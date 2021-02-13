Что на самом деле означают «ябеда-корябеда» и 6 других рифм из нашего детства

В детстве у нас были готовы рифмы на любой случай. Поссорились с другом? Обменялись дразнилками. Необходимо помириться? Для этого был целый примирительный ритуал, который сопровождали стихотворные строчки, конечно же. Никто не хочет быть водящим в игре? Всегда есть выход — считалочка. Детский фольклор был универсальным языком ребятни всей страны. Хотя в регионах были свои вариации известных выражений.

AdMe.ru решил немного поностальгировать и заодно выяснить, что же все-таки скрывается за рифмами из нашего детства.

«Мирись, мирись, мирись и больше не дерись»

Будучи детьми, сколько раз в день мы обижались на друзей — столько же раз мирились, приговаривая: «Мирись, мирись...» — и подкрепляя заклинание сакральным жестом — сцеплением мизинцев. Скрытого подтекста в такой мирилке нет, но это не просто стихотворение, а форма социального взаимодействия. Дети только учатся общаться, и найти нужные слова не всегда бывает просто. Тут-то на помощь и приходят ритмичные клятвы, которые легко запоминаются и знакомы большинству. Заклинание не напрасно предусматривает негативные последствия в случае несоблюдения договора. «Я буду кусаться», «драться кирпичом» — не просто бессмысленные угрозы, добавленные для рифмы. Такие «кнуты» приучают детей к необходимости соблюдать уговор. Почему же мирилка сопровождается сцеплением мизинцев? Одни связывают это с прохождением через этот палец сердечного меридиана (однако это научно не доказано), другие же вспоминают японских якудза, которые в случае нарушения клятвы должны были лишиться именно этого пальца. Так или иначе сцепление мизинцев — залог договоренности, крепкой, как узелок.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»

«Гори, гори ясно...» — кричали во время игры в горелки. Но это была игра совсем не для детей, так как в ходе нее холостые молодые люди выбирали себе невесту среди незамужних девиц. Водящим (горельщиком) выбирался парень, который должен был ловить убегающих от него парами участников. В этом контексте название игры — «горелки» — приобретает иной смысл. Оно происходит от глагола «гореть» в значении «страдать от любви». Оставшийся без пары юноша отправлялся «гореть». Со временем взрослая игра трансформировалась в детскую забаву, а «гори, гори ясно...» — в приговорку — обязательный элемент сжигания чучела на Масленицу.

«Обманули дурака на четыре кулака»

Обхитрив кого-то, мы задорно кричали: «Обманули дурака на четыре кулака». Однако никогда не задумывались, что за кулаки такие. У этого выражения есть несколько версий происхождения. Согласно одной из них, в царской России кулак был не иначе как мерой при покупке сыпучих продуктов, например зерна или муки. Четыре кулака — это серьезный обвес. Разве что только дурак мог не заметить такой подлянки. Другая версия более озорная. Вы в детстве спорили на щелбаны? Так вот, некоторые повышали ставки со щелчка по лбу до целого кулака. Возможно, нашего «дурака» провели, выставили проигравшим и незаслуженно влепили ему четыре кулака. А еще помните, мы прятали в одном из кулаков что-то и просили товарища угадать, в какой руке оно лежит? Есть еще предположение, что именно из этой угадайки пошла любимая детская дразнилка.

«Ябеда-корябеда»

Никто не хотел дружить с ябедами. Ну, действительно, никогда не знаешь, о чем они могут доложить. Таких людей пренебрежительно называли «ябедами-корябедами». Но что за неведомая «корябеда» такая? Выражение «ябеда-корябеда» построено на эхо-редупликации, чтобы побольнее задеть кляузника, поиздеваться над ним. Однако, если посмотрим на значение слова «ябеда», то увидим, что это не только человек, совершающий донос, но и сама клевета, а «корябеда» — это тот, кто накорябал эту ябеду, то есть написал письмо, оговаривающее кого-то.

«Соль-вода, соль-вода»

А вы задумывались, почему, услышав жужжание осы или пчелы и увидев на горизонте пугающее насекомое, мы заклинали: «Соль-вода, соль-вода!» Иногда встречались продолжения: «...улети на провода» или «...не укусишь никогда». Но как призыв на помощь соли и воды мог защитить нас от укуса этих полосатых? Оказывается, древние славяне считали, что соль и соленая вода способны отгонять насекомых и разных гадов. Их использовали в соответствующих обрядах и при изготовлении защитных амулетов. Видимо, так родилась отгонялка от ос и пчел. Главное, верить в силу заклинания, и оно поможет.

«Божья коровка, улети на небо»

Увидев в траве божью коровку, мы спешили отправить ее «обратно» на небо, чтобы она принесла нам «хлеба, черного и белого, только не горелого». Подобные заклички были популярны у восточнославянских народов. Обращаясь к солнцу, дождю, наши предки просили хорошей погоды, без которой было не видать хорошего урожая. Обращались и к божьей коровке. Считалось, что она летает на небо и передает Богу просьбы людей, приносит детей, предсказывает урожай. Поэтому, если после заклички жучок летел далеко ввысь, это означало, погода будет хорошая и урожай удастся — будет хлеб, о котором просили. Если же насекомое не взлетало, то, увы, ничего не поделаешь — хлеба не видать. В детстве мы вряд ли вкладывали такой смысл в этот ритуал и просто без задней мысли отправляли «нерадивую» божью коровку «домой», а версии с хлебом на смену пришел такой вариант: «Божья коровка,

Улети на небо.

Там твои детки

Кушают конфетки!»

«На золотом крыльце сидели»

Желающих быть водящим в таких играх, как прятки или догонялки, обычно не было, поэтому нас выручали считалочки. Одной из них была «На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой?». Позже появились и другие вариации с главными героями в лице Винни Пуха, Тома и Джерри, Микки-Мауса и трех утят. Предполагается, что зачин считалки был заимствован из оды Пиндара, написанной аж в V веке до нашей эры. Согласное ей, золотое крыльцо, а если быть точнее, золотые колонны на крыльце — это аллегория входа в сказочную страну. Перечисление же персонажей («царь, царевич, король, королевич») напоминает выражения, встречавшиеся в русских сказках и песнях XIX века. Присоединение к компании сапожника и портного — позднее нововведение. Персонажи, предположительно, были взяты из популярной в Англии считалки «Tinker, Tailor, Soldier, Sailor, Rich Man, Poor Man, Beggar Man, Thief» («Сапожник, портной, солдат, моряк, богач, бедняк, нищий, вор»). Такая вот замысловатая история у детского стишка.