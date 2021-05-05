Девушка рассказала, как вести себя, если вы потерялись в лесу. И эти правила стоит знать всем любителям отдыха на природе

Многие на майские поедут на природу, и у спасателей и волонтеров поисковых отрядов наступит напряженное время. А ведь зная простые правила, можно уменьшить свои шансы попасть в беду или хотя бы облегчить работу тем, кто будет вас искать. Думаете, это не про вас? Зря.

Я тоже думала, что со мной никогда ничего подобного не случится. Столько раз ходила в лес, и всегда все было хорошо. В тот момент, когда я осознала, что стою посреди незнакомого леса совершенно одна, без телефона и не имею понятия, как выбираться, я сначала даже не испугалась. Я совершила просто все возможные ошибки. Я начала пытаться выбраться, думая, что понимаю, куда иду. Даже нашла человека и спросила у него, где дорога. Он показал рукой, я и дорогу не нашла, и человека уже потеряла. Ни он, ни я не додумались, что я уже потеряшка и меня надо выводить.