Девушка рассказала, как вести себя, если вы потерялись в лесу. И эти правила стоит знать всем любителям отдыха на природе
Многие на майские поедут на природу, и у спасателей и волонтеров поисковых отрядов наступит напряженное время. А ведь зная простые правила, можно уменьшить свои шансы попасть в беду или хотя бы облегчить работу тем, кто будет вас искать. Думаете, это не про вас? Зря.
Я тоже думала, что со мной никогда ничего подобного не случится. Столько раз ходила в лес, и всегда все было хорошо. В тот момент, когда я осознала, что стою посреди незнакомого леса совершенно одна, без телефона и не имею понятия, как выбираться, я сначала даже не испугалась. Я совершила просто все возможные ошибки. Я начала пытаться выбраться, думая, что понимаю, куда иду. Даже нашла человека и спросила у него, где дорога. Он показал рукой, я и дорогу не нашла, и человека уже потеряла. Ни он, ни я не додумались, что я уже потеряшка и меня надо выводить.
Люди, с которыми я пришла в лес, не заметили моей пропажи и искать не собирались. А я начала паниковать. Но я вдруг вспомнила одну вещь, только одну: если вы осознали, что потерялись, ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ. Это меня и спасло: я не успела далеко уйти и меня нашли по истошным «ау».
С тех пор я многое узнала о волонтерских поисковых отрядах и о том, что такие ситуации бывают очень часто. Сейчас я уже знаю, как правильно себя вести, если вы потерялись, и как подготовиться к походу в лес (даже маленькому походу в маленький и знакомый лес).
- Когда идете в лес или в поход в одиночку, убедитесь, что вас вовремя начнут искать, если вдруг не вернетесь. Например, можете оставить записку или договориться созвониться. Скажите хоть кому-то, куда вы собрались!
- Если идете на природу с кем-то, держите друг друга в поле зрения.
- В лес — яркую одежду. Грибы не испугаются, а человека в камуфляже найти очень сложно, особенно если он уже без сознания и счет идет на минуты. Можете даже взять с собой специальный светоотражающий жилет, он не занимает много места.
- Обязательно берите с собой в лес заряженный ТЕЛЕФОН, фонарик, спички, дождевик, свисток, нож, воду, перекус, необходимые вам лекарства, туалетную бумагу. Всегда! Заблудиться можно прямо рядом с домом в знакомом месте. Иногда людей находят в 100 метрах от цивилизации. Не всегда живыми.
- Научитесь пользоваться компасом и скачайте себе на телефон карту, лучше ту, что работает офлайн: сеть может не ловить, а по GPS сможете выйти. В телефоне детей, пожилых родственников или даже в своем можете настроить функцию «делиться местоположением». Она есть у операторов и даже в картах Google.
- В лесу свое положение можно определять по солнцу и ориентирам. Но вот мох на деревьях, который, как мы со школы знаем, растет на северной стороне, скорее всего, только введет вас в заблуждение. Лезть на дерево, чтобы осмотреться, тоже не стоит: так высоко не влезете, а упасть можно.
- Главная опасность в лесу не медведь, а переохлаждение. Многие из не найденных вовремя людей гибнут именно от холода. Даже летом. Если потерялись, ночью не спать! Я купила на AliExpress складное «аварийное» одеяло и всегда ношу с собой — на всякий случай. Много места не занимает.
- Если вы все-таки потерялись в лесу, во-первых, оставайтесь на месте! В попытках выбраться люди иногда уходят очень далеко, и сложно найти того, кто перемещается. Звоните в службу спасения или волонтерам, умеющим выводить людей из леса по телефону.
- Постарайтесь не названивать сразу родственникам, которые в панике начнут в ответ названивать вам, занимать линию и сажать заряд телефона. Сосредоточьтесь на разговоре со специалистом и следуйте указаниям.
- При самом плохом раскладе связи у вас нет или вы знаете, что искать вас будут долго. В таком случае найдите для ожидания спасателей сухое открытое место, где вас будет хорошо видно с воздуха (с вертолета), постарайтесь построить укрытие от непогоды.
- Прислушивайтесь, не зовут ли вас. А может быть, вы услышите поезда на железной дороге или другие признаки цивилизации. Но ни в коем случае не идите на звук ночью: в темноте упадете! Если слышите крик, кричите в ответ или стучите палкой о дерево: этот звук разносится дальше голоса.
- Иногда спасатели включают сирену, чтобы вывести потерявшихся из леса. К сожалению, определить направление звука в такой ситуации не всегда можно. Но значит, вас ищут. Основная рекомендация — оставаться на месте и ждать. По возможности шуметь, развести костер.
- Если кто-то, кого вы знаете, потерялся и не выходит на связь, не ждите. Самые эффективные поиски в первые несколько часов и в тот же день. Нет никакого правила 24 часов или 3 суток. Чем больше ждете, тем сложнее искать «по горячим следам».
- Иногда родственники пытаются сначала искать потерянного человека, даже ребенка, самостоятельно, теряя драгоценное время. Если уже обзвонили всех, обошли вокруг дома и не нашли — сразу же обращайтесь в полицию и в поисковые отряды. Там обученные подготовленные люди с ресурсами. Самостоятельные поиски потерявшихся в лесу также иногда заканчиваются тем, что людей, которых придется искать, будет еще больше.
- Выживание в лесу — тема отдельная. Кратко: нужно не замерзнуть, не оголодать, но и не отравиться, а также самому не стать обедом. С расчетом на 1–2 дня выживания без подготовки и снаряжения советы такие: лучше не спите, а то замерзнете, не ешьте ничего, что было не с собой, и, услышав ночью шум, шумите громче.
AdMe.ru публикует этот пост с разрешения автора твиттер-аккаунта «Булочка с укоризной».