Честный рассказ о том, почему я не дарю новогодние подарки и не жду их

Новый год — время надежд, фейерверков, радости и подарков. И это прекрасно, ведь посреди долгой зимы любой источник позитива ценен вдвойне. К сожалению, как и многие другие ритуалы и традиции, в какой-то момент обмен презентами превратился в обязанность, и теперь радости от него все меньше, а мороки — выше крыши.

В AdMe.ru любят получать и дарить подарки, поэтому мы решили разобраться, что же случилось с новогодними традициями.

Я обожаю Новый год, елку, мандарины и даже верю в Деда Мороза. Вся эта атмосфера чудес и праздника — именно то, чего так не хватает зимой. Когда-то я так же обожал дарить и получать подарки. Но с некоторых пор я прошу друзей и близких: «Пожалуйста, ничего мне не дарите». Дело в том, что я считаю, что мы сами все испортили. Благодаря социальным сетям, от которых никуда не спрятаться, в обществе появился настоящий кодекс, регламентирующий в том числе новогодние подарки: их обязательность, минимальную цену, формат упаковки. Только вот я хочу дарить и получать подарки не потому, что так принято или я должен. Все удовольствие от возможности порадовать близкого человека тщательно подобранным презентом меркнет, если делать это не по велению сердца, а по принуждению. И тот факт, что все мучаются примерно схожим образом, картину никак не улучшает, скорее наоборот. Когда я представляю, сколько нервов, энергии, времени и средств потратил тот, кто вручает мне сейчас завернутую коробочку с бантиком, мне становится печально, а не радостно.

Кстати, об упаковке. 1 января — кошмар любого дворника, и немалую роль здесь играют километры упаковочной бумаги, пупырчатой пленки, ленточек и бантиков. Вся эта красота видится совершенно необходимой в момент вручения подарка, но оказывается в мусорном ведре уже через 5 минут. Парадоксально, что именно в период, когда человечество наконец всерьез озаботилось проблемами экологии, осознанного потребления и пришло к раздельному сбору мусора, ассортимент подарочной упаковки только растет. Новый год — это и так удар по бюджету: праздничный стол, елка, корпоратив, долгие выходные. А тут еще и подарки эти... Нужно вручить что-то любимому человеку, родственникам, друзьям, коллегам, соседям. Причем даже речь не идет о том, хочется это делать или нет: НУЖНО! Сейчас люди скорее готовы не прийти на праздник вообще, чем появиться без подарка. По-моему, это не совсем то, что вкладывается в понятие «новогоднее настроение».

По статистике, около трети новогодних подарков оказываются просто ненужными и в лучшем случае передариваются, а в худшем — оказываются в чулане или на помойке. Создается нелепая ситуация, когда оба участника традиционного процесса обмена подарками в результате испытывают стресс вместо позитивных эмоций. С одной стороны, очень жалко своего и чужого времени и денег, а с другой, не скажешь же, что эта прекрасная фарфоровая зебра тебе не нужна. Тем более что легко представить, как человек мучился. Ведь перед Новым годом страшно заходить даже в обычный супермаркет: сотни людей мечутся по рядам со списками, в которых в обязательном порядке присутствуют зеленый горошек, майонез, мандарины и икра. А в магазинах, где продается хоть что-то похожее на подарки, ситуация напоминает зомби-апокалипсис в зимней версии. В итоге ощущение хаоса, которое и так неизбежно наступает к концу года, усиливается до критических значений.

Наверное, никто не видел панику в людских глазах чаще, чем продавцы новогодних подарков. Мучительный вопрос, что именно подарить, и так регулярно встает перед обывателем в течение года, но в новогодний период особенно остро, потому что угодить надо ВСЕМ! Обмен презентами превратился в лотерею с плохими шансами, когда страх не угадать с выбором портит всю радость. У меня с подругой дошло до того, что мы вручали друг другу заранее оговоренные подарки на одинаковую сумму, то есть по сути покупали их сами себе. На самом деле это не значит, что под Новый год надо опустить руки, разругаться со всеми и никому ничего не подарить и не получить в ответ. В последнее время появилась великолепная традиция публиковать так называемые виш-листы — списки того, что человек желает получить. Конечно, при таком подходе сложно рассчитывать на внезапность, но с другой стороны, неприятных сюрпризов тоже не будет.