9 женщин, доказавших, что нет таких высот, которых они не могли бы достигнуть

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В современном мире мы все реже удивляемся тому, что женщины преуспевают в сферах деятельности, ранее считавшихся мужскими. Это произошло благодаря неординарным женщинам и их невероятной силе духа, сломавшей старые устои. Кажется, каждая из них была рождена, чтобы чуточку изменить мир. И посмотрите, им это удалось.

AdMe.ru расскажет о 9 выдающихся женщинах, истории которых как минимум должны вдохновить вас на подвиг.

Королева двух стран Алиенора Аквитанская

Жизнь Алиеноры Аквитанской разрушает все общие представления о положении женщины в Средние века. Она была невероятной красавицей, получившей блестящее образование и унаследовавшей одно из самых богатых герцогств Франции. Алиенора Аквитанская дважды выходила замуж и дважды становилась королевой, участвовала в Крестовом походе и в заговоре против собственного мужа, 16 лет провела в заточении и дожила до глубокой старости, родила 10 детей и позаботилась о том, чтобы ее потомки заняли престолы Европы.

Елизавета I и золотой век английского королевства

Когда Елизавета I взошла на английский престол, ей было 25 лет. Не желая делиться властью с будущим мужем, молодая королева много лет водила за нос претендентов в женихи, давая им уклончивые ответы. Она прекрасно овладела искусством лавирования, позволявшим добиваться своих целей. Правление Елизаветы I стало одним из самых успешных периодов в истории страны. Англия превратилась в ведущую морскую державу, осуществила первые попытки основать поселения в Северной Америке, пережила культурный подъем, связанный с именами Шекспира, Кристофера Марло и Фрэнсиса Бэкона.

Хелен Адамс Келлер — борец за права людей с ограниченными возможностями

После перенесенной в раннем детстве болезни (по-видимому, скарлатины) Хелен Адамс Келлер лишилась зрения и слуха. Благодаря своей учительнице Энн Салливан она научилась общаться, используя тактильный алфавит, а позже освоила шрифт Брайля и начала заниматься как обычные дети. Она стала первым слепоглухим человеком, получившим высшее образование. Посвятила свою жизнь общественной деятельности, много путешествовала, встречалась с первыми лицами государств и выступала за право людей с ограниченными способностями на образование. Свой опыт обучения Хелен описала в книге «История моей жизни».

«Первая леди всего мира» Элеонора Рузвельт

Своим присутствием в Белом доме Элеонора Рузвельт изменила привычные представления о роли первой леди. Помимо обычных обязанностей хозяйки дома она регулярно проводила пресс-конференции, вела колонку в газете, выступала на радио, читала лекции, деньги от которых переводила на благотворительность. У нее был плотный график поездок по стране. Элеонора встречалась с рабочими, ветеранами, женскими организациями, во время Второй мировой войны летала в Англию, чтобы поддержать американских солдат. При президенте Гарри Трумэне возглавила комитет ООН, разрабатывавший Всеобщую декларацию прав человека. И за достижения в этой области Трумэн назвал ее «первой леди всего мира».

«Босоногая дива» Сезария Эвора

Мировая слава пришла к Сезарии Эворе после записи альбома Miss Perfumado в 1992 году, когда ей уже было за 50. «Босоногой диве» удалось сделать то, что никому прежде: традиционные песни островов Зеленого Мыса стали популярны во всем мире. Сезария Эвора обладала не только уникальным голосом, но и большим сердцем. Она заботилась о том, чтобы дети могли получить образование, и материально поддерживала программы, помогавшие маленьким кабовердцам научиться писать и читать. Посмертно именем Сезарии Эворы в Кабо-Верде был назван аэропорт, а ее портрет был размещен на банкноте достоинством 2 000 эскудо.

«Королева кривой» Заха Хадид

Свою карьеру в архитектуре Заха Хадид посвятила воплощению новых идей. Ее не интересовали прямые углы и правильные формы, ее вдохновляли плавные линии и природные силуэты. Она проектировала здания, которые не были ни на что похожи, поэтому голландский архитектор Рем Колхас назвал ее «планетой на своей собственной орбите». Постепенно новаторская архитектура Захи Хадид завоевала весь мир. Ее проекты были реализованы в Германии, США, Саудовской Аравии, Катаре, Азербайджане, Китае и в других странах. Заха Хадид стала первой женщиной, получившей Притцкеровскую премию, а также была удостоена золотой медали Королевского института британских архитекторов (RIBA).

Культовая танцовщица и хореограф Пина Бауш

В 1973 году Пина Бауш возглавила балетную труппу Вуппертальского театра оперы и балета, однако то, что она собиралась предложить публике, не напоминало балет даже отдаленно. Ее первые постановки вызывали у зрителей протест, и те покидали зал, бесцеремонно хлопая дверью. Сегодня о Пине говорят как о реформаторе современного танцевального искусства, определившем его будущее развитие. Она разрушила границу между танцем и театром, заставила танцовщиков двигаться и разговаривать на сцене как обычные люди и добивалась от них проявления живых эмоций. К многочисленным поклонникам Пины Бауш принадлежат самые уважаемые люди, например Вим Вендерс, в 2011 году снявший фильм «Пина. Танец страсти 3D».

«Бабушка перформанса» Марина Абрамович

Марина Абрамович занимается искусством перформанса более 40 лет. Среди ее работ были такие, что исполнялись на грани человеческих возможностей, а некоторые были по-настоящему опасны для жизни. Заслужив абсолютный авторитет в области современного искусства, она также получила полушутливое прозвище «бабушка перформанса». Правда, слово «бабушка» с Мариной Абрамович совершенно не вяжется. Во-первых, в свой 71 она выглядит просто потрясающе, а во-вторых, каждый новый ее проект вызывает сумасшедший резонанс. Возможно, вы удивитесь, узнав, что одним из популяризаторов ее проектов стала Леди Гага. На видео «Метод Абрамович», являющимся результатом сотрудничества этих двух женщин, поп-певица занимается медитативными практиками, цель которых — осознать свои физические и психологические переживания в текущий момент.

Самая популярная телеведущая США Опра Уинфри

В детстве Опра Уинфри столкнулась с серьезными испытаниями. Мать выгоняла ее из дома, в 9 лет ее изнасиловали, а в 14 она забеременела и родила ребенка. Но, кажется, ничто не могло сломить Опру и ее веру в свою судьбу. После пережитых потрясений она взялась за учебу, в 17 лет получила работу на радио и сделала головокружительную карьеру на телевидении. «Шоу Опры Уинфри» стало самым популярным ток-шоу в Америке и продержалось в эфире 25 лет. Сегодня Опра — одна из самых влиятельных персон своей страны. Она стала первой чернокожей женщиной-миллиардером и, по слухам, собирается баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

В действительности женщин, которые могли бы попасть в наш список, значительно больше. Расскажите о тех, кем вы восхищаетесь и на кого ориентируетесь в жизни.