовала его, что он хотел узнать ее получше. Он обнаружил, что у нее беспощадное чувство юмора, она говорит на четырех языках и что это самая интересная и элегантная женщина, которую он когда-либо встречал. Кирк влюбился. Работая и общаясь с Анной, Кирк все меньше говорил о себе и все больше слушал. Именно в этот период произошел поворотный момент: у них завертелся просто космически бурный роман. Который закончился, как нам известно, свадьбой.

Семейная жизнь

Их семья была как у всех: работа, дети... С той лишь разницей, что Кирк был звездой самого большого масштаба. Анна рассказывала, что быть замужем за кинозвездой — это совсем не так гламурно, как многие думают. Кирк был красив и харизматичен, и всегда были женщины, флиртующие с ним, даже после того, как они поженились. «Я не хотела, чтобы ложь и недоверие испортили наши отношения. Поэтому я попросила его, чтобы он сам рассказывал мне о своих интрижках, я не хотела узнавать о них из сплетен. Кирк никогда не умел хранить секреты, поэтому он не таился от меня». Она сразу поняла натуру своего возлюбленного. Еще до того, как они поженились, Анна устроила неожиданную вечеринку на день рождения Кирка. Гостями на ней были женщины, с которыми он встречался. Поздоровавшись со всеми дамами, Кирк наконец увидел довольную Анну. И снова он мог только покачать головой и выругаться. Она знала о нем все! Анна приняла Кирка таким, каким он был, и это не помешало им постоянно писать друг другу очень трогательные письма.

Любовь спасает жизнь

Анна была с Кирком всегда и везде. Он советовался с ней по поводу своих ролей, она была его другом и помощником. Именно ее деловая хватка и умение разобраться в финансовых вопросах помогли им заработать имеющееся у них состояние. Однако Анна спасала Кирка не только от банкротства: однажды она практически выхватила его из рук смерти. Когда она была беременна, Дуглас вместе с Майком Тодом, мужем Элизабет Тейлор, собрался лететь в Нью-Йорк на частном самолете. Анна, которая всегда спокойно относилась к таким поездкам, вдруг оказалась категорически против. «Я не знаю, что заставило меня так яростно удерживать Кирка от этого полета, но я просто знала, что должна остановить его», — говорит она. Ссора была впечатляющая, однако Кирк в конце концов остался дома. На следующий день, все еще обиженные друг на друга из-за вчерашнего, они ехали в машине. Чтобы нарушить тяжелую тишину, Кирк включил радио. Они оба до сих пор помнят новости, которые прервали музыку: самолет с Майком разбился, а все, кто был на борту, погибли. Кирк остался жив благодаря Анне.

Ангелы-хранители

В 1996 году у Дугласа случился инсульт. Анна быстро поняла, что с ним происходит, и отвезла его в больницу так стремительно, что ей позавидовали бы даже гонщики «Формулы-1». После инсульта Кирк был в очень подавленном состоянии и даже подумывал о самоубийстве: кому нужен актер, который не может говорить? И снова Анна не дала ему опустить руки: она была жесткой с ним, но именно это ему и было нужно. После инсульта прошло уже 23 года, и Кирк все еще жив. Пожалуй, снова не без помощи жены. Кирк, надо сказать, не отставал от Анны и тоже всегда был самой большой поддержкой для нее. Как и у всех, у них случались кризисы. Анну не обошел стороной рак. Борьба с ним была ожесточенной, но вместе они справились. Около месяца назад Анна отпраздновала свое 100-летие. Но самым тяжелым периодом жизни для них обоих было время, когда умер младший сын Эрик. Может ли быть для родителей что-то страшнее, чем смерть ребенка? Ведь, даже будучи взрослым мужчиной, он всегда оставался их маленьким мальчиком. Но они поддерживали друг друга и выстояли. Однако до сих пор не могут говорить об этом.

Сейчас

Сейчас Кирк, когда-то сиявший на кинонебосклоне, представляется как отец «того самого» Майкла Дугласа. Кирк и Анна занимаются благотворительностью, дают интервью и просто живут, ведь у них осталось не так много времени. Разумеется, им постоянно задают один и тот же вопрос: как они сохранили любовь? Помимо безмерного уважения друг к другу они всегда подчеркивают значимость партнера. У Кирка и Анны своя философия: они стараются видеть то хорошее, что у них получилось, и отпускать постигшие их разочарования. В письмах к Кирку Анна всегда упоминала, как сильно им повезло быть друг с другом. И неважно, как был встречен очередной фильм Кирка и получил ли он роль, которую хотел. Этим старикам в инвалидных креслах всегда есть о чем поговорить друг с другом: каждый вечер они устраивают «золотой час» — время для бесед о том, что интересного произошло сегодня. Анна и Кирк не боятся современных гаджетов и нередко в свои «золотые часы» делятся друг с другом чем-то, что им понравилось на просторах интернета. Почему бы и нет? Смотреть на них сейчас не меньшее удовольствие, чем во времена, когда они были молоды и красивы. Потому что в их глазах — вся мудрость и нежность любви, которую они пронесли через свою жизнь.