8 неординарных историй любви звезд ХХ века, о которых сейчас они написали бы в соцсетях: «Все сложно»

Харизматичные известные личности всегда привлекают к себе взгляды и внимание зрителей. А уж если между такими личностями завязывается роман, то это событие невозможно пропустить. Когда-то за историями отношений этих звездных пар наблюдал весь мир, и спустя много лет они продолжают вызывать интерес.

Мы в AdMe.ru вспомнили самые нашумевшие love story звезд ХХ века и решили узнать о них подробнее.

1. Катрин Денев и Марчелло Мастроянни

Герой-любовник итальянского кино и французская дива. Этот роман называли эталонным, потому что в 70-е годы Катрин Денев и Марчелло Мастроянни были самыми яркими звездами в своих странах и, как считали зрители, просто не могли не встретиться. Их знакомство состоялось на ужине у режиссера Романа Полански, а потом судьба свела актеров на съемке фильма «Такое случается только с другими». Режиссер картины решила, что чувства, которые они должны сыграть, должны быть максимально реалистичны. Катрин и Марчелло предстояло изобразить на экране супругов, которые остались одни после потери ребенка. Для лучшего погружения в образы режиссер оставила пару наедине в полупустой квартире. Через неделю они были безумно влюблены. Публика восхитилась и тут же осудила их. Ведь Катрин было всего 27, а Марчелло уже 46 лет. Но влюбленные видели только друг друга и не обращали внимания на журналистов и папарацци. Несмотря на это, выйти замуж Катрин отказалась, хотела сохранить независимость. Даже когда у пары родилась дочь Кьяра, актриса не пожелала узаконить союз. В их паре именно она считалась свободолюбивой, и она же в конце концов приняла решение расстаться. Уже много лет спустя Денев признавалась, что поступила так, потому что хотела уберечь себя от участи быть брошенной, а это обязательно случилось бы. Но актриса всегда называла Марчелло «самой большой любовью своей жизни» и была связана с ним навсегда, ведь оба обожали дочь и хотели, чтобы она была счастлива.

2. Ален Делон и Роми Шнайдер

Они встретились, когда Делон был начинающим актером. Ему пока не давали стоящих ролей, а вот австрийская актриса уже была настоящей звездой. Новость о романе и даже будущей свадьбе окружение встретило в штыки, ведь у Делона уже была невеста, которая к тому же ждала ребенка. Но пару это не остановило. Роми и Ален так и не поженились. Хотя отношения были яркими, близким друзьям казалось, что они не развиваются, потому что Делон начал сниматься в удачных фильмах и получил мировую известность. Теперь они поменялись местами: успехи Шнайдер казались на его фоне скромными. Алену стали приписывать романы с коллегами по съемкам, а мать актрисы, которая всегда была против их романа, очень беспокоилась за состояние Роми. В конце концов с Роми Шнайдер красавец Ален Делон решил расстаться эффектно. Когда актриса пришла домой, она обнаружила там букет черных роз. Это было очень символично, к тому же к ним прилагалась прощальная записка. Сказать о расставании в глаза актер не решился. Роми очень тяжело переживала разрыв, но со временем смирилась и позже даже снялась с бывшим возлюбленным в триллере «Бассейн». Когда в 1982 году актрисы не стало, Делон написал ей невероятно романтичное прощальное письмо, которое было опубликовано и растрогало всех поклонников этой пары.

3. Джейн Биркин и Серж Генсбур

Эта скандальная парочка, которую называли Красавицей и Чудовищем, не раз попадала на страницы французской и мировой прессы. Творчество французского певца и композитора было слишком смелым даже для раскрепощенных 70-х. В некоторых странах его песни были запрещены. Знаменитую композицию «Je t’aime... moi non plus» («Я люблю тебя... Я тебя тоже нет») пара записала в 1968 году, всего через несколько месяцев после того, как познакомилась на съемочной площадке фильма «Слоган». Сначала Джейн считала Сержа неприятным и заносчивым человеком. «Этот высокомерный и пафосный сноб просто презирает меня», — рассказывала актриса брату. Но вскоре после этих слов «сноб» покорил ее сердце на целых 12 лет. Об их бурных, полных ревности отношениях знал весь Париж. Чего только стоила сцена, когда Джейн запустила в Сержа пирожным, потом побежала по улице и искупалась в реке прямо в одежде, испортив свою брендовую блузку. В браке у пары родилась дочь Шарлотта. Джейн и Серж были счастливы, но отношения стали омрачаться поведением Сержа. В конце концов Джейн ушла от него к режиссеру Жаку Дуайону. Но, несмотря ни на что, они оставались лучшими друзьями всю жизнь, и этот факт не мог изменить никто.

4. Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

Их любовь вспыхнула на съемках знаковой картины «Клеопатра». При виде звездной американской актрисы англичанин не растерялся: «Тебе кто-нибудь говорил, что ты очень красивая девушка?» Они оба были несвободны, поэтому долго скрывали отношения. Но однажды фотограф заснял романтическую прогулку на яхте, и после этого публика и папарацци стали буквально одержимы их романом. Пара поженилась в 1964 году. Тогда они еще не знали, что их союз назовут браком века. Хотя для Элизабет этот брак стал пятым по счету, а для Ричарда вторым и спокойными и безмятежными их отношения назвать было нельзя. Родилась не только семья, но и настоящий бренд. Теперь Тейлор соглашалась сниматься только вместе с мужем. Пара зарабатывала огромные деньги, а Ричард мог содержать многочисленных родственников, покупать самолеты и яхты. Именно в то время он купил для Тейлор знаменитый бриллиант Cartier за $ 1 000 000. «Этот бриллиант должна была носить прекраснейшая в мире женщина. Я не мог допустить, чтобы таковой считалась Джеки Кеннеди или Софи Лорен». Но его характер ловеласа никуда не делся, Тейлор ревновала его, вспыхивали ссоры. Почти каждое их движение становилось известно публике, потому что папарацци следовали за ними по пятам. После 10 лет отношений актеры развелись. И неожиданно для всех снова поженились через год. Для заключения второго брака они скрылись от чужих глаз в дебрях Африки, но уже там поняли, что время ярких страстей прошло. Этот спонтанный брак не продлился и года.

5. Фрэнк Синатра и Ава Гарднер

Знаменитый певец и кинозвезда, которую поклонники называли античной статуей за ее классическую безупречную красоту, обожали друг друга. А вот ужиться вместе не могли. Оба были настолько самодостаточными и требовательными друг к другу, что постоянно выясняли отношения. В начале романа они вынуждены были скрываться от публики, так как певец был несвободен. Когда правда открылась, его обвиняли в предательстве жены и связи с женщиной, которая не считалась образцом морали. В их чувства не верили, да они и сами считали, что охвачены страстью, а не любовью. Измены, ссоры, психологический шантаж — они сами не понимали, что держало их вместе целых 6 лет. Устав от бесконечных качелей, Гарднер подала на развод. Считается, что один из самых грустных своих альбомов Синатра записал в 1957 году, когда не мог пережить расставание с женой. Позже Фрэнк не раз пытался восстановить отношения, но Ава была непреклонна. Каждый год в дату расставания она получала от Синатры букет цветов, а на ее тумбочке всегда стояли фото, где были запечатлены первые дни их отношений. Когда в конце жизни из-за последствий инсульта Гарднер не могла говорить, она принимала телефонные звонки только от Фрэнка. Медсестра подносила телефонную трубку к ее уху, и она просто слушала его голос, в этот момент Синатра говорил за двоих.

6. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо

Второй брак Мэрилин с величайшим бейсболистом всех времен и народов, как в то время писала о Джо пресса, продлился всего 9 месяцев. Но именно эти трудные отношения поклонники называли самыми романтичными в жизни актрисы. Судьбы Мэрилин и Джо были очень похожи: они оба выбились из самых низов и знали, что слава достается огромным трудом. И хотя они встретились на пике популярности Монро, именно эту яркую известность муж и не мог ей простить. Он хотел, чтобы она стала классической домохозяйкой, Монро же такая судьба не приснилась бы и в страшном сне. За это короткое время они не раз ссорились из-за карьеры Мэрилин, но последней каплей и причиной развода для Джо стала ее знаменитая фотосессия на решетке. Однако после развода знаменитый бейсболист предложил Мэрилин снова выйти за него замуж. Он решил, что таким образом сможет защитить ее от жестокого мира и корыстных людей. Это осознание пришло к нему через несколько лет, уже после брака актрисы с Артуром Миллером, ее депрессии и лечения в психиатрической клинике. Именно Ди Маджо добился выписки своей бывшей жены из больницы, увез ее на отдых, чтобы она смогла прийти в себя. Хотя семейного воссоединения не было в планах, они оставались хорошими друзьями вплоть до трагической гибели Мэрилин. Джо 20 лет отправлял цветы на могилу и всю жизнь мучился чувством вины за то, что не смог уберечь ее.

7. Грейс Келли и князь Ренье

Их историю называли сказочной — яркая принцесса экрана и настоящий наследный князь Монако. Когда они познакомились, Грейс была на пике своей славы, она получила премию «Оскар» за роль в фильме «Деревенская девушка». Режиссеры считали, что она обладает редким сочетанием таланта, трудолюбия и классической красоты. Князь решил завоевать эту спокойную красавицу и, можно сказать, увел ее у французского актера Жан-Пьера Омона, с которым Келли встречалась в то время. Влюбленная Грейс должна была сделать выбор — карьера или брак. Став княгиней, она больше никогда не могла сниматься, а ведь ей пророчили огромный успех в профессии и дальнейшую мировую славу. Свадьба в Монако была одним из самых потрясающих событий, которые когда-либо видел мир, ее посмотрели более 30 миллионов человек. Грейс очень любила мужа, и официально их брак был безоблачным, как и положено «сказке». Но слухи об изменах князя все равно просачивались. Люди, которые раньше обожали актрису за аристократичную сдержанность, теперь обвиняли ее в отсутствии собственного мнения и отстраненности. Она как могла держала лицо, занималась детьми. Муж отдалился, и публика считала, что расставание неизбежно. Но после гибели Грейс принц больше никогда не женился и всю оставшуюся жизнь носил траур по ней.

8. Джон Леннон и Йоко Оно

Странная работа на выставке художницы Йоко Оно предсказала судьбу пары. Это была лестница, на которую Джон залез и с удивлением увидел там лупу. Она увеличивала крошечное слово «да», написанное на потолке. Почему-то эта инсталляция очень впечатлила Леннона, он говорил, что боялся разочарования, но почувствовал необыкновенное тепло. Но если бы увидел слово «нет», то ушел бы и никогда больше не вернулся. В этот день Йоко и Джон встретились в первый раз, чтобы больше не расставаться. Несмотря на то что Леннон был женат, у них с Йоко начался страстный роман, который он не считал нужным скрывать. Они поженились через 2 года, и нестандартную свадьбу и медовый месяц в присутствии журналистов обсуждали многие таблоиды. Они всегда были противоречивой парой, известно, что отношения Леннона с музыкантами «Битлз» разладились именно тогда, когда экстравагантная японка заняла главное место в его жизни. Они считали ее навязчивой, нагловатой, обижались на то, что Джон позволял жене вмешиваться в дела группы. Леннон признавался: «Моя старая банда прекратила свое существование в тот момент, когда я встретил ее». До гибели Джона они успеют сделать еще немало эпатажных вещей: совместные акции протеста, музыкальный альбом, который будет продаваться обернутым в бумагу, чтобы не выставлять на обозрение покупателей неприличное фото. Да, они умели привлечь к себе внимание. И просто любили друг друга.

«Жаль, что я говорила „люблю“ недостаточно часто». Йоко Оно