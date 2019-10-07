9 звезд, которые нашли себя в новом амплуа и смогли в нем преуспеть

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Звезды, успех которых открыл перед ними все возможности, всячески пытаются разнообразить свою жизнь новой деятельностью. К примеру, вы знали, что Хью Лори занимался греблей, а Леонардо Ди Каприо увлекался прыжками с парашютом?

Коллектив AdMe.ru покопался в биографии знаменитостей, чтобы узнать, чем же они занимаются, когда на них не падает свет софитов.

1. Хью Лори

А знаете ли вы, что мы могли никогда и не увидеть самого саркастичного врача в истории телевидения? В университете Хью Лори настолько серьезно увлекался греблей, что даже участвовал в чемпионате мира и готовился стать олимпийским чемпионом. Но болезнь изменила карьерные планы Лори, и он предстал перед нами таким, каким мы его и любим сегодня. Помимо актерской карьеры, сэр Хью серьезно занимается музыкой. Он с 6 лет играет на различных музыкальных инструментах и выпустил 2 блюз-альбома, которые одинаково понравились как критикам, так и простым слушателям. Также Лори написал юмористический триллер под названием «Торговец пушками», который стал бестселлером в Англии.

2. Люси Лью

Еще одна представительница «Ангелов Чарли», помимо актерской карьеры, с 16 лет занимается рисованием и фотографией. Она долгое время обучалась в художественной школе и организовала несколько выставок своих работ в Мюнхене и Нью-Йорке. К слову, прибыль актрисы в ходе одного из мероприятий (а это около $ 300 тыс.) была пожертвована благотворительной организации ЮНИСЕФ, амбассадором которой Люси стала в 2014 году.

3. Леонардо Ди Каприо

Один из самых известных актеров современности влиятелен еще и в природоохранной сфере. Уже в 24 года он открыл организацию, пропагандирующую экологическую сознательность, которая успела поработать более чем в 40 странах и активна до сих пор. Также Лео выкупил остров, на котором планирует построить экологически чистый курорт. Долгое время Ди Каприо увлекался прыжками с парашютом и банджи-джампингом, несмотря на то что один из прыжков мог закончиться для него довольно плачевно. Еще актер не прочь поиграть в покер, но делает это без болезненного азарта.

4. Пенелопа Крус

У этой голливудской красотки по-настоящему доброе сердце. Она не просто участвует в жизни нуждающихся финансово, но и сама работает на их благо. Однажды Крус провела в Индии неделю, помогая матери Терезе в лечении прокаженных больных. Также она активно участвует в мероприятиях по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Но есть у актрисы и нестандартные увлечения. Она собирает... вешалки. В ее коллекции имеется более 500 образцов разных форм и размеров.

5. Брайан Крэнстон и Аарон Пол

Эти двое варят вместе не только синее вещество. Более того, их новый товар вы можете купить абсолютно законно. В июле 2019 года, после нескольких одинаковых и интригующих тизеров в личных инстаграм-аккаунтах (особенно дразнящих поклонников Breaking Bad), они показали миру новый совместный продукт — мескаль Dos Hombres. Это алкогольный напиток из экстракта агавы, который очень популярен в Мексике. По словам Брайана Крэнстона, идея родилась у Аарона Пола, когда они искали новый повод поработать вместе.

6. Стинг

Сложно представить этого стильного певца собирающим урожай на виноградных полях, не правда ли? Но, как оказалось, у него есть свое поместье в Тоскане, где налажено производство вина, оливкового масла, меда из акации и домашней салями. Большую часть времени за хозяйством следит персонал из числа местных жителей, которые безумно благодарны Стингу и его жене за восстановление этого места, почти пришедшего в упадок. Пару месяцев в году пара не только отдыхает в поместье, но и активно участвует в его работе.

7. Брэд Питт

Один из самых желанных мужчин на планете. Он любим публикой и как актер, и как продюсер. А теперь вы можете полюбить его и как проектировщика мебели. По эскизам актера, которые случайно увидел в его доме известный дизайнер Фрэнк Полларо, вышла ограниченная коллекция премиальной мебели Pitt — Pollaro. Полларо очень удивился, поскольку не ожидал увидеть настолько осмысленные и качественные работы, и сам предложил актеру выпустить продукт на рынок.

8. Мадонна

Вы бы смогли рассматривать Мадонну в качестве морального ориентира для своих детей? Не спешите с выводами. Перу этого поп-идола, который удивляет общественность своими провокационными образами и песнями, принадлежат еще и... детские книги. Она выпустила более 10 произведений, большая часть которых основана на личном опыте самой певицы и ее понимании процесса взросления.

9. Мэттью Макконахи

Знаменитый детектив и философ, а в реальной жизни отличный актер Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета за свои заслуги в качестве актера и продюсера. Он разработал практический курс, который поэтапно раскрывает для студентов кухню кинопроизводства и позволяет им как можно быстрее адаптироваться к правилам этой отрасли. По словам коллектива колледжа, актер страстно любит кинематограф и точно сможет заразить этим чувством будущих деятелей искусства.