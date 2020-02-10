Мы выяснили, откуда берутся платья для «Оскара» и что с ними происходит сразу после церемонии

82 4 40 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Первая церемония вручения кинопремии «Оскар» состоялась 16 мая 1929 года. На мероприятии присутствовало 250 человек, длилось оно 15 минут, а победители были известны за 3 месяца до награждения. Сейчас это масштабное событие, за которым наблюдают миллионы зрителей. И пока одни обсуждают фильмы и награды, взгляды других прикованы к нарядам звезд на красных дорожках. Но что происходит с роскошными платьями после церемонии? Устраивайтесь поудобнее, сейчас мы все расскажем.

AdMe.ru попытался разобраться в том, откуда берутся платья для церемонии «Оскар» и куда они потом исчезают.

Как готовятся к церемонии

Подготовка к главному кинособытию года начинается за 3 месяца до церемонии. В сборах звезды на ковровую дорожку участвует команда из косметолога, фитнес-тренера, диетолога, парикмахера, визажиста и стилиста. Задача стилиста состоит не только в том, чтобы придумать образ: он также должен быть посредником между звездой и дизайнером. Стилист выясняет, кто еще будет в наряде от этого бренда, и старается не допустить того, чтобы два человека пришли на церемонию в одинаковой одежде. Как правило, стилист подбирает несколько образов: один основной и один запасной на случай непредвиденных обстоятельств. Он сопровождает клиента и всегда готов прийти на помощь, если с одеждой что-то случилось: разошелся шов, появилась дыра, пятно и так далее.

Откуда берутся платья

Демонстрация одежды на ковровой дорожке — это отличная реклама для брендов. Они стараются сотрудничать со знаменитостями, чтобы те появлялись в их нарядах на ковровой дорожке и на вечеринке после «Оскара». И способов сотрудничества существует несколько. У знаменитостей есть контракты с модными домами. Например, Шарлиз Терон сотрудничает с Dior, Кейт Бланшетт — лицо Giorgio Armani. В контракте прописано, сколько раз и на какие мероприятия знаменитость должна надеть наряд от бренда. Платья шьют индивидуально, и они эксклюзивны.

Знаменитости выбирают платья из последних коллекций. Поэтому вы можете увидеть одну и ту же одежду сначала на модных показах, а потом на ковровой дорожке. Во время подготовки к «Оскару» дизайнеры присылают звезде и стилисту до 60 различных вариантов нарядов на согласование. Размер одежды здесь играет решающую роль. Большинство платьев производят в размерах XS и S. В 2012 году Мелиссе Маккарти отказали 6 дизайнеров: у них просто не было одежды бóльших размеров.

Сколько они стоят

58-я церемония вручения премии «Оскар», 1986 год.

Самостоятельно покупать одежду на «Оскар» считается дурным тоном. До 80-х годов звезды собирались на мероприятие без чьей-либо помощи. На сотрудничество с модным домом могли рассчитывать только звезды первой величины, такие как Грейс Келли или Элизабет Тейлор. Джорджо Армани был первым, кто стал использовать красную дорожку в качестве места для рекламы. Вскоре за ним подтянулся Джанни Версаче, а с середины 90-х наряды от именитых дизайнеров заполонили ковровые дорожки.

Так кто же оплачивает все эти красивые платья? А оплачивают сами дизайнеры. Они платят знаменитостям за то, что они пойдут в их одежде на «Оскар». Цена проходки по красной дорожке начинается от $ 150 000 и выше. Если звезда соглашается, то она получает кругленькую сумму, стилист — процент от сделки, а модный бренд — рекламу. Еще один вариант — теплые отношения между дизайнером и знаменитостью: одни получают уникальный наряд, а другие — рекламу. Музыкант Джаред Лето дружит с директором Gucci Алессандро Микеле, поэтому на все важные мероприятия он приходит в костюмах от этого бренда. Нашумевшее «лебединое» платье, в котором Бьорк пришла на «Оскар-2001» — это тоже результат дружбы певицы и дизайнера Марьяна Пежоски.

Где звезды хранят платья после «Оскара»

Нигде. Несмотря на то, что многие наряды индивидуальны и шьются под конкретную знаменитость, они являются собственностью дизайнера или модного дома. На возврат одежды дается 48 часов. Ее очень редко дарят, и на это есть несколько причин: Стоимость одного платья начинается от нескольких сотен тысяч и заканчивается миллионами долларов. И это слишком дорогой подарок. Знаменитое зеленое платье, которое Джон Гальяно сделал для Николь Кидман, оценивается в $ 2 000 000.

Звезде наряд попросту не нужен: второй раз его никуда не наденешь, а место в шкафу он будет занимать.

Что происходит с платьями потом

Крупные модные дома хранят платья в своих архивах «для истории». Некоторые наряды являются настоящими произведениями искусства или приобретают статус культовых. Их иногда демонстрируют на выставках или продают. В 2011 году платье Одри Хепберн от Givenchy было продано на аукционе Kerry Taylor за $ 130 000. Красное винтажное платье Натали Портман от Christian Dior ушло с молотка за более скромную сумму — $ 50 000. Наряды с ковровых дорожек становятся достоянием частных коллекций. Небольшие бренды очень часто сдают такие платья в прокат. В США распространена практика аренды вечерних нарядов с различных музыкальных премий и кинопремий. Взять такое платье напрокат может как представитель мира звезд, так и обычный человек. Если вам понравился какой-то наряд и вы хотите его заполучить, вы можете заказать реплику. Порой платья настолько нравятся людям, что их запускают в массовое производство.

Бонус

На красной дорожке работает специальный человек, задача которого — придерживать и расправлять шлейфы платьев.

«Жемчужное» платье Лупиты Нионго было похищено после «Оскара» в 2015 году. Воришкам удалось проникнуть в номер, где жила актриса. Но злоумышленники решили, что наряд им не так уж и нужен, и через несколько дней они вернули его обратно.

Чаще всего «Оскар» получают дамы, пришедшие на церемонию в платьях от Valentino.

В 2003 году за несколько часов до выхода на красную дорожку у Сальмы Хайек лопнуло платье на... ягодицах. На помощь актрисе пришла Риз Уизерспун, которая одолжила свой запасной наряд.

В 1998 году актриса Шэрон Стоун пришла на церемонию в белой рубашке мужа и атласной юбке.

Самым дорогим украшением за всю историю проведения церемонии стало винтажное колье Леди Гага. В нем она появилась на «Оскаре-2019». Украшение оценивают в $ 30 000 000, и когда-то оно принадлежало Одри Хепберн.

Какой ваш любимый образ с ковровой дорожки «Оскара»?